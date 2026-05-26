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陪爸媽去旅行吧！花蓮6大星級飯店強強聯手推樂齡假期1+1、三天兩夜6600元起。

花蓮樂齡旅遊推薦花蓮星級飯店優惠花蓮三天兩夜行程福容飯店花蓮店專案
2026-05-26 01:39文字：編輯 李維唐 圖片提供:福容大飯店
編輯 李維唐

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隨著熟齡族群更注重深度生活體驗，花蓮六大星級飯店攜手推出聯名假期。資深編輯李維唐表示，這種結合在地食農與海洋教育的慢活提案，將重新定義高質感旅遊。

平常工作家庭兩頭燒，有多久沒有帶爸媽出門好好放鬆了 。隨著生活步調逐漸走向沉穩，台灣的高齡化社會結構讓旅遊型態出現了顯著的轉變 。現在的熟齡旅人不再滿足於走馬看花、趕行程的觀光模式，而是將目光投向了能夠重拾身心平衡的深度慢旅行 。為了滿足這股注重身心療癒的旅遊趨勢，花蓮六大星級飯店打破常規，攜手推出極具吸引力的聯名住宿優惠 。這項專為年滿60歲以上長者設計的度假方案，不僅讓人能在大自然中放慢腳步，更透過在地食農與海洋教育行程，為逐漸步入成熟階段的旅人，打造一場兼具知識性與感官享受的深度洗禮 。  

▲拉開窗簾就能將蔚藍的太平洋盡收眼底，入住福容大飯店花蓮店海景客房，讓熟齡族群在最具質感的舒適空間中，用絕美海景洗滌一身的疲憊。圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲拉開窗簾就能將蔚藍的太平洋盡收眼底，入住福容大飯店花蓮店海景客房，讓熟齡族群在最具質感的舒適空間中，用絕美海景洗滌一身的疲憊。圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

六大花蓮星級飯店強強聯手6600起任選兩間入住

這次的旅遊盛事由福容大飯店花蓮店領銜，聯合太魯閣晶英酒店、瑞穗天合國際觀光酒店、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店以及美侖大飯店等六大在地指標性星級旅宿，共同打造出花蓮1+1樂齡聯名假期 。即日起至2026年6月30日期間，只要是年滿60歲以上的樂活族群，兩人成行就能以最低6600元起的超值價格，在合作的六間飯店中自由任選兩間入住 。如果選擇入住福容大飯店花蓮店，還能直接升等入住遼闊的海景客房，一睜開眼就能看見蔚藍的太平洋，同時享受兩客精緻早餐與在地迎賓名產，讓熟齡旅人在最具質感的空間中，重溫旅行的純粹與美好 。  

洄遊吧七星潭食魚體驗在藍色太平洋旁上一堂海洋課

除了舒適的星級住宿，福容大飯店花蓮店更將觸角延伸至地方文化與自然生態 。深受好評的洄遊吧食魚體驗，將場景拉到了花蓮最美的七星潭 。在這趟長達2小時的海洋教育課程中，房客可以用430元的限定優惠價，跟著在地專家從餐桌溯源到海洋 。旅客可以親自學習台灣傳統捕魚方式，了解吃對魚、吃當季的永續飲食觀念，甚至還能動手製作極具地方風味的漁人飯捲 。透過食魚體驗館的尋寶闖關與定時解說，原本生硬的海洋知識變成了生動有趣的互動回憶，還能把專屬的限定好禮帶回家 。  

▲深受熟齡旅客喜愛的洄遊吧食魚體驗，不只能親手製作極具地方特色的漁人飯捲，更能透過有趣的互動將豐富的海洋知識帶回家。圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲深受熟齡旅客喜愛的洄遊吧食魚體驗，不只能親手製作極具地方特色的漁人飯捲，更能透過有趣的互動將豐富的海洋知識帶回家。圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

後山蕨起山蘇DIY深入林間感受花蓮地方農作文化

要是喜愛山林的沉靜，那絕對不能錯過深入後山綠意盎然的食農體驗 。福容大飯店花蓮店推薦的後山蕨起山蘇DIY遊程，以花蓮最具代表性的特色農產山蘇為主角 。在2小時的林間漫步中，房客能以800元的加購價，在導覽員帶領下認識後山農作文化 。穿梭在充滿芬多精的山林裡，旅客不僅可以親手採收新鮮山蘇，學習健康清爽的在地烹飪方式，還能發揮創意製作獨一無二的山蘇珍珠甜品，將翠綠的在地食材巧妙融入甜點中 。這種將腳步放慢、結合味覺與觸覺的自然遊程，讓成熟世代能在芬多精的包圍下放鬆身心 。  

▲參加後山蕨起山蘇DIY遊程，在導覽員帶領下戴上編織草帽深入林間，親自學習體驗採收山蘇，感受最接地氣的花蓮地方農作文化。圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲參加後山蕨起山蘇DIY遊程，在導覽員帶領下戴上編織草帽深入林間，親自學習體驗採收山蘇，感受最接地氣的花蓮地方農作文化。圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

走入在地慢旅行節奏用兩小時的體驗感受花蓮魅力

這次的樂齡聯名假期，本質上是一場誠摯的在地生活提案 。兩款精選的加購體驗遊程雖然不含接駁，需要旅客自行前往，但這樣的設計反而給了旅人更多在花蓮自駕慢遊的彈性與空間 。飯店與地方創生品牌、在地農觀業者的深度結合，讓這趟旅行不再只是單純的夜晚住宿，而是引導每一位造訪花蓮的旅人真正走入花蓮生活 。無論是在七星潭海風吹拂下認識海洋，還是在山林間親手採摘山蘇，熟齡族群都能在這片山海交織的土地上，找到屬於自己的慢旅行節奏，為身心注入滿滿的療癒能量 。

▲走進位於七星潭的洄遊吧食魚體驗館，跟著在地專家從餐桌回到海洋源頭，重新認識台灣漁業文化與友善海洋的永續飲食觀念。圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲走進位於七星潭的洄遊吧食魚體驗館，跟著在地專家從餐桌回到海洋源頭，重新認識台灣漁業文化與友善海洋的永續飲食觀念。圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理


花蓮1+1樂齡聯名假期   

活動時間：即日起至2026年6月30日   
優惠內容：

  • 雙人成行入住福容大飯店花蓮店海景客房，最低只要6600元起 。  
  • 專案內含兩客早餐與免費加贈的在地迎賓名產 。  
  • 合作星級飯店任選兩間入住，最低只要6600元起 。  
  • 年滿60歲以上旅客方可享有此專案優惠 。  

體驗活動加購

  • 七星潭摸魚趣食魚體驗：房客限定優惠價每人430元，全程2小時，另加贈專屬限定好禮 。  
  • 後山蕨起山蘇DIY遊程：房客限定加購價每人800元，包含山蘇採收、料理體驗與珍珠甜品DIY，全程2小時 。  
  • 訂位與店家資訊

福容大飯店花蓮店   

聯絡電話：03-823-9988   
店家地址：花蓮市民生路51號   
官方網站：花蓮1+1聯名假期活動詳情網頁
合作飯店：太魯閣晶英酒店、瑞穗天合國際觀光酒店、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店、美侖大飯店   


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