陪爸媽去旅行吧！花蓮6大星級飯店強強聯手推樂齡假期1+1、三天兩夜6600元起。

隨著熟齡族群更注重深度生活體驗，花蓮六大星級飯店攜手推出聯名假期。資深編輯李維唐表示，這種結合在地食農與海洋教育的慢活提案，將重新定義高質感旅遊。

平常工作家庭兩頭燒，有多久沒有帶爸媽出門好好放鬆了 。隨著生活步調逐漸走向沉穩，台灣的高齡化社會結構讓旅遊型態出現了顯著的轉變 。現在的熟齡旅人不再滿足於走馬看花、趕行程的觀光模式，而是將目光投向了能夠重拾身心平衡的深度慢旅行 。為了滿足這股注重身心療癒的旅遊趨勢，花蓮六大星級飯店打破常規，攜手推出極具吸引力的聯名住宿優惠 。這項專為年滿60歲以上長者設計的度假方案，不僅讓人能在大自然中放慢腳步，更透過在地食農與海洋教育行程，為逐漸步入成熟階段的旅人，打造一場兼具知識性與感官享受的深度洗禮 。

▲拉開窗簾就能將蔚藍的太平洋盡收眼底，入住福容大飯店花蓮店海景客房，讓熟齡族群在最具質感的舒適空間中，用絕美海景洗滌一身的疲憊。圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



六大花蓮星級飯店強強聯手6600起任選兩間入住

這次的旅遊盛事由福容大飯店花蓮店領銜，聯合太魯閣晶英酒店、瑞穗天合國際觀光酒店、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店以及美侖大飯店等六大在地指標性星級旅宿，共同打造出花蓮1+1樂齡聯名假期 。即日起至2026年6月30日期間，只要是年滿60歲以上的樂活族群，兩人成行就能以最低6600元起的超值價格，在合作的六間飯店中自由任選兩間入住 。如果選擇入住福容大飯店花蓮店，還能直接升等入住遼闊的海景客房，一睜開眼就能看見蔚藍的太平洋，同時享受兩客精緻早餐與在地迎賓名產，讓熟齡旅人在最具質感的空間中，重溫旅行的純粹與美好 。

洄遊吧七星潭食魚體驗在藍色太平洋旁上一堂海洋課

除了舒適的星級住宿，福容大飯店花蓮店更將觸角延伸至地方文化與自然生態 。深受好評的洄遊吧食魚體驗，將場景拉到了花蓮最美的七星潭 。在這趟長達2小時的海洋教育課程中，房客可以用430元的限定優惠價，跟著在地專家從餐桌溯源到海洋 。旅客可以親自學習台灣傳統捕魚方式，了解吃對魚、吃當季的永續飲食觀念，甚至還能動手製作極具地方風味的漁人飯捲 。透過食魚體驗館的尋寶闖關與定時解說，原本生硬的海洋知識變成了生動有趣的互動回憶，還能把專屬的限定好禮帶回家 。

▲深受熟齡旅客喜愛的洄遊吧食魚體驗，不只能親手製作極具地方特色的漁人飯捲，更能透過有趣的互動將豐富的海洋知識帶回家。圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

後山蕨起山蘇DIY深入林間感受花蓮地方農作文化

要是喜愛山林的沉靜，那絕對不能錯過深入後山綠意盎然的食農體驗 。福容大飯店花蓮店推薦的後山蕨起山蘇DIY遊程，以花蓮最具代表性的特色農產山蘇為主角 。在2小時的林間漫步中，房客能以800元的加購價，在導覽員帶領下認識後山農作文化 。穿梭在充滿芬多精的山林裡，旅客不僅可以親手採收新鮮山蘇，學習健康清爽的在地烹飪方式，還能發揮創意製作獨一無二的山蘇珍珠甜品，將翠綠的在地食材巧妙融入甜點中 。這種將腳步放慢、結合味覺與觸覺的自然遊程，讓成熟世代能在芬多精的包圍下放鬆身心 。

▲參加後山蕨起山蘇DIY遊程，在導覽員帶領下戴上編織草帽深入林間，親自學習體驗採收山蘇，感受最接地氣的花蓮地方農作文化。圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



走入在地慢旅行節奏用兩小時的體驗感受花蓮魅力

這次的樂齡聯名假期，本質上是一場誠摯的在地生活提案 。兩款精選的加購體驗遊程雖然不含接駁，需要旅客自行前往，但這樣的設計反而給了旅人更多在花蓮自駕慢遊的彈性與空間 。飯店與地方創生品牌、在地農觀業者的深度結合，讓這趟旅行不再只是單純的夜晚住宿，而是引導每一位造訪花蓮的旅人真正走入花蓮生活 。無論是在七星潭海風吹拂下認識海洋，還是在山林間親手採摘山蘇，熟齡族群都能在這片山海交織的土地上，找到屬於自己的慢旅行節奏，為身心注入滿滿的療癒能量 。

▲走進位於七星潭的洄遊吧食魚體驗館，跟著在地專家從餐桌回到海洋源頭，重新認識台灣漁業文化與友善海洋的永續飲食觀念。圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理





花蓮1+1樂齡聯名假期

活動時間：即日起至2026年6月30日

優惠內容：

雙人成行入住福容大飯店花蓮店海景客房，最低只要6600元起 。

專案內含兩客早餐與免費加贈的在地迎賓名產 。

合作星級飯店任選兩間入住，最低只要6600元起 。

年滿60歲以上旅客方可享有此專案優惠 。

體驗活動加購

七星潭摸魚趣食魚體驗：房客限定優惠價每人430元，全程2小時，另加贈專屬限定好禮 。

後山蕨起山蘇DIY遊程：房客限定加購價每人800元，包含山蘇採收、料理體驗與珍珠甜品DIY，全程2小時 。

訂位與店家資訊

福容大飯店花蓮店

聯絡電話：03-823-9988

店家地址：花蓮市民生路51號

官方網站：花蓮1+1聯名假期活動詳情網頁

合作飯店：太魯閣晶英酒店、瑞穗天合國際觀光酒店、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店、美侖大飯店



