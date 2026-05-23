鶯歌免費景點！新北市立美術館免門票特展 發生什麼事，帶你看懂當代藝術。

新美館新展覽免費參觀！新美館B1探索基地全新展覽「發生什麼事?」，編輯鄭亦庭表示：新美館新展覽讓觀眾自行探索。

新美館新展覽免費參觀！新北市美術館 B1探索基地推出全新展覽「發生什麼事?」，集結六組創作者展出多元藝術作品，主打讓大家自主探索、學習，並重新思考創作究竟是什麼，藝術如何與我們的生活、記憶與情感產生連結，即日起展出至8/30，假日來鶯歌新美館逛免費展覽。



▲新北市美術館B1探索基地推出全新展覽「發生什麼事？」，即日起至8/30開放免費參觀。（新北市美術館提供，攝影：透島影業）



▲鶯歌新美館新展覽集結六組創作者，帶領觀眾自主探索、學習，並思考當代藝術為何。（新北市美術館提供，攝影：透島影業）





新美館新展覽帶你了解當代藝術

本次展覽出發點從大眾常有「當代藝術要如何看得懂」的疑惑，當觀眾走進新美館展場，面對未知的裝置、聲音，心中浮現的疑問，正是理解藝術的開始，這次展出6組創作者從生活出發，透過繪畫、拼布、聲音及影像裝置等多元形式，從「我是誰？」、「記憶留下了什麼？」與「有人在嗎？」三大方向切入，引導觀眾走進藝術家的世界。



▲新北市美術館展覽「發生什麼事？」藝術家以生活出發創作，以3大方向引導觀眾走進藝術家的世界。（新北市美術館提供，攝影：透島影業）





新北市美術館新展覽免費逛

新美館展覽「發生什麼事?」展出空間分布於探索基地L1至L4展間，各個展間展出不同主題，有的作品像持續運作的工作室，直接呈現創作生成與思考的痕跡；有的則運用布料與聲音，編織出關於家庭與遷；也有作品邀請觀眾直接參與，打破創作者與觀看者的界線，此外，展覽將於6月推出「探索包體驗」，透過提問、觀察與互動設計，讓大小朋友發展出屬於自己的看展方式。



▲新美館免費展覽「發生什麼事?」展出空間分布於探索基地L1至L4展間，並於6月推出探索包體驗。（新北市美術館提供，攝影：透島影業）





新北市美術館新展覽創作工作坊

展區現場設有主題選書區，由專注哲學與藝術的「米奇巴克」出版社延伸選書，讓閱讀成為另一種與藝術深度對話的方法，展覽期間更推出親子展演、故事分享、對談講座等多種活動，其中創作工作坊「be my guest」，以缺席、失去為核心的參與式創作計畫，透過四場工作坊讓觀眾也成為創作生成的一部分，使創作在持續生成中靠近主題，並嘗試發展出一個趨近於作品核心的展演呈現。



▲新美館免費展覽展出劉文瑄〈塗畫小屋〉，並設有主題選書區，「米奇巴克」兒童出版社進行藝術選書。（新北市美術館提供，攝影：透島影業）



▲新美館免費展覽推出「be my guest」工作坊，邀請觀眾參與創作，以缺席、失去為核心的參與式創作計畫。





發生什麼事? 展覽資訊

地點：新北市美術館 –探索基地(新北市鶯歌區東鶯里館前路300號)

展期：即日起—2026 -08 -30





發生什麼事? 相關展演活動資訊



be my guest 創作工作

活動地點：新北市美術館，地下1樓，探索基地(L4)展場

活動時間：

5/27（三）13:30–15:00

6/6（六）10:30–12:00

6/7（日）10:30–12:00

7/4（六）10:30–12:00

7/5（日）10:30–12:00

7/22（三）13:30–15:00

7/25（六）13:30–15:00





故事毯進場中：〈橄欖樹旁的家〉換展開放時段

活動地點：新北市美術館，地下1樓，探索基地(L1-閱讀區)

活動時間：2026/7/12（日）14:00–17:00





一張毯子說故事：〈橄欖樹旁的家〉故事展演

活動地點：新北市美術館，地下1樓，探索基地(L1-閱讀區)

活動時間：2026/8/29（六）14:00 / 15:30

免門票台北展覽也要去

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更多 新北市立美術館發生什麼事? 展覽照片：

▲新北市美術館B1探索基地推出全新展覽「發生什麼事？」，即日起至8/30開放免費參觀。（新北市美術館提供，攝影：透島影業)



▲新北市美術館B1探索基地推出全新展覽「發生什麼事？」，即日起至8/30開放免費參觀。（新北市美術館提供，攝影：透島影業）

▲新北市美術館B1探索基地推出全新展覽「發生什麼事？」，即日起至8/30開放免費參觀。（新北市美術館提供，攝影：透島影業）

