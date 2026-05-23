西班牙菜吃到飽！饗饗 味旅•西班牙5大聯名餐點登場，黑魚子襯半熟蛋黃 慢燉牛尾必吃。

INPARADISE 饗饗推出「味旅•西班牙」聯名企劃，集結海鮮飯、慢燉牛尾與杏仁蛋糕等經典菜色。編輯張人尹表示，這波西班牙料理新菜單成為近期 buffet 話題焦點。

吃到飽控搶訂位！INPARADISE 饗饗延續去年「味旅•義大利」企劃後，這次再推出第二章「味旅•西班牙」，找來台北西班牙餐廳JARANA創辦人Daniel Sanz Martin主廚合作，把經典西班牙料理重新拆解，以當代料理手法呈現不同層次。從開胃小點、海鮮飯到甜點，都能感受到西班牙料理濃烈又細膩的風味變化，也讓粉絲在 buffet 餐檯上感受更多變、更多元的異國飲食文化。



▲INPARADISE 饗饗推出「味旅•西班牙」聯名企劃，攜手JARANA主廚打造期間限定 buffet 西班牙料理新菜色。（攝影：張人尹）



▲饗饗「黑魚子襯半熟蛋黃」結合低溫蛋黃與洋芋慕斯，呈現西班牙烘蛋的現代版本。（攝影：張人尹）





半熟蛋黃與章魚小點同步登場

▲饗饗「加利西亞章魚」以章魚搭配辣椒乳化醬，打造西班牙酒館風格的鹹香微辣口感。（攝影：張人尹）

番紅花海鮮飯成為餐檯焦點

▲饗饗「西班牙海鮮飯」使用番紅花與海鮮高湯燉煮，打造濃郁海味與焦香鍋巴口感。（攝影：張人尹）

牛尾與杏仁蛋糕打造完整收尾

▲饗饗晚餐限定推出「慢燉牛尾佐紅酒泡沫」，透過分子料理技法呈現濃郁又輕盈風味。（攝影：張人尹）



▲饗饗「聖地牙哥杏仁蛋糕」搭配辣太妃醬與糖漬檸檬，替西班牙味旅畫下甜點句點。（攝影：張人尹）

饗饗 世界的饗饗 | 味旅•西班牙活動資訊

這次在「旬巧原」餐區登場的兩道開胃菜，主打西班牙酒館文化與分子料理概念。「黑魚子襯半熟蛋黃」以西班牙烘蛋為靈感，透過低溫烹調控制蛋黃熟度，再加入焦化洋蔥與綿密洋芋慕斯，最後點綴黑魚子，讓口感變得更細緻。「加利西亞章魚」則延伸自西班牙經典下酒菜 Gilda，使用彈嫩章魚搭配西班牙辣椒乳化醬，以鹹香、酸感與微辣堆疊出濃厚酒館風味。到了主食區，「西班牙海鮮飯」是這次必吃話題菜色之一。Daniel主廚強調高湯、火候與米心控制，使用番紅花讓米粒帶出金黃色澤與特殊香氣，再透過高溫爐烤形成鍋底焦香口感。海鮮部分則搭配中卷、淡菜與白蝦，讓米飯完整吸收海鮮精華，吃得到濃郁海味與層次感。主餐「慢燉牛尾佐紅酒泡沫」以長時間燉煮製成柔軟牛尾凍，再將外層煎至微酥，搭配分子料理技法打造的紅酒泡沫，以及西班牙醃漬時蔬平衡風味，是晚餐餐期才吃得到的限定菜色。甜點部分則推出「聖地牙哥杏仁蛋糕」，以杏仁蛋糕搭配辣太妃醬、香緹奶油與糖漬檸檬，透過甜味、酸感與微辣交錯，替整場西班牙味旅畫下完整句點。這次饗饗「味旅•西班牙」限定餐點自即日起至7/31期間限定供應，吃到飽控準時訂位衝朝聖。

活動⽇期：2026 年5⽉ 13 ⽇ ⾄ 2026 年7⽉31⽇

活動地點：

饗饗信義店 台北市信義區忠孝東路五段 68 號 46 樓

饗饗新莊店 新北市新莊區思源路 555 號 39 樓



▲饗饗把西班牙經典料理搬進 buffet 餐檯，從開胃菜到甜點都吃得到濃厚異國風味。（攝影：張人尹）



