芥末熊迷你復古相機！屈臣氏Wasabi Bear加價購，加1元多1件要買。

屈臣氏攜手韓國超人氣「Wasabi Bear」推出20款實用加價購，更在西門町打造限時14天巨型打卡地標。編輯 鄭雅之表示：還有加1元多1件，小資族來屈臣氏買爆！

韓國芥末熊Wasabi Bear攻陷屈臣氏！近期在台灣爆紅的芥末熊，這次跨界和屈臣氏聯名，即日起強勢推出極具話題性的韓系萌物加價購。首波亮相超過 20 款兼具潮流與實用性的日常小物。只要在實體門市或網路商店消費不限金額就能輕鬆把超萌芥末熊周邊帶回家。整個系列巧妙地把風靡大眾的俏皮芥末熊角色融入大家的生活日常，陪伴大家用最直率放鬆的節奏度過夏日高壓的每一天，無論是通勤辦公或放鬆出遊都能擁有滿滿的可愛正能量。



▲屈臣氏推出紅白兩款迷你相機，搭配超萌的「Wasabi Bear」刺繡頭像，快約閨蜜一起換購收藏。(攝影：鄭雅之)

▲立體絨毛熊頭，「Bear 負重任筆電包」厚實鋪棉完美守護筆電，是上班族與學生族的實用消暑選品。(攝影：鄭雅之)





屈臣氏芥末熊加價購！復古相機先搶

在眾多讓人選擇障礙的週邊商品之中，這次最值得塞進包包裡的絕對是掌心尺寸的「Bear 你閃到迷你復古相機」與「Bear 具一格招牌燈」。這款吊飾小相機不只外型討喜，更具備了真實的拍照與錄影功能，掛在鑰匙圈上隨時都能記錄生活中的可愛瞬間。辦公桌上則需要一個帶有 KUSO 嗆辣標語的雙面磁吸招牌燈盲盒來點綴。另外想要維持完美的夏日妝容，這次也有精緻的粉撲與刷具組等換購美妝小物，再搭配經典的促銷好康，簡直划算到讓人想全套打包收藏。



▲復古精緻的「Wasabi Bear」迷你相機，隨手就能記錄生活小確幸。(攝影：鄭雅之)





芥末熊絨毛提袋、筆電包超推

夏天想要隨時隨地喝一杯冰涼的黑糖珍珠鮮奶或是手搖飲，絕對需要超萌的吸睛小物來陪伴。屈臣氏貼心準備手感細緻的「出門必 Bear 飲料提袋」以及 750 毫升超大容量的不鏽鋼保溫保冷「Bear涼一夏隨行杯」，讓買飲料這件小事也變得很有生活儀式感。如果計畫去海邊衝浪曬太陽，大尺寸的「熊踞一方海灘巾」、「關懷 Bear 至小擦巾」與能節省一半衣物空間的「事半功 Bear 壓縮袋」更是不容錯過的旅遊神隊友。實用又充滿潮流設計感的「Bear 負重任筆電包」連滑鼠與線材的立體收納空間都準備好了。

▲買冷飲必備，超萌絨毛造型的「出門必 Bear 飲料提袋」手感細膩且可掛可提，是吸睛實用的陪伴小物。(攝影：鄭雅之)





免費拍！西門町限時芥末熊打卡點

想要親自感受這股韓流魅力的芥末熊粉絲，這週末就到‘台北捷運西門町站 6 號出口拍照打卡。即日起至6/3 真善美廣場前特別設立了限時 14 天的巨型夢幻打卡裝置，屈臣氏西門門市 2 樓也有滿滿的商品陳列等著大家去朝聖。最讓人期待的是5/23下午14點，活潑開朗的藝人何美將會親臨現場與粉絲們進行趣味的互動挑戰關卡。只要現場完成指定任務、就有機會把獨家限量的精美聯名周邊好禮直接帶回家。



▲屈臣氏在西門町打造限時14天的「Wasabi Bear」巨型夢幻打卡裝置，邀請粉絲一起瘋夏日。(攝影：鄭雅之)

▲出國就缺這一咖，20吋立體箱體藏著趣味洗衣機造型，「Bear 受矚目行李箱」拉在機場或西門町街頭絕對最吸睛。(攝影：鄭雅之)







屈臣氏 x Wasabi Bear 活動資訊

加購換購期間： 2026 年 5 月 21 日至 2026 年 8 月 12 日

換購通路： 全台屈臣氏實體門市、官方網路商店。

活動辦法： 消費不限金額，即可加價換購 Wasabi Bear 芥末熊系列限量週邊。

限時打卡裝置： 即日起至 2026 年 6 月 3 日，於西門町真善美廣場、屈臣氏西門門市登場。

明星特派員活動： 2026 年 5 月 23 日 14 點，藝人何美現身西門町真善美廣場，現場完成任務可獲得屈臣氏獨家限量聯名周邊。

好康加碼： 同步推出「Wasabi Bear 粉撲」、「Wasabi Bear 刷具組」美妝小物換購，適用「加 1 元多 1 件」促銷機制。





屈臣氏 x Wasabi Bear 芥末熊加價購商品

Bear 具一格招牌燈 3 款盲盒：加購價 99 元

出門必 Bear 飲料提袋－Wasabi Bear 款：加購價 149 元

出門必 Bear 飲料提袋－Pinksabi Bear 款：加購價 149 元

出門必 Bear 飲料提袋－Mustard Bear 款：加購價 149 元

熊踞一方海灘巾 2 款：加購價 299 元

關懷 Bear 至小擦巾 2 入：加購價 99 元

Bear涼一夏隨行杯 2 款：加購價 399 元

事半功 Bear 壓縮袋：加購價 299 元

Bear 負重任筆電包：加購價 499 元

Bear 你閃到迷你復古相機－復古款（紅／白）：加購價 599 元

出奇捕 Bear 迷你相機－Wasabi 款：加購價 499 元

出奇捕 Bear 迷你相機－大集合款：加購價 499 元

Bear 受矚目行李箱 2 款：加購價 3 點數位印花加 999 元或 1299 元





療癒小物聯名周邊！

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▲大容量的「Bear涼一夏隨行杯」具備長效保溫保冷效果，黑白雙色印上可愛「芥末熊」，讓喝水也很有生活儀式感。(攝影：鄭雅之)

▲行李空間不夠別怕，「事半功 Bear 壓縮袋」採雙拉鍊壓縮設計能省下大半空間。(攝影：鄭雅之)

▲辦公桌與冰箱的趣味亮點，「Bear 具一格招牌燈」盲盒採磁吸經典招牌設計，搭配 KUSO 嗆辣標語讓人想全套收藏。(攝影：鄭雅之)