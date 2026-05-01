脆上熱議神級布朗尼在監獄！網友瘋傳超難訂隱藏甜點搶到網頁當機，有錢不一定買得到。

社群平台近日掀起監獄隱藏版美食神級布朗尼的搶購熱潮！對此資深編輯李維唐表示，國家機關嚴格的食安把關與不以營利為目的的紮實用料，正是這群神級甜點能超越名店的關鍵。

近日1名網友在社群平台Threads上發文分享，驚呼監獄製作的布朗尼美味程度驚人，後悔自己當時少買了1顆，意外掀起全網熱烈討論。這則貼文瞬間引來大批老饕共鳴，紛紛現身說法留言表示，其實每個監獄都有深藏不露的厲害美食，有些熱門品項甚至比坊間排隊名店還要難買。不少消費者點出，每逢中秋節或特定檔期，矯正署自製食品的訂購網頁常常塞爆，甚至有人在電腦前苦等了30分鐘依舊無法順利進入系統。更有曾修讀犯罪學相關學科的學子透露，連大學教授都會在課堂上強力推薦學生去尋寶，形成一種奇特卻又真實的在地生活飲食風潮，甚至有網友幽默地打趣表示，改天如果發現口味變了，就知道是不是廚藝精湛的特定受刑人出獄了。

▲矯正署烘焙工廠內的甜點，都是國家級的嚴格衛生品管與不以營利為目的的紮實用料，也是商品暴紅的關鍵。圖／AI生成；窩客島編輯李維唐整理



全台監獄烘焙美食地圖

隨著話題持續延燒，全台各地的隱藏版高性價比監獄點心清單也跟著曝光。許多熟門熟路的點心愛好者大方分享私房口袋名單，包含手工鳳梨酥、金黃蛋黃酥、酥脆杏仁片，以及兼具飽足感與紮實嚼勁的貝果，無論鹹甜滋味都擁有極高評價。其中，中台灣與南台灣的監獄烘焙坊更是威名遠播，有老饕大讚台中監獄的雪花餅價格便宜且入口酥軟，台南監獄的頂級蛋捲、手感吐司與南棗核桃糕則更是常常面臨爆單搶購潮。還有民眾特別提及彰化等地的厚實乳酪蛋糕，其濃郁乳香與乳酪特有的醇厚重口味，完全不輸給外面的網美烘焙坊，用料極度實在的特點，讓吃過的人都想瘋狂回購，可惜常因距離太遠而面臨運送難題。

國家級嚴格原料品管

對於部分初次接觸的網友提出關於監獄內部製作食品的環境疑慮，許多知情內行人與常客紛紛主動站出來解惑，強調政府機關的食安標準遠比外界想像中還要嚴苛。由於屬於法務部矯正署管理，所有食品原料進貨管道都必須經過層層審查與把關，根本不可能容許任何食安缺失發生，否則出問題必須由政府全權負責。再加上監獄自製產品本身不以營利為核心目的，反而更願意將成本投注在優質的食材本體上。這種由國家公權力直接監督的生產線，在現今食安風暴頻傳的市場中，反而成為消費者心中另類的安心指標，更有網友直言，如果連這種公家機構都要擔心衛生，外面一般商家恐怕也同樣會有食安疑慮，只有自己親手做的才可能完全免除擔心。

監獄勞作金回饋制度

這份美味甜點的背後，更承載著受刑人復歸社會的自立故事。能夠進入烘焙食品工廠勞作的受刑人，皆是經過嚴格篩選、在監表現優異的模範個案。他們在規律且高度標準化的環境中磨練一技之長，透過雙手揉製出一顆顆美味的糕點。參與勞作不僅能讓受刑人獲得勞作金作為日常零用金，更是他們重建自信與社會接軌的重要橋樑。一旦在製程中違反紀律或衛生規範，就會立刻被取消工廠作業資格。這套嚴格的管理淘汰機制，不僅維持了甜點的超高品質，也讓這份隱藏版美味多了一層支持蛻變的溫暖意義。

▲台北女子看守所研發的隱藏版布朗尼蛋糕主打減糖且不含防腐劑，因近期訂單暴增，自5月18日起全面改為線上表單預購制。圖／翻攝法務部矯正機關自營商品展售商城；窩客島編輯李維唐整理





法務部矯正署自營商品展售商城

官方網站：https://shop.mjac.moj.gov.tw

商品內容：各監獄手工布朗尼、乳酪蛋糕、手工蛋捲、雪花餅、手感吐司、南棗核桃糕等