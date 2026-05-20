TTE旅展搶暑假商機！可樂旅遊限時推出兒童折萬元、環球影城套票買1送1。

台北國際觀光博覽會即將開展，業者瞄準暑期商機祭出多款破盤價 。資深編輯李維唐表示，今年海外樂園與全包式度假商品的詢問度創下新高，大眾應把握旅展限定的買一送一優惠。

台北國際觀光博覽會TTE即將於5月22日至5/25在台北世貿中心盛大開展，這場盛會正逢旅遊愛好者規劃夏日假期的關鍵時刻。隨著暑假海外旅遊熱潮持續升溫，許多家庭與熱愛自由行的旅客都在尋找兼具品質與高CP值的行程。可樂旅遊在本次展覽中特別針對家庭族群以及追求高規格體驗的玩家，規劃了一系列極具競爭力的優惠方案，包含備受矚目的兒童報名最高減1萬元、超人氣海外樂園票券買1送1等核心亮點。現場不僅有豐富的優惠折扣，更有實體活動與高規格的全新航線產品進駐，為即將到來的盛夏假期拉開序幕。

▲越南富國島主打360度全景跨海纜車，帶領旅客從高空俯瞰蔚藍無際的清澈海景與熱帶島嶼的壯麗風光。圖／可樂旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理



TTE旅展暑假親子旅遊與熱門樂園包場派對

家庭客群向來是暑期市場的核心主力，可樂旅遊今年精準鎖定親子同樂的渴望，特別推出指定行程限量好康。凡是兩位大人帶領一位兒童不佔床報名，最高可以直接折價1萬元。其中最吸睛的產品當屬關西FUN暑假日本環球影城5日，不僅每人52800元起，更直接加碼日本環球影城快速通關四項券，並享有台灣獨家包場派對。為了提振現場氣氛，主辦單位在5月23日週六中午12點20分，特別邀請東森YOYO家族的香蕉哥哥與葡萄姐姐現身可樂旅遊展攤，與現場的大小朋友親密互動，同時大方分享香港親子旅遊的推薦私房玩法。除了日本之外，韓國的樂高樂園與樂天世界雙主題5日也只要18900元起，非常適合想帶孩子放電的家長。

▲韓國濟州島正逢夏日繡球花季，滿山滿谷綻放的湛藍花海與傳統韓式涼亭交織出極具浪漫氛圍的網美打卡景點。圖／可樂旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理

東南亞海島避暑與鯨鯊共游新馬森友會

除了經典的東北亞樂園線，充滿異國風情的東南亞與度假海島也是今年夏天的熱門選項。綠山動物園安帕瓦府漫遊5日售價21499元起，帶領旅客探訪泰國最大的野生動物園並體驗湄南河夜遊船。近年熱度破表的越南富國島，則有太陽航空直飛富國島5日，主打入住2晚五星級飯店、暢玩珍珠雙樂園與搭乘360度全景跨海纜車，23388元起即可輕鬆出發。喜歡親近大自然的旅客，可以選擇宿霧超值選5日，前去歐斯陸與巨大鯨鯊在湛藍海水中近距離共游，每人27800元起。馬來西亞FUN暑假5日則升等入住大紅花泳池渡假村花瓣區，享受極致的水陸活動，每人32400元起。而全新規劃的新馬森友會5日更是誠意十足，特別安排動物園星光野宴，並入住萬態雨林悅榕莊1晚，此行程同樣享有兒童減1萬元的超值優惠。

歐洲世紀之星高端河輪與華航長榮星宇航空新航線

對於追求精緻慢活與深度文化體驗的旅客，高端旅遊與新航線的開闢帶來了截然不同的移動美學。可樂旅遊獨家規劃了2026年全新下水的歐洲高端河輪世紀之星號，將於10月下旬展開10至13天的華麗航程，售價190800元起，旅展現場報名享有第二人最多折8000元的早鳥好禮。這艘河輪主打一價全包式頂級服務，配置中英文雙語團隊全程隨行，團費已全數包含衛星網路、船上頂級餐飲、指定酒水、岸上觀光行程、船上精心活動及小費。為了照顧台灣旅客的飲食習慣，船上甚至在早餐時段驚喜提供熱騰騰的粥品、麵點與經典台式牛肉麵，讓人在異鄉也能品嚐家鄉味。



航線部分更是精采連連，可樂旅遊運用中華航空最新開航鳳凰城的契機，包裝出美西三大城8日，最低79800元起就能走訪羚羊峽谷與馬蹄灣等私房秘境。長榮航空6月底即將首航華盛頓，順勢推出的秋遊楓紅美加東11日，囊括了美加東八大賞楓勝地與壯麗的尼加拉大瀑布，每人133800元起。星宇航空也宣布10月起首航峇里島，德哥拉朗梯田5日優惠價25999元起，報名指定日期還能免費升等2晚五星級酒店與豪華泳池別墅。

迪士尼探險號遊輪新加坡自由行與日本青森睡魔祭

近年亞洲旅遊市場最震撼的消息，莫過於亞洲首艘迪士尼遊輪迪士尼探險號的正式啟航。可樂旅遊對此規劃了5至6日的團體與自由行豐富商品，現場下訂保證立即確認艙房。團體遊部分採取全包式奢華行程，行程安排參訪濱海灣花園、星耀樟宜等新加坡經典地標，並保證入住1晚國際五星級酒店，全程更有專業中文領隊隨團提供遊輪全攻略。自由行旅客則能自選新加坡精選飯店，並享有可樂旅遊貼心提供的機場至飯店、飯店至港口、港口至機場共三段免費接送。旅展現場訂購指定日期的迪士尼探險號商品最低39888元起，下單加碼贈送3000枚可樂旅遊幣，最高價值達1800元，中國信託卡友還能再享專屬回饋。



夏季全球慶典也是此時不可錯過的風景，日本東北期間限定的青森睡魔祭，可樂旅遊貼心為旅客保留了珍貴的貴賓觀覽席，讓所有人不必在人群中擁擠，就能以絕佳視野觀賞震撼的祭典，限量席位每人51800元起。此外，近期因為熱門韓劇而引起廣泛討論的傳統慶典咸安落火遊戲5日，將帶領旅客走進浪漫的古式煙花場景，順遊松島海上纜車與慶南文化巡禮，最低22900元起，第二人報名再折5000元。

▲亞洲首艘迪士尼遊輪迪士尼探險號正式啟航，船上備有經典迪士尼角色領銜演出的全包式精彩大型舞台秀。圖／可樂旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理



海外自由行ClubMed度假村與JR鐵路周遊券買1送1

偏好自主規劃行程的自由行玩家，在本次TTE旅展同樣能滿載而歸。旅展現場購買國外自由行商品，最高可享每人現折3000元的優惠。主打精緻全包式假期、深受蜜月新人與家庭喜愛的ClubMed系列商品，無論是浪漫的海島如馬爾地夫、模里西斯、賽席爾，或者是想提前預訂冬季到北海道度假村享受滑雪樂趣，現場報名付訂每人皆可現折2000元。



最讓自由行旅客瘋狂的，莫過於現場限量的國外票券搶購活動。本次活動主打日本環球影城與JR鐵路周遊券組合商品限量買一送一，極具震撼力。其他如關西樂享周遊券豪華版、東北樂享周遊券、澳門新濠影滙水上樂園、九州暢遊套票等多款熱門商品也通通祭出買一送一的破天荒優惠。旅展期間只要在消費時輸入指定的優惠代碼，還能額外享受指定票券單筆滿5000元折500元、全球訂房88折最高折抵1000元、以及高鐵旅遊商品全面69折起最高折抵1000元等加碼回饋，滿足所有旅人對夏日出遊的精打細算。

▲運用中華航空全新航線造訪美西三大城，深入走訪大自然鬼斧神工的羚羊峽谷，親身體驗流線型紅岩的視覺震撼。圖／可樂旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理





台北國際觀光博覽會（TTE）可樂旅遊特惠活動

活動時間：2026年5月22日至5月25日

活動內容：