板橋布丁狗花海、燈海最後倒數！新北約會景點必拍，再送黃金戒指。

布丁狗粉絲快衝！新北河濱蝶戀季倒數6天，快到板橋蝴蝶公園拍超萌布丁狗花海加碼夢幻夜燈，錯過再等一年。編輯 鄭雅之表示：下班就去賞花、看燈海Chill一下！

新北人下班就去板橋拍布丁狗燈海！這次在板橋蝴蝶公園盛大展開的「2026新北河濱蝶戀季」，特別邀請布丁狗聯名推出期間限定打卡點，搭配浪漫的繽紛花海吸引無數布丁狗迷前往搶拍。不過這場結合超萌布丁狗主題裝置和浪漫地景花海的限定版活動即將在5月24日正式落幕了，最後倒數6天大家趕快抓緊時間去朝聖。規劃日夜皆美的情境花園，非常適合全家大小或是情侶們安排一趟板橋一日遊，趕快把握最後機會一起去浪漫一波。



▲夜晚亮起璀璨光芒的巨型發光布丁狗主題裝置，吸引大批布丁狗迷前來搶拍。

▲布丁狗坐在巨大蛋糕上方的可愛裝置藝術，成為蝴蝶公園最吸睛的焦點。





新北夜景約會點燈超浪漫

想要找免費的新北情侶約會好去處，板橋人絕對要衝這一波。「2026新北河濱蝶戀季」每天傍晚點燈之後，整個展區就會瞬間變身，閃耀的浪漫燈海與圓滾滾的布丁狗交織出如夢似幻的光影變化，最適合牽著另一半的手漫步其中留下最甜美的專屬回憶，如今最後倒數6天錯過就要再等一年。



▲橘色波斯菊花海與新北光雕大橋互相輝映，展現板橋一日遊的壯麗風光。





板橋蝴蝶公園布丁狗現身

這場活動最大的亮點之一，就是讓全台布丁狗粉絲瘋狂的超軟萌布丁狗裝置藝術。這尊點綴在繽紛地植花海中央的布丁狗真的超級吸睛，圓滾滾的身軀搭配現場特別栽種的多種蜜源花卉，不僅畫面好看，還真的成功吸引了許多真正的蝴蝶在花叢間翩翩起舞。無論從哪一個角度拍過去，都能拍出充滿夏天少女心的布丁狗網美打卡照，絕對是今年5月最熱門的新北IG打卡熱點。



▲布丁狗打卡框搭配夢幻花海，讓網美們輕鬆拍出唯美的戶外打卡照。





抽獎優惠有機會帶走黃金戒指

在現場拍完和布丁狗美美的合照之後，千萬不要急著走，記得順手參加驚喜好康活動。民眾只要把在花海或燈海現場拍下的漂亮布丁狗照片上傳，並且在官方指定的臉書貼文下方完成留言，就有機會幸運抽中精緻的黃金蝴蝶戒指。想要隨時掌握更多詳細活動新訊的朋友，也可以持續鎖定新北水漾的臉書粉絲專頁或是官方社群帳號，在展期結束前趕快走訪一趟，為這次精彩的新北河濱蝶戀季畫下最完美的句點。



▲繽紛璀璨的夜間發光裝置藝術，打造出新北情侶約會最浪漫的夜景好去處。

▲充滿童趣的黃色布丁狗熱氣球主題裝置，是今年最受歡迎的新北IG打卡熱點。

2026新北河濱蝶戀季 活動資訊

活動展期： 即日起至2026年5月24日

活動地點： 板橋蝴蝶公園地景花海

好康活動： 於官方指定貼文下方上傳現場照片並留言，即可參加「黃金蝴蝶戒指」抽獎。





2026新北河濱蝶戀季 蝴蝶公園交通資訊

大眾運輸： 搭乘捷運至江子翠站5號出口，轉乘藍17、藍31或仁愛幹線公車，於五福新村站下車，步行約7分鐘即可抵達。

自行開車： 導航至「蝴蝶公園地景花海」，沿環河西路四段由江子翠橫移門進入，右轉江翠停車場即可抵達。





2026國旅跟著這樣玩！

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