劍潭站美食推薦！王艇長酢醬麵 老饕狂推、山東炸醬麵超彈牙，不要只會去士林夜市。

劍潭站美食推薦！士林「王艇長酢醬麵」主打Q彈特粗山東寬麵與濃郁眷村炸醬，是老饕私藏的高CP值美味。

台北捷運劍潭站周邊，除了士林夜市外，隱藏在附近社區巷弄內的美食更讓在地老饕與上班族趨之若鶩。位於士林區前港街的「王艇長酢醬麵」，最受矚目的特色莫過於寬度驚人、嚼勁十足的特粗山東寬麵，搭配濃郁鹹香的眷村炸醬與香氣四溢的特製滷味，每逢用餐尖峰時段總是高朋滿座，成為台北捷運美食地圖中不可忽視的實力派麵食館。

▲士林美食推薦「王艇長酢醬麵」店外觀與顯眼招牌（攝影：蕭芷琳）



▲劍潭站美食推薦「王艇長酢醬麵」不要只會去士林夜市（攝影：蕭芷琳）

不要只會去士林夜市！劍潭站美食推薦「王艇長酢醬麵」在這裡

士林美食推薦「王艇長酢醬麵」店內裝潢簡約樸實，充滿溫馨的家常感，老闆幽默且熱情的待客風格更是店內的一大亮點。為了應付絡繹不絕的食客，店家全面採用手機掃描QR Code線上點餐系統，顧客入座後可自主點餐。來到王艇長酢醬麵，絕對不能錯過其靈魂招牌「山東炸醬麵」。店內預設的麵體是極具特色的手感特粗寬麵，入口毫無死硬感，而是充滿驚人的Q彈與嚼勁。

▲士林美食推薦「王艇長酢醬麵」店內裝潢簡約樸實（攝影：蕭芷琳）



▲士林美食推薦「王艇長酢醬麵」推薦菜單：山東炸醬麵（攝影：蕭芷琳）

士林美食推薦「王艇長酢醬麵」山東炸醬麵、克難麵必點

炸醬採用豆瓣醬、豆干丁與台灣豬肉慢火炒至深色，香氣濃郁而不死鹹，拌入小黃瓜絲與豆芽菜後，每一口麵條都能完美吸附醬汁。另一款點閱率極高的「克難麵」同樣令人驚艷，簡單的醬油、香油調味，配上滿滿的青蔥與豆芽，吃起來爽口不油膩，還帶有麵衣香味，一點都不克難，簡直是極致的味覺饗宴。

▲士林美食推薦「王艇長酢醬麵」推薦菜單：克難麵（攝影：蕭芷琳）



▲士林美食推薦「王艇長酢醬麵」推薦菜單：滷味拼盤（攝影：蕭芷琳）

整體而言，「王艇長酢醬麵」以真材實料的眷村大份量與無可取代的超粗麵條口感，在台北士林區建立起極佳的口碑。不論是尋找正宗北方麵食的老饕，還是下班想好好飽餐一頓的捷運通勤族，這裡都是不容錯過的高CP值選擇。交通方面，從捷運劍潭站3號出口步行僅需約4至5分鐘即可抵達，不過週六並未營業，這部分須多加注意。



▲士林美食推薦「王艇長酢醬麵」週六並未營業（攝影：蕭芷琳）



▲士林美食推薦「王艇長酢醬麵」是不容錯過的高CP值選擇（攝影：蕭芷琳）

士林美食推薦 劍潭站美食推薦 王艇長酢醬麵

地址：臺北市士林區前港里前港街18號

營業時間：11:00–14:30, 17:00–20:00；週六公休

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