滷肉飯、飲料吃到飽免費！身為在地超過10年的老店，士林夜市便當店「食來運轉」以高CP值的價錢，成為了不少在地人的口袋名單，也是不少周遭學生、上班族午餐時間的選擇，完整菜單共有12款便當，只要內用皆可享有滷肉飯免費續、飲料喝到飽，其中網友最推這款，現在就趕緊一起筆記。



士林在地人都推這一間！鄰近士林夜市的「食來運轉」是一家經營超過10年的便當老店，藏身在巷弄之中，不管是從捷運士林站或劍潭站走來，都需要大約9分鐘的路程。店內翻桌率相當快速，就算是餐期，入店後也不太需要排隊，現場點好菜即可入座。





網友最推的高CP值餐點，就是菜單上這12款便當，從雞豬牛肉類到魚排、蝦酥都能選擇；此外，現場也有小火鍋、炒飯炒麵類，餐點相當多元。而這次點選「鹽酥雞塊飯」，一份120元的價錢，可以吃到七大塊無骨鹽酥雞，還有三種配菜與滷肉飯。





其中，值得一提的是，大家只要來這邊內用便當，就能免費享有滷肉飯、飲料吃到飽。如果是熱門餐期的時間，店員會拿出一整盤的滷肉飯問大家要不要續飯，可以選擇半份或一整份。不過店家為了避免大家浪費食物，有祭出加飯若是沒吃完，需要額外付費25元的規定，這部分要再多注意。





除了滷肉飯之外，店內包含紅茶、無糖綠茶、奶茶與綠奶茶四種飲品，也通通都是無限暢喝！不過如果大家沒時間選擇外帶，店家則會改為附上任一飲品，滷肉飯的部分也會在一開始就選擇要不要加大，完全就是怕人吃不飽。



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士林夜市便當店 食來運轉

最後，「食來運轉」店內的菜單就附在文章底下，以供大家參考。如果下次有經過士林夜市，不妨也可以走進巷弄內，揪團試試這家在地美食，並一起挑戰大胃王，看看最多能吃幾碗滷肉飯。

地點：台北市士林區小東街31號

營業時間：每天 10:00 ~ 14:30；16:00 ~ 20:30