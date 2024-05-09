台灣最美的城市之一「花蓮」，經歷了0403大地震之後、全體國人都與花蓮人一起努力回到災情前。而一直與台灣友好、並與台鐵便當與締結友好之淡路屋，這一次特別捐赠200個陶瓷便當甕及提供包裝紙設計给臺鐵，由臺北餐旅分處負責研發和製作「洄味便當」聯名便當，表達我們也許人不在花蓮，但我們的心與花蓮同在。





台鐵便當表示，花蓮早期稱為「洄瀾」，相傳先人乘船來到花蓮溪口時，見到溪水入海與海浪衝擊呈迴旋狀，故稱之為「洄瀾」。附業營運處臺北餐旅分處（原臺北鐵路餐廳）這次特地從心、從味蕾出發（花），設計這款「洄味便當」，共同為花蓮打氣。



同時，「洄味便當」採用花蓮富里友善耕作的白米，源自日本人氣品系「ミルキークイーン」，優化培育再升級全新品種，口感Q彈、飯香濃郁，搭配紅藜烹煮而成的「紅藜飯」色香味俱全。菜色則有酥炸東海岸鬼頭刀，撒上原民香料「馬告」增添風味；來自花蓮農會的紫蘇梅做成的「梅子雞」，花蓮吉安三寶之一的龍鬚菜，灑上七星潭柴魚花；東部特產洛神蜜餞，為這款便當增添獨特的風味。



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台鐵「洄味便當」特賣會

售價：每份399元（贈送「台鐵便當經典帆布袋」）

供應數量：每日限量100組（午、晚餐各50組，每人限購1組，售完為止。）

販售地點: 台鐵便當臺北站2號店

販賣期間：113年5月10日及11日（共2天）午、晚餐

販賣時間：午餐自11時、晚餐16時整開賣

洽詢電話：02-23619309(不接受預訂)