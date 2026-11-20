2027台北藝術展有新亮點！ONE ART Taipei攜手攝影博覽會，集結77家國際藝廊。窩客島資深編輯李維唐指出，飯店型展場讓藝術走進日常，也提供觀眾認識攝影收藏的機會。
台北藝術迷2027年1月又有新展可以排進行事曆了。「ONE ART Taipei 2027藝術台北」將於1月15日至17日進駐JR東日本大飯店台北，這次還首度攜手「Photo ONE’27 Gallery Section攝影博覽會」，一次集結77家國內外藝廊與藝術單位，讓整座飯店變成可以慢慢欣賞的藝術展場。從繪畫、雕塑、韓國新普普藝術到時尚攝影，還有與PhotoVogue合作的特別展出，想看藝術作品、喜歡拍照，或是正在尋找人生第1件收藏品，都能趁著這3天走進飯店，感受藝術融入日常空間的不同魅力。
ONE ART Taipei 2027飯店藝術展連續3天登場
逛藝術展不一定要走進傳統美術館，走進飯店客房也能遇見讓人停下腳步的作品。邁入第9屆的「ONE ART Taipei藝術台北」，最有辨識度的特色，就是把飯店原有的生活空間變成展覽場域。床鋪、沙發、桌面與牆面不再只是住宿設施，而是藝術作品與觀眾之間的連結，讓人可以想像一幅畫掛在家中，或是一件雕塑擺進生活空間後，會呈現什麼樣的感覺。
2027年展會選在JR東日本大飯店台北舉辦，雙展將橫跨4個樓層，集結來自台灣、香港、日本、韓國、馬來西亞及美國的藝術創作。整體展出涵蓋繪畫、雕塑、攝影、錄像與複合媒材，既能欣賞成熟藝術家的作品，也能認識剛進入國際藝術市場的新世代創作者。對平常沒有收藏藝術品習慣的人來說，這種貼近日常生活的展覽方式，也讓欣賞藝術少了距離感。
77家國際藝廊集結韓國新普普藝術
這次雙展共有77家國內外藝廊與藝術單位參與，其中台灣35家、海外42家，規模相當值得關注。光是「ONE ART Taipei 2027藝術台北」就集結59家畫廊，還迎來14家首次參展及新加入的藝術單位。喜歡韓國當代藝術的人，可以留意首度參展的首爾藝廊TETTO_，帶來結合人物、科技意象與空間景觀的繪畫、雕塑及複合媒材創作，讓不同藝術形式在同一個展場相互呼應。
另一個值得留意的是韓國KIDARI GALLERY，主打色彩鮮明、角色辨識度高的韓國新普普藝術。比起需要花時間理解的抽象作品，這類帶有鮮明視覺符號與當代文化元素的創作，往往能讓觀眾很快找到自己喜歡的畫面。日本東京Gallery K-Do則帶來繪畫等不同形式的創作，讓喜歡日本藝術與工藝美學的人，也能在這次展覽找到值得細看的作品。
ONE ART Taipei四大展區一次逛
想知道這次藝術台北該從哪裡開始逛，可以先認識4大展區。「藝術無限」集結不同國家與風格的當代創作，「發現藝術」帶領觀眾認識更多藝術家與畫廊，「媒體藝術」則將視野延伸至不同媒材的藝術表現。另一個「臺南新藝獎」展區，延續與臺南新藝獎的合作，讓台灣青年藝術家的作品有機會被更多國內外觀眾看見。
其中「臺南新藝獎」邀請甘樂阿舍美術館及索卡藝術參展，延續對新銳創作者的關注。對於習慣逛大型美術館的人來說，這次展覽可以換個方式欣賞作品，不必只按照藝術家知名度選擇展間，也能從自己喜歡的色彩、題材與媒材出發，在不同藝廊之間發現意料之外的作品。
Photo ONE攝影博覽會首度同步登場
這次最受矚目的變化，就是「Photo ONE’27 Gallery Section攝影博覽會」首度加入。過去熟悉ONE ART Taipei的觀眾，多半把焦點放在繪畫與雕塑，2027年則可以一次欣賞17家攝影藝廊帶來的影像創作。攝影不再只是記錄旅行、人物或風景的方式，也能透過構圖、時間、記憶與影像編排，成為值得細細欣賞的當代藝術作品。
攝影展區邀請台灣、日本與韓國等地的專業藝廊參與，包括台北亞紀畫廊、酪梨當代，日本Eunoia、YOD Gallery、PGI，以及韓國The Reference等。不同藝廊帶來的作品各有特色，有的關注生活中的短暫瞬間，有的透過影像拼接重新組合時間與空間，也有作品從土地文化與個人生命經驗出發。平常喜歡攝影、看展或蒐集攝影作品的人，這次可以一次比較不同創作者如何透過鏡頭說故事。
日本攝影藝術展看見時間與記憶
喜歡日本攝影的人，可以特別留意來自神戶的Eunoia。這次以「轉瞬之間」為策展主題，集結多位攝影師，從時間、記憶、身體感知與日常經驗切入。那些平常可能被忽略的片刻，在攝影師的觀看方式下，成為值得反覆端詳的畫面，也讓觀眾有機會重新思考自己每天看見的生活風景。
日本YOD Gallery則以不同時間拍攝的影像進行拼接，讓原本不屬於同一瞬間的景象出現在同一個畫面裡。台南水色藝術帶來的2位藝術家，則分別從琉球自然文化、生命經驗與內在情感出發，呈現土地與個人記憶之間的連結。這些作品的魅力不只在於畫面是否漂亮，更在於攝影師如何選擇觀看世界的角度，讓熟悉的事物出現另一種解讀方式。
PhotoVogue跨界合作時尚攝影展
除了專業攝影藝廊，這次Photo ONE攝影博覽會還與Vogue Taiwan旗下攝影平台PhotoVogue合作，讓時尚攝影與當代藝術有了更多交集。這次特別挑選未曾於2026年PhotoVogue in Taipei及PhotoVogue Residency展出的影像作品，讓觀眾有機會認識更多攝影創作者，也看見時尚影像除了服裝與人物之外，還能呈現哪些文化與社會觀點。
對平常喜歡時尚雜誌、人物攝影與視覺設計的人來說，這個合作展區相當值得安排時間欣賞。PhotoVogue長期關注不同文化背景與多元議題，這次透過攝影博覽會的形式，讓影像從雜誌與數位平台走進實體展場。觀眾可以把注意力放在攝影師如何運用畫面、人物與影像敘事，感受時尚攝影與藝術創作之間的連結。
新賞獎與BEST BUY認識藝術收藏
看展看到喜歡的作品，會不會也想知道藝術收藏該怎麼開始？ONE ART Taipei 2027延續多項藝術企劃，其中「新賞獎ONE ART Award」關注具有潛力的新銳藝術家，「畫廊推薦BEST BUY」則由參展畫廊推薦具收藏潛力的作品，提供剛接觸藝術市場的觀眾另一個觀察方向。
另一項「最佳空間呈現獎」則把焦點放在展間設計，評選畫廊如何透過作品配置、空間規劃與展示方式，呈現完整的藝術氛圍。過去得獎的也趣藝廊，就曾將繪畫與雕塑安排在浴室、淋浴間等飯店生活場域，讓作品與原有空間產生有趣的對話。2027年的得獎展間預計於1月16日揭曉，對喜歡室內設計、居家佈置與空間美學的人來說，也是這次看展可以留意的重點。
Photo Talk攝影講座與快閃美術館
除了欣賞作品，雙展也安排不同形式的藝術交流活動。ONE ART Taipei延續「快閃美術館PopUp Museum」企劃，將藝術作品延伸至飯店公共空間與日常動線，讓觀眾不只在客房展間看見藝術，也能在走動過程中與作品相遇。這種展示方式，讓整趟看展行程更接近走進一座充滿藝術品的生活空間。
Photo ONE攝影博覽會則規劃Photo Talk攝影講座，內容涵蓋攝影創作觀點、作品展示與藝術市場等面向。對想進一步理解攝影作品價值，或是對攝影收藏有興趣的觀眾來說，可以留意後續公布的講座資訊。展會也透過日本PGI與韓國The Reference的合作，延續T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO相關交流，藉由T3 NEW TALENT計畫介紹新銳攝影創作者，讓台灣觀眾有機會接觸更多國際影像作品。
ONE ART Taipei 2027時間地點與參觀資訊
想安排2027年1月台北看展行程，可以先把1月16日、17日留起來。這2天是雙展對一般觀眾開放的公眾展覽日，每天上午11點至晚上7點都能參觀。1月15日則安排貴賓預展，時間為下午2點至晚上7點。展覽地點就在台北市中山區南京東路三段的JR東日本大飯店台北，適合規劃半日藝術行程，從當代繪畫一路看到國際攝影作品。展覽將藝術、攝影與飯店生活空間結合，讓觀眾能用不同於傳統美術館的方式欣賞作品。想認識韓國新普普藝術、喜歡日本攝影，或是對PhotoVogue時尚影像感興趣，都能在這次雙展找到值得留意的內容。
ONE ART Taipei 2027藝術台北暨Photo ONE攝影博覽會活動資訊
活動時間：2027年1月15日至1月17日
活動名稱：ONE ART Taipei 2027藝術台北、Photo ONE’27 Gallery Section攝影博覽會。
活動地點：JR東日本大飯店台北。
- 參展規模：共77家國內外藝廊與藝術單位，包含台灣35家、海外42家。
- 展覽內容：59家當代藝術畫廊、17家攝影藝廊，涵蓋繪畫、雕塑、攝影、錄像及複合媒材。
ONE ART Taipei 2027展覽時間
貴賓預展：2027年1月15日，14：00至19：00。
公眾展覽：2027年1月16、17日，11：00至19：00。
ONE ART Taipei 2027四大展區
- 藝術無限Unlimited：集結國內外畫廊，展出不同風格的當代藝術作品。
- 發現藝術Discovery：呈現多元藝術創作，讓觀眾認識不同國家與世代的藝術家。
- 媒體藝術Media Art：聚焦媒體藝術創作，參展單位包含來自美國紐約的和川。
- 臺南新藝獎Next Art Tainan：邀請甘樂阿舍美術館、索卡藝術參展，關注台灣青年藝術家。
Photo ONE攝影博覽會亮點
- 17家攝影藝廊：集結台灣、日本、韓國等地的專業藝廊，呈現當代攝影作品。
- PhotoVogue特別呈現：攜手Vogue Taiwan旗下攝影平台，展出新銳攝影創作者作品。
- 日本Eunoia：以「轉瞬之間」為策展主題，呈現時間、記憶與日常經驗。
- 日本YOD Gallery：運用不同時間拍攝的影像拼接，呈現時間與空間交錯的視覺創作。
- T3 NEW TALENT：透過日本PGI與韓國The Reference合作，引進新銳攝影創作者。
- Photo Talk攝影講座：分享攝影創作觀點、作品展示與藝術市場相關內容。
ONE ART Taipei 2027特別企劃
- 新賞獎ONE ART Award：關注新銳藝術家，發掘具有發展潛力的創作。
- 最佳空間呈現獎：2027年1月16日揭曉，評選畫廊展間規劃與作品展示設計。
- 畫廊推薦BEST BUY：由參展畫廊推薦具收藏潛力的作品，提供藝術收藏參考。
- 快閃美術館PopUp Museum：將藝術作品延伸至飯店公共空間與日常動線。
ONE ART Taipei 2027官方資訊
藝術台北官網：ONE ART Taipei官方網站
攝影博覽會官網：Photo ONE官方網站
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