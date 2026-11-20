2027台北藝術展有新亮點！ONE ART Taipei攜手攝影博覽會，集結77家國際藝廊。窩客島資深編輯李維唐指出，飯店型展場讓藝術走進日常，也提供觀眾認識攝影收藏的機會。

台北藝術迷2027年1月又有新展可以排進行事曆了。「ONE ART Taipei 2027藝術台北」將於1月15日至17日進駐JR東日本大飯店台北，這次還首度攜手「Photo ONE’27 Gallery Section攝影博覽會」，一次集結77家國內外藝廊與藝術單位，讓整座飯店變成可以慢慢欣賞的藝術展場。從繪畫、雕塑、韓國新普普藝術到時尚攝影，還有與PhotoVogue合作的特別展出，想看藝術作品、喜歡拍照，或是正在尋找人生第1件收藏品，都能趁著這3天走進飯店，感受藝術融入日常空間的不同魅力。



▲走進飯店房間竟然變成逛美術館！「ONE ART Taipei 2027藝術台北」將於2027年1月15日至17日登場，繪畫、雕塑與攝影作品走進客房空間，連床邊、窗前都能欣賞藝術創作，讓人忍不住拿起手機記錄喜歡的作品。圖／亞太連線藝術提供；窩客島整理

ONE ART Taipei 2027飯店藝術展連續3天登場

逛藝術展不一定要走進傳統美術館，走進飯店客房也能遇見讓人停下腳步的作品。邁入第9屆的「ONE ART Taipei藝術台北」，最有辨識度的特色，就是把飯店原有的生活空間變成展覽場域。床鋪、沙發、桌面與牆面不再只是住宿設施，而是藝術作品與觀眾之間的連結，讓人可以想像一幅畫掛在家中，或是一件雕塑擺進生活空間後，會呈現什麼樣的感覺。

2027年展會選在JR東日本大飯店台北舉辦，雙展將橫跨4個樓層，集結來自台灣、香港、日本、韓國、馬來西亞及美國的藝術創作。整體展出涵蓋繪畫、雕塑、攝影、錄像與複合媒材，既能欣賞成熟藝術家的作品，也能認識剛進入國際藝術市場的新世代創作者。對平常沒有收藏藝術品習慣的人來說，這種貼近日常生活的展覽方式，也讓欣賞藝術少了距離感。



▲誰說藝術品只能掛在美術館？走進ONE ART Taipei的飯店展間，床頭牆面掛上精緻畫作，原本熟悉的住宿空間瞬間多了藝術氣息，連站在床邊欣賞作品都很有生活感，也讓人開始想像把喜歡的畫帶回家會是什麼模樣。圖／亞太連線藝術提供；窩客島整理

77家國際藝廊集結韓國新普普藝術

這次雙展共有77家國內外藝廊與藝術單位參與，其中台灣35家、海外42家，規模相當值得關注。光是「ONE ART Taipei 2027藝術台北」就集結59家畫廊，還迎來14家首次參展及新加入的藝術單位。喜歡韓國當代藝術的人，可以留意首度參展的首爾藝廊TETTO_，帶來結合人物、科技意象與空間景觀的繪畫、雕塑及複合媒材創作，讓不同藝術形式在同一個展場相互呼應。

另一個值得留意的是韓國KIDARI GALLERY，主打色彩鮮明、角色辨識度高的韓國新普普藝術。比起需要花時間理解的抽象作品，這類帶有鮮明視覺符號與當代文化元素的創作，往往能讓觀眾很快找到自己喜歡的畫面。日本東京Gallery K-Do則帶來繪畫等不同形式的創作，讓喜歡日本藝術與工藝美學的人，也能在這次展覽找到值得細看的作品。



▲走進飯店房間，竟然有滿滿藝術作品可以欣賞！從牆上的繽紛人物畫作，到沙發旁色彩鮮明的創作，每個角落都值得停下來細看，還能拿起手機記錄喜歡的作品。這就是ONE ART Taipei最有特色的飯店型藝術展魅力。圖／亞太連線藝術提供；窩客島整理

ONE ART Taipei四大展區一次逛

想知道這次藝術台北該從哪裡開始逛，可以先認識4大展區。「藝術無限」集結不同國家與風格的當代創作，「發現藝術」帶領觀眾認識更多藝術家與畫廊，「媒體藝術」則將視野延伸至不同媒材的藝術表現。另一個「臺南新藝獎」展區，延續與臺南新藝獎的合作，讓台灣青年藝術家的作品有機會被更多國內外觀眾看見。

其中「臺南新藝獎」邀請甘樂阿舍美術館及索卡藝術參展，延續對新銳創作者的關注。對於習慣逛大型美術館的人來說，這次展覽可以換個方式欣賞作品，不必只按照藝術家知名度選擇展間，也能從自己喜歡的色彩、題材與媒材出發，在不同藝廊之間發現意料之外的作品。



▲原本熟悉的飯店大廳，到了ONE ART Taipei展期就變成藝術迷的集合地！挑高空間搭配展會主視覺，觀眾穿梭在大廳與不同展間之間，從踏進飯店那一刻就能感受到藝術博覽會的熱鬧氣氛。圖／亞太連線藝術提供；窩客島整理

Photo ONE攝影博覽會首度同步登場

這次最受矚目的變化，就是「Photo ONE’27 Gallery Section攝影博覽會」首度加入。過去熟悉ONE ART Taipei的觀眾，多半把焦點放在繪畫與雕塑，2027年則可以一次欣賞17家攝影藝廊帶來的影像創作。攝影不再只是記錄旅行、人物或風景的方式，也能透過構圖、時間、記憶與影像編排，成為值得細細欣賞的當代藝術作品。

攝影展區邀請台灣、日本與韓國等地的專業藝廊參與，包括台北亞紀畫廊、酪梨當代，日本Eunoia、YOD Gallery、PGI，以及韓國The Reference等。不同藝廊帶來的作品各有特色，有的關注生活中的短暫瞬間，有的透過影像拼接重新組合時間與空間，也有作品從土地文化與個人生命經驗出發。平常喜歡攝影、看展或蒐集攝影作品的人，這次可以一次比較不同創作者如何透過鏡頭說故事。



▲連飯店窗邊都能變成藝術展場！一幅幅深色調作品沿著大片落地窗排列，窗外城市建築與室內藝術創作形成有趣對比。走近欣賞還能發現不同作品的細節，讓原本只是看風景的窗邊，多了值得停留的理由。圖／亞太連線藝術提供；窩客島整理

日本攝影藝術展看見時間與記憶

喜歡日本攝影的人，可以特別留意來自神戶的Eunoia。這次以「轉瞬之間」為策展主題，集結多位攝影師，從時間、記憶、身體感知與日常經驗切入。那些平常可能被忽略的片刻，在攝影師的觀看方式下，成為值得反覆端詳的畫面，也讓觀眾有機會重新思考自己每天看見的生活風景。

日本YOD Gallery則以不同時間拍攝的影像進行拼接，讓原本不屬於同一瞬間的景象出現在同一個畫面裡。台南水色藝術帶來的2位藝術家，則分別從琉球自然文化、生命經驗與內在情感出發，呈現土地與個人記憶之間的連結。這些作品的魅力不只在於畫面是否漂亮，更在於攝影師如何選擇觀看世界的角度，讓熟悉的事物出現另一種解讀方式。



▲連飯店房間都能變得這麼有藝術感！2026年也趣藝廊以「內在之室」為策展主題，將德國藝術家Christian BRANDL的作品融入客房空間，牆上的動物畫作搭配立體書頁裝置，讓整個房間多了值得細看的角落。2027年最佳空間呈現獎將於1月16日揭曉，看看今年哪間藝廊最會玩空間設計。圖／亞太連線藝術提供；窩客島整理

PhotoVogue跨界合作時尚攝影展

除了專業攝影藝廊，這次Photo ONE攝影博覽會還與Vogue Taiwan旗下攝影平台PhotoVogue合作，讓時尚攝影與當代藝術有了更多交集。這次特別挑選未曾於2026年PhotoVogue in Taipei及PhotoVogue Residency展出的影像作品，讓觀眾有機會認識更多攝影創作者，也看見時尚影像除了服裝與人物之外，還能呈現哪些文化與社會觀點。

對平常喜歡時尚雜誌、人物攝影與視覺設計的人來說，這個合作展區相當值得安排時間欣賞。PhotoVogue長期關注不同文化背景與多元議題，這次透過攝影博覽會的形式，讓影像從雜誌與數位平台走進實體展場。觀眾可以把注意力放在攝影師如何運用畫面、人物與影像敘事，感受時尚攝影與藝術創作之間的連結。



▲喜歡時尚攝影的人，這次可以特別關注PhotoVogue！Photo ONE攝影博覽會首度攜手Vogue Taiwan旗下攝影平台，將時尚影像與當代藝術串在一起，從人物、文化到不同創作者的視覺觀點，都能看見攝影不只是拍得漂亮，還能透過畫面說出更多故事。圖／亞太連線藝術提供；窩客島整理

新賞獎與BEST BUY認識藝術收藏

看展看到喜歡的作品，會不會也想知道藝術收藏該怎麼開始？ONE ART Taipei 2027延續多項藝術企劃，其中「新賞獎ONE ART Award」關注具有潛力的新銳藝術家，「畫廊推薦BEST BUY」則由參展畫廊推薦具收藏潛力的作品，提供剛接觸藝術市場的觀眾另一個觀察方向。

另一項「最佳空間呈現獎」則把焦點放在展間設計，評選畫廊如何透過作品配置、空間規劃與展示方式，呈現完整的藝術氛圍。過去得獎的也趣藝廊，就曾將繪畫與雕塑安排在浴室、淋浴間等飯店生活場域，讓作品與原有空間產生有趣的對話。2027年的得獎展間預計於1月16日揭曉，對喜歡室內設計、居家佈置與空間美學的人來說，也是這次看展可以留意的重點。

Photo Talk攝影講座與快閃美術館

除了欣賞作品，雙展也安排不同形式的藝術交流活動。ONE ART Taipei延續「快閃美術館PopUp Museum」企劃，將藝術作品延伸至飯店公共空間與日常動線，讓觀眾不只在客房展間看見藝術，也能在走動過程中與作品相遇。這種展示方式，讓整趟看展行程更接近走進一座充滿藝術品的生活空間。

Photo ONE攝影博覽會則規劃Photo Talk攝影講座，內容涵蓋攝影創作觀點、作品展示與藝術市場等面向。對想進一步理解攝影作品價值，或是對攝影收藏有興趣的觀眾來說，可以留意後續公布的講座資訊。展會也透過日本PGI與韓國The Reference的合作，延續T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO相關交流，藉由T3 NEW TALENT計畫介紹新銳攝影創作者，讓台灣觀眾有機會接觸更多國際影像作品。



▲坐在飯店客房裡聊攝影，這種看展方式是不是很特別？2024年V&E ART展間活動曾邀請攝影藝術家林予晞與觀眾近距離交流，牆上掛滿攝影作品，坐下來就能一起分享創作想法。2027年Photo ONE攝影博覽會也將走進飯店客房，讓影像藝術更貼近日常生活。圖／亞太連線藝術提供；窩客島整理

ONE ART Taipei 2027時間地點與參觀資訊

想安排2027年1月台北看展行程，可以先把1月16日、17日留起來。這2天是雙展對一般觀眾開放的公眾展覽日，每天上午11點至晚上7點都能參觀。1月15日則安排貴賓預展，時間為下午2點至晚上7點。展覽地點就在台北市中山區南京東路三段的JR東日本大飯店台北，適合規劃半日藝術行程，從當代繪畫一路看到國際攝影作品。展覽將藝術、攝影與飯店生活空間結合，讓觀眾能用不同於傳統美術館的方式欣賞作品。想認識韓國新普普藝術、喜歡日本攝影，或是對PhotoVogue時尚影像感興趣，都能在這次雙展找到值得留意的內容。



▲逛完客房展間，連飯店走廊都很有看展氣氛！挑高的中庭空間、整齊排列的樓層與展會布置，讓觀眾在移動途中也能感受飯店型藝術博覽會的特色。拿起手機記錄展覽資訊與現場空間，也成為這趟藝術行程的一部分。圖／亞太連線藝術提供；窩客島整理





ONE ART Taipei 2027藝術台北暨Photo ONE攝影博覽會活動資訊

活動時間：2027年1月15日至1月17日

活動名稱：ONE ART Taipei 2027藝術台北、Photo ONE’27 Gallery Section攝影博覽會。

活動地點：JR東日本大飯店台北。

參展規模：共77家國內外藝廊與藝術單位，包含台灣35家、海外42家。

展覽內容：59家當代藝術畫廊、17家攝影藝廊，涵蓋繪畫、雕塑、攝影、錄像及複合媒材。

ONE ART Taipei 2027展覽時間

貴賓預展：2027年1月15日，14：00至19：00。

公眾展覽：2027年1月16、17日，11：00至19：00。

ONE ART Taipei 2027四大展區

藝術無限Unlimited：集結國內外畫廊，展出不同風格的當代藝術作品。

發現藝術Discovery：呈現多元藝術創作，讓觀眾認識不同國家與世代的藝術家。

媒體藝術Media Art：聚焦媒體藝術創作，參展單位包含來自美國紐約的和川。

臺南新藝獎Next Art Tainan：邀請甘樂阿舍美術館、索卡藝術參展，關注台灣青年藝術家。

Photo ONE攝影博覽會亮點

17家攝影藝廊：集結台灣、日本、韓國等地的專業藝廊，呈現當代攝影作品。

PhotoVogue特別呈現：攜手Vogue Taiwan旗下攝影平台，展出新銳攝影創作者作品。

日本Eunoia：以「轉瞬之間」為策展主題，呈現時間、記憶與日常經驗。

日本YOD Gallery：運用不同時間拍攝的影像拼接，呈現時間與空間交錯的視覺創作。

T3 NEW TALENT：透過日本PGI與韓國The Reference合作，引進新銳攝影創作者。

Photo Talk攝影講座：分享攝影創作觀點、作品展示與藝術市場相關內容。

ONE ART Taipei 2027特別企劃

新賞獎ONE ART Award：關注新銳藝術家，發掘具有發展潛力的創作。

最佳空間呈現獎：2027年1月16日揭曉，評選畫廊展間規劃與作品展示設計。

畫廊推薦BEST BUY：由參展畫廊推薦具收藏潛力的作品，提供藝術收藏參考。

快閃美術館PopUp Museum：將藝術作品延伸至飯店公共空間與日常動線。

ONE ART Taipei 2027官方資訊

藝術台北官網：ONE ART Taipei官方網站

攝影博覽會官網：Photo ONE官方網站

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