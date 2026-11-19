編輯 鄭雅之 表示：黑五就是要搶優惠啊！7-11咖啡先寄杯喝起來～

年底最讓人期待的黑五優惠先囤小七咖啡！7-11看準咖啡控與手搖飲愛好者的日常需求，特別推出「CITY黑五購物節」線上寄杯優惠。從11月22日起至11月30日止，連續9天在OPENPOINT行動隨時取祭出6大超值飲品組合，通通只要520元就能輕鬆入手，最低下殺61折起，讓民眾天天喝咖啡省荷包。



▲重度咖啡控首選7-11特大濃萃美式與濃萃拿鐵，行動隨時取任選11杯520元。





上班族天天喝也不心疼，拿鐵美式單杯不到38元

每天早上都要來杯咖啡提神的上班族千萬別錯過這次優惠，活動期間推出CITY CAFE大杯拿鐵與大杯美式任選14杯520元，平均單杯不到38元相當划算。此外針對喜歡厚實奶香的消費者，也有大杯厚乳拿鐵12杯520元的專屬組合，兩款人氣組合皆限量10萬組，絕對是年底補貨的最佳時機。



▲上班族補貨趁現在，7-11大杯厚乳拿鐵12杯520元限量開搶，同品項還可冰熱互換。





午後想提神必喝這組，特大杯濃萃系列雙倍濃郁

若是覺得一般咖啡不夠過癮，這次黑五購物節也貼心準備了重焙風味選擇。消費者可以挑選CITY CAFE特大濃萃美式或特大濃萃拿鐵，任選11杯同樣只要520元，限量10萬組售完為止。大容量加上雙倍濃郁的咖啡香氣，非常適合在忙碌的工作午後來上一杯，瞬間幫自己充飽滿滿電力。



▲重度咖啡控首選7-11特大濃萃美式與濃萃拿鐵，行動隨時取任選11杯520元。





不喝咖啡也有超值選，果茶與冰淇淋紅茶一次囤

除了經典咖啡之外，7-11旗下的現萃茶系列也同步加入戰局，滿足不喝咖啡的手搖飲控。清爽解膩的CITY TEA青梅冰茶、一顆檸檬紅茶與一顆檸檬青茶，推出任選14杯520元優惠。而擁有超高人氣的冰淇淋紅茶則祭出12杯520元組合，兩項果茶系列各自限量5萬組，愛喝茶飲的朋友務必準時開搶。



▲7-11現萃茶系列同步加入黑五優惠，青梅冰茶與一顆檸檬系列任選14杯520元。





天氣轉涼暖胃首選，黑糖珍珠與花香奶青通通有

天氣轉涼最適合來杯香甜濃郁的奶茶暖暖胃，這次活動特別集結多款人氣奶茶飲品。包含經典不敗的黑糖珍珠撞奶、茶香迷人的琥珀小葉奶茶，以及帶有淡雅花香的梔子花奶青，通通可以任選14杯只要520元，限量5萬組。透過行動隨時取購買還能享有同品項冰熱互換服務，隨時隨地都能喝到幸福滋味。



▲7-11手搖控必囤CITY TEA黑糖珍珠撞奶，搭配指定奶茶系列任選14杯520元。

7-11 CITY黑五購物節優惠資訊整理

活動時間：11月22日至11月30日

購買管道：OPENPOINT行動隨時取

優惠內容：

CITY CAFE大杯拿鐵、大杯美式任14杯520元，限量10萬組

CITY CAFE特大濃萃美式、特大濃萃拿鐵任11杯520元，限量10萬組

CITY CAFE大杯厚乳拿鐵12杯520元，限量10萬組

CITY TEA青梅冰茶、一顆檸檬紅茶、一顆檸檬青茶任14杯520元，限量5萬組

CITY TEA冰淇淋紅茶12杯520元，限量5萬組

CITY TEA黑糖珍珠撞奶、琥珀小葉奶茶、梔子花奶青任14杯520元，限量5萬組

注意事項：精品咖啡與現萃茶僅能於限定門市兌領，同品項同規格及同價位可冰熱互換，詳細兌領期限與會員限購組數請見OPENPOINT系統說明



