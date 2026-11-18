日本TOMICA & PLARAIL 交通慶典來台！編輯鄭亦庭表示：沈浸式大型小車車X鐵道王國、5大闖關必玩。
日本獨家「TOMICA & PLARAIL 交通慶典」海外首展來台！陪伴無數大小朋友長大的 TOMICA 小汽車與PLARAIL 鐵道火車聯手推出的「TOMICA & PLARAIL 交通慶典」，將於2026年12月17日起在台北中正紀念堂一展廳登場，預售票即日起正式開賣，現場結合小汽車、小火車沉浸式交通場景，規劃兩大體驗試玩區、五大付費闖關區，更有限定小車車同步開賣，小車車迷、鐵道迷絕對要朝聖。
海外首展在台灣！沈浸式大型小汽車X鐵道王國日本「TOMICA & PLARAIL 交通慶典」首次在海外展出便選在台灣舉辦，讓台灣的小車迷、鐵道迷不用飛出國，就能近距離感受日本交通玩具的魅力，本次展覽最大亮點便是以「小汽車 × 鐵道王國」為核心打造的超大型情境模型，讓城市道路、立體鐵道路網完美交會，小汽車、列車穿梭其中，大小朋友都能一起嗨玩。
TOMICA、PLARAIL兩大主題展區TOMICA展區集結系列展區、交通世界、巨型警察基地衝刺軌道區，帶粉絲們回顧品牌經典小車車，還能在巨型警察基地場景中，感受小汽車高速奔馳的臨場快感；PLARAIL展區則規劃系列展示、配件牆、機器人展示區，從懷舊列車到豐富鐵道配件一次看，不管是第一次接觸的小朋友，還是資深收藏家都能在展場中。
試玩區與五大付費體驗闖關區現場也規劃TOMICA軌道、PLARAIL火車組裝兩大試玩區，讓小朋友親手鋪設軌道、組列車，五大付費體驗闖關區推出「TOMICA 組立工廠」、「小汽車衝刺賽」、「TOMICA 彩繪車」、「火車到站挑戰賽」與「PLARAIL 彩繪小火車」，從組裝、競速到彩繪，帶回專屬作品，商品區也將推出會場限定小車、會場限定火車，以及台灣特注車款，小車迷、鐵道迷必須搶。
TOMICA & PLARAIL 交通慶典 展覽資訊展覽期間：2026年12月17日（四）至2027年3月1日（一）
開放時間：每日10:00－18:00（17:00停止售票及入場）
展覽地點：國立中正紀念堂一展廳（臺北市中正區中山南路21號）
注意事項：場內禁止飲食（飲用水除外），休展日依官方公告為準
TOMICA & PLARAIL 交通慶典 預售票售票資訊預售期間：即日起至12月16日（三）17:00
票價：預售單人票 NT$270 / 預售園遊套票 NT$400 / 單人票 NT$300
購票通路：ibon、Klook、KKTIX、FamiPort
官方網站：reurl.cc
Klook 線上購票：letoy.pse.is
KKTIX 線上購票：https://letoy.pse.is/9rekk2
2026年最新台北展覽預告
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