編輯 鄭雅之 表示：辻利抹茶又出新口味了！開心果抹茶、焙茶這組合很可以誒～

每到冬天就想來點濃郁系的甜點暖暖胃，擁有百年歷史的京都品牌「辻利茶舗」在2026年冬季帶來全新驚喜，把近年甜點界超夯的開心果與招牌日本茶結合，一口氣端出三款冬季限定新品，同時為了歡慶來台16週年，更同步推出年度會員招募與限量保溫瓶抽獎，準備搶攻冬季下午茶版圖。



▲辻利茶舗2026冬季限定開心果系列新品登場，包含開心果雲朵抹茶拿鐵、焙茶拿鐵與黑巧茶韻百匯，打造濃郁堅果茶香的冬季下午茶享受。

▲遠百信義A13必吃冬季甜點開心果黑巧茶韻百匯，頂層沾滿堅果脆粒的軟Q白玉搭配綿密奶蓋，帶來多層次豐富口感。





辻利茶舗冬季限定開心果雲朵拿鐵

喜歡喝茶拿鐵的朋友看過來，這次推出的「開心果雲朵抹茶拿鐵」與「開心果雲朵焙茶拿鐵」售價皆為170元，冷熱飲都能點。兩款都用香濃開心果牛奶打底，上方再淋上厚厚一層綿密開心果奶蓋，抹茶款喝得到茶葉本身的甘醇尾韻，焙茶款則特別撒上堅果碎粒增添咬感，濃郁乳香交織焙火茶韻非常順口。



▲信義區下午茶必喝辻利茶舗開心果雲朵系列，冷熱皆宜的抹茶拿鐵與焙茶拿鐵，每一口都能喝到濃郁堅果香氣與醇厚茶感。





冬天必吃甜點開心果黑巧茶韻百匯

想吃甜點的話絕對要點這份「開心果黑巧茶韻百匯」，每份售價220元，整杯配料相當豐富。最上層是沾滿開心果碎粒的軟Q白玉搭配綿密奶蓋，中間夾著酥脆餅乾碎與滑順巧克力奶油，挖到最底部還有微苦回甘的抹茶蕨餅，苦甜交織的滋味完全不會覺得甜膩，每一口都能吃到多層次的豐富口感。



▲辻利茶舗冬季限定甜點開心果黑巧茶韻百匯，售價220元，層層堆疊開心果白玉、巧克力奶油與抹茶蕨餅，苦甜交織超療癒。





辻利茶舗16週年會員招募與優惠

為了回饋長期支持的茶友並慶祝來台16週年，品牌從2026年11月12日起至2027年1月17日舉辦會員招募。只要在活動期間到實體門市累積消費滿1200元，就能直接升等為2027年度VIP會員，不僅明年整年都能享有餐點9折與品牌日點數雙倍送，還有機會把限量500個的隨行保溫瓶帶回家。



▲歡慶辻利茶舗台灣16週年，活動期間累積消費滿1200元升等2027年度VIP會員，就有機會抽中市值890元的限量隨行保溫瓶。

▲京都百年品牌辻利茶舗推出2026冬季限定開心果系列與16週年會員招募，成為VIP即享整年餐點9折與品牌日點數雙倍送優惠。

辻利茶舗台北遠百信義店 店家資訊

地址：台北市信義區松仁路58號遠百信義A13地下3樓

電話：0227251878





辻利茶舗 2026冬季限定新品資訊

開心果雲朵抹茶拿鐵 170元，提供冷飲與熱飲選擇

開心果雲朵焙茶拿鐵 170元，提供冷飲與熱飲選擇

開心果黑巧茶韻百匯 220元





辻利茶舗 2027年度VIP招募活動資訊

活動時：2026年11月12日至2027年1月17日

活動辦法：活動期間於實體門市消費並使用Ocard集點系統與綁定官方帳號，累積消費滿1200元即可升等2027年度VIP會員

抽獎好禮：符合升等資格者可參加抽獎，將抽出500名幸運得主贈送市值890元的隨行保溫瓶

會員福利：2027年1月26日至2027年12月31日期間，享有年度餐點9折優惠、每月10號與20號及30號品牌日點數加倍贈、不定期發送專屬優惠券





抹茶控也要吃的話題新品！

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