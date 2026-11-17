台中萬代組裝模型特展！即日起至11/22快閃台中LaLaport，編輯鄭亦庭表示：全新鋼彈模型、鋼彈桌上遊戲一次看。
萬代組裝模型特展在台中！由台灣萬代南夢宮主辦的「萬代組裝模型特展 HOBBY EXHIBITION」即日起至11月22日快閃台中LaLaport，展區規劃豐富模型展示、免費組裝體驗，也首度設立「RG Project」主題專區搶先曝光全新鋼彈計劃，同步引進全新鋼彈微縮桌遊、寶可夢對戰遊戲，鋼彈迷快充台中朝聖。
鋼彈迷衝全新鋼彈系列「RG Project」主題專區鋼彈迷先衝台中LaLaport 5樓會場的「鋼彈模型區」，集結多款還未發售的話題新品，其中必看全新鋼彈系列「RG Project」主角機體，採用萬代全新6色成型技術的「HG 1/144 鋼彈ZERO」，以及遊戲主角機「HG 1/144 螺旋鋼彈」，這次也首次在台灣展出《鐵血的孤兒》系列FULL MECHANICS 1/100 格雷茲・艾因、《SEED FREEDOM》系列新商品「MG 1/100 異端鋼彈紅色機」等，鋼彈模型鐵粉絕對要親眼朝聖。
寶可夢、Keroro軍曹等超人氣IP集結鋼彈模型展除了鋼彈系列，現場也規劃「IP作品區」集結《寶可夢》、《Keroro軍曹》、《超時空要塞Δ》等人氣IP、恐龍模型系列，而萬代原創品牌「30 MINUTES LABEL」也帶來30MP主角機ENIA，以及《魔法少女小圓劇場版 〈瓦爾普吉斯的迴天〉》與《攻殻機動隊》等多款周邊商品，也都首度在台亮相，《孤獨搖滾！》樂團主角團更以完整編制登場。
寶可夢、鋼彈桌上遊戲體驗專區5樓展區也特別規劃Bandai Tabletop Games體驗專區，帶來《PLAKORO》寶可夢戰鬥骰子遊戲、《GUNDAM ASSEMBLE》鋼彈微縮對戰遊戲，現場採預約制並安排專人免費教學，活動期間更舉辦全台首場《PLAKORO》官方挑戰賽，挑戰成功就能獲得限定贈品，現場還提供免工具、可徒手組裝的模型體驗，就算是初學者也能輕鬆享受動手做的樂趣。
台灣首賣鋼彈必搶1樓舞台區化身「商品販售專區」，帶來多達20款限定商品，更有超過10款為台灣首度販售，包含ENTRY GRADE RX-78-2 鋼彈、攻擊鋼彈限定包裝浮世繪外盒版、HG全能攻擊自由鋼彈，更有售價18,000元的MGEX 攻擊自由鋼彈、MG地獄死神鋼彈EW特殊鍍膜版，也將限量販售2款30ML ZONE限定商品。
台中萬代模型展滿額送周邊台中萬代模型展期間特別祭出豐富滿額好禮，凡單筆消費滿1,500元，就送「鋼彈圖樣夾子」，滿2,500元再加碼送超實用「ν鋼彈圖樣環保袋」，此外，購買30ML系列商品還能獲得「30MS角色圓扇」，入手GUNDAM ASSEMBLE入門組則送「RX-78-2 鋼彈微縮模型黃色版」，現場現場多款活動限定商品都是限量販售，每人每款商品每筆結帳限購3盒，鋼彈迷、模型控快充台中LaLaport。
2026 萬代組裝模型特展 HOBBY EXHIBITION 台中 活動資訊活動日期：11/14（六）– 11/22（日）
活動會場：Mitsui Shopping Park LaLaport 台中北館 1F 舞台、5F 美食街特賣區
入場費用：免費入場
2026 萬代組裝模型特展 HOBBY EXHIBITION 台中 體驗會資訊活動日期：11/14（六）– 11/20（五）
活動會場：Mitsui Shopping Park LaLaport 台中北館 5F 美食街特賣區
參加方式：日後開放現場、網路報名，11/9、10陸續於萬代組裝模型官方FB公告
1、《PLAKORO》寶可夢戰鬥骰子遊戲體驗－活動現場報名
2、《GUNDAM ASSEMBLE》鋼彈微縮模型對戰遊戲體驗－11/10 12:00開放報名
3、鋼彈組裝模型體驗－11/10 18:00開放報名
※《PLAKORO》、《GUNDAM ASSEMBLE》日後於BTG官方網站開放報名
※鋼彈組裝模型體驗會日後開放inline網路報名，並將於11/21、11/22持續開放
PLAKORO GYM BATTLE活動日期：11/21（六）–11/22（日）
活動會場：Mitsui Shopping Park LaLaport 台中北館 5F 美食街特賣區
參加方式：日後於BTG官方網站開放報名，11/8於萬代組裝模型官方FB公告、11/9 12:00開放報名
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