台中萬代組裝模型特展！即日起至11/22快閃台中LaLaport，編輯鄭亦庭表示：全新鋼彈模型、鋼彈桌上遊戲一次看。

萬代組裝模型特展在台中！由台灣萬代南夢宮主辦的「萬代組裝模型特展 HOBBY EXHIBITION」即日起至11月22日快閃台中LaLaport，展區規劃豐富模型展示、免費組裝體驗，也首度設立「RG Project」主題專區搶先曝光全新鋼彈計劃，同步引進全新鋼彈微縮桌遊、寶可夢對戰遊戲，鋼彈迷快充台中朝聖。



▲《萬代組裝模型特展 HOBBY EXHIBITION》即日起至11/22快閃台中LaLaport。



▲5樓展區展出「RG Project」動畫主角機「HG 1/144 鋼彈ZERO」，展現萬代最新成型技術。





鋼彈迷衝全新鋼彈系列「RG Project」主題專區

▲特展特別設立「RG Project」主題專區，搶先揭開全新世代鋼彈宇宙的神祕面紗。





寶可夢、Keroro軍曹等超人氣IP集結

▲人氣IP展區集結寶可夢、Keroro軍曹等多款作品，吸引大小朋友駐足觀賞。





寶可夢、鋼彈桌上遊戲體驗專區

▲現場專人帶領玩家體驗《PLAKORO》寶可夢戰鬥骰子遊戲與微縮模型策略對戰。



▲萬代特展打造鋼彈桌上遊戲體驗專區，以及免工具徒手組裝體驗活動，新手與親子家庭無門檻享受模型組裝樂趣。





台灣首賣鋼彈必搶

▲台中萬代組裝模型特展！《攻殻機動隊》系列化身組裝模型，粉絲們必看。



▲MGEX 攻擊自由鋼彈暮光鍍膜版等20款珍稀會場限定品登場，每款限量限購3盒。





台中萬代模型展滿額送周邊

▲特展期間單筆消費滿額即贈送鋼彈圖樣夾子與ν鋼彈環保袋，數量有限送完為止。



▲《萬代組裝模型特展 HOBBY EXHIBITION》即日起至11/22快閃台中LaLaport。





2026 萬代組裝模型特展 HOBBY EXHIBITION 台中 活動資訊

2026 萬代組裝模型特展 HOBBY EXHIBITION 台中 體驗會資訊

PLAKORO GYM BATTLE

人氣IP台北快閃店也要逛

鋼彈迷先衝台中LaLaport 5樓會場的「鋼彈模型區」，集結多款還未發售的話題新品，其中必看全新鋼彈系列「RG Project」主角機體，採用萬代全新6色成型技術的「HG 1/144 鋼彈ZERO」，以及遊戲主角機「HG 1/144 螺旋鋼彈」，這次也首次在台灣展出《鐵血的孤兒》系列FULL MECHANICS 1/100 格雷茲・艾因、《SEED FREEDOM》系列新商品「MG 1/100 異端鋼彈紅色機」等，鋼彈模型鐵粉絕對要親眼朝聖。鋼彈模型展除了鋼彈系列，現場也規劃「IP作品區」集結《寶可夢》、《Keroro軍曹》、《超時空要塞Δ》等人氣IP、恐龍模型系列，而萬代原創品牌「30 MINUTES LABEL」也帶來30MP主角機ENIA，以及《魔法少女小圓劇場版 〈瓦爾普吉斯的迴天〉》與《攻殻機動隊》等多款周邊商品，也都首度在台亮相，《孤獨搖滾！》樂團主角團更以完整編制登場。5樓展區也特別規劃Bandai Tabletop Games體驗專區，帶來《PLAKORO》寶可夢戰鬥骰子遊戲、《GUNDAM ASSEMBLE》鋼彈微縮對戰遊戲，現場採預約制並安排專人免費教學，活動期間更舉辦全台首場《PLAKORO》官方挑戰賽，挑戰成功就能獲得限定贈品，現場還提供免工具、可徒手組裝的模型體驗，就算是初學者也能輕鬆享受動手做的樂趣。1樓舞台區化身「商品販售專區」，帶來多達20款限定商品，更有超過10款為台灣首度販售，包含ENTRY GRADE RX-78-2 鋼彈、攻擊鋼彈限定包裝浮世繪外盒版、HG全能攻擊自由鋼彈，更有售價18,000元的MGEX 攻擊自由鋼彈、MG地獄死神鋼彈EW特殊鍍膜版，也將限量販售2款30ML ZONE限定商品。台中萬代模型展期間特別祭出豐富滿額好禮，凡單筆消費滿1,500元，就送「鋼彈圖樣夾子」，滿2,500元再加碼送超實用「ν鋼彈圖樣環保袋」，此外，購買30ML系列商品還能獲得「30MS角色圓扇」，入手GUNDAM ASSEMBLE入門組則送「RX-78-2 鋼彈微縮模型黃色版」，現場現場多款活動限定商品都是限量販售，每人每款商品每筆結帳限購3盒，鋼彈迷、模型控快充台中LaLaport。活動日期：11/14（六）– 11/22（日）活動會場：Mitsui Shopping Park LaLaport 台中北館 1F 舞台、5F 美食街特賣區入場費用：免費入場活動日期：11/14（六）– 11/20（五）活動會場：Mitsui Shopping Park LaLaport 台中北館 5F 美食街特賣區參加方式：日後開放現場、網路報名，11/9、10陸續於萬代組裝模型官方FB公告1、《PLAKORO》寶可夢戰鬥骰子遊戲體驗－活動現場報名2、《GUNDAM ASSEMBLE》鋼彈微縮模型對戰遊戲體驗－11/10 12:00開放報名3、鋼彈組裝模型體驗－11/10 18:00開放報名※《PLAKORO》、《GUNDAM ASSEMBLE》日後於BTG官方網站開放報名※鋼彈組裝模型體驗會日後開放inline網路報名，並將於11/21、11/22持續開放活動日期：11/21（六）–11/22（日）活動會場：Mitsui Shopping Park LaLaport 台中北館 5F 美食街特賣區參加方式：日後於BTG官方網站開放報名，11/8於萬代組裝模型官方FB公告、11/9 12:00開放報名

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