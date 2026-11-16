星巴克買一送一、內用5折多一杯！再推「小熊玻璃杯盲盒」馴鹿、雪球5款超萌，耶誕交換禮物就送這

編輯 鄭雅之 表示：

星巴克鐵粉的荷包又要失守了，星巴克近期推出超萌話題新品「驚喜盲盒小熊玻璃TOGO冷水杯」，全系列共有5款冬日限定造型，每款售價1380元、容量591毫升。買完新杯子還能直接搭配店內「內用飲料續杯5折」與「聯名卡週一買一送一」等超值優惠，快趁現在衝門市搶購。



▲星巴克Bearista小熊玻璃冷水杯擁有591毫升大容量，外帶大杯咖啡或手搖飲都超裝得下，實用與收藏價值兼具。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克耶誕交換禮物首選！星巴克推出全新「驚喜盲盒小熊玻璃TOGO冷水杯」，全系列共有4款公開冬日造型與1款神祕隱藏版，隨機開箱超刺激。(攝影：鄭雅之)





星巴克小熊玻璃TOGO冷水杯盲盒超萌

設計師讓小熊換上4款超欠收的冬日裝扮，包含溫暖琥珀色的「馴鹿」、浪漫雪花點綴的「雪球」、展現活力的「滑雪」，以及戴上針織的「冬季毛帽」。杯身更暗藏趣味冷變巧思，只要注入冰涼飲品就會產生視覺變化，讓小熊控每天喝水或喝咖啡都充滿驚喜。



▲星巴克小熊盲盒還有夢幻雪花點綴的「雪球」與溫暖琥珀色「馴鹿」造型，營造濃厚耶誕節慶氛圍。(攝影：鄭雅之)





神祕隱藏版讓年底聚會開箱更有話題

除了4款公開的萌趣造型之外，系列裡還特別藏有1款神祕隱藏版，大大提升收藏與開箱的刺激感。由於採取完全隨機的盲盒銷售方式，在撕開包裝之前誰也猜不到會抽中哪一隻小熊，就以窩客島編輯來說，四款開箱全都抽到同一款小熊杯，讓人覺得又氣又好笑，無論是拿來當作辦公室交換禮物，或是朋友派對抽獎都超有話題。



▲星巴克「驚喜盲盒小熊玻璃TOGO冷水杯」每款售價1380元，外盒印有雪球、馴鹿、滑雪與冬季毛帽等可愛小熊圖示，拆盒前充滿期待感。(攝影：鄭雅之)





內用續杯半價、買一送一優惠要知道

此外，星巴克優惠也要知道，凡於門市內用購買原價飲料並使用個人杯或內用杯，憑當日憑證即可享原店同日續杯5折優惠。此外，2026年底前每週一刷中國信託uniopen聯名卡享大杯以上好友分享買一送一，週二指定午茶組合更享8折。



▲內用購買原價飲料憑當日憑證可享同日續杯5折，週一刷中國信託uniopen聯名卡再享買一送一。(攝影：鄭雅之)

星巴克驚喜盲盒小熊玻璃TOGO冷水杯 販售資訊

商品售價：1380元

商品容量：591毫升

款式：馴鹿、雪球、滑雪、冬季毛帽，以及1款神祕隱藏款，共5款隨機出貨





星巴克內用飲料續杯5折優惠

活動時間：2025年2月12日起

優惠內容：於門市內用或行動預點內用原價購買飲料，憑當日消費憑證並使用原個人杯或原門市內用杯，可於原門市享同日續杯5折優惠一次，須於點餐櫃台辦理，且離開門市後即不再適用





星巴克買一送一優惠

活動時間：即日起至2026年12月31日每週一、週二

優惠內容：

週一優惠刷實體卡或指定感應支付，享大杯以上同品項飲料好友分享買一送一，每人每次至多買二送二

週二優惠刷卡購買指定飲料糕點組合享8折，包含大杯美式咖啡搭配起司里肌可頌優惠價164元、大杯美式咖啡搭配經典起司蛋糕優惠價188元





可愛小物新品買不完！

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看更多星巴克驚喜盲盒小熊玻璃TOGO冷水杯

▲星巴克小熊盲盒冷水杯不僅造型吸睛，杯身更暗藏趣味冷變巧思，倒入冰涼飲品就會產生夢幻視覺變化。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克「驚喜盲盒小熊玻璃TOGO冷水杯」融入滑雪等冬季戶外元素，繽紛色彩搭配立體造型，讓小熊控每天喝水都療癒。(攝影：鄭雅之)

▲開箱星巴克小熊盲盒冷水杯還可獲得專屬造型卡片，隨機出貨機制讓每一次拆封都充滿驚喜。(攝影：鄭雅之)