星巴克買一送一、內用5折多一杯！再推「小熊玻璃杯盲盒」馴鹿、雪球5款超萌，耶誕交換禮物就送這

編輯 鄭雅之 表示：
星巴克鐵粉的荷包又要失守了，星巴克近期推出超萌話題新品「驚喜盲盒小熊玻璃TOGO冷水杯」，全系列共有5款冬日限定造型，每款售價1380元、容量591毫升。買完新杯子還能直接搭配店內「內用飲料續杯5折」與「聯名卡週一買一送一」等超值優惠，快趁現在衝門市搶購。
星巴克小熊玻璃TOGO冷水杯盲盒超萌
設計師讓小熊換上4款超欠收的冬日裝扮，包含溫暖琥珀色的「馴鹿」、浪漫雪花點綴的「雪球」、展現活力的「滑雪」，以及戴上針織的「冬季毛帽」。杯身更暗藏趣味冷變巧思，只要注入冰涼飲品就會產生視覺變化，讓小熊控每天喝水或喝咖啡都充滿驚喜。
神祕隱藏版讓年底聚會開箱更有話題
除了4款公開的萌趣造型之外，系列裡還特別藏有1款神祕隱藏版，大大提升收藏與開箱的刺激感。由於採取完全隨機的盲盒銷售方式，在撕開包裝之前誰也猜不到會抽中哪一隻小熊，就以窩客島編輯來說，四款開箱全都抽到同一款小熊杯，讓人覺得又氣又好笑，無論是拿來當作辦公室交換禮物，或是朋友派對抽獎都超有話題。
內用續杯半價、買一送一優惠要知道
此外，星巴克優惠也要知道，凡於門市內用購買原價飲料並使用個人杯或內用杯，憑當日憑證即可享原店同日續杯5折優惠。此外，2026年底前每週一刷中國信託uniopen聯名卡享大杯以上好友分享買一送一，週二指定午茶組合更享8折。
星巴克驚喜盲盒小熊玻璃TOGO冷水杯 販售資訊
商品售價：1380元
商品容量：591毫升
款式：馴鹿、雪球、滑雪、冬季毛帽，以及1款神祕隱藏款，共5款隨機出貨
星巴克內用飲料續杯5折優惠
活動時間：2025年2月12日起
優惠內容：於門市內用或行動預點內用原價購買飲料，憑當日消費憑證並使用原個人杯或原門市內用杯，可於原門市享同日續杯5折優惠一次，須於點餐櫃台辦理，且離開門市後即不再適用
星巴克買一送一優惠
活動時間：即日起至2026年12月31日每週一、週二
優惠內容：
- 週一優惠刷實體卡或指定感應支付，享大杯以上同品項飲料好友分享買一送一，每人每次至多買二送二
- 週二優惠刷卡購買指定飲料糕點組合享8折，包含大杯美式咖啡搭配起司里肌可頌優惠價164元、大杯美式咖啡搭配經典起司蛋糕優惠價188元
可愛小物新品買不完！
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