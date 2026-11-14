台北人搭捷運衝！超過600攤「2026島國禮作」文青市集逛到腿痠，日本手作店也來

編輯 鄭雅之 表示：一年一度必逛質感市集「島國禮作」回來台北了！這次規模又更大，超過600攤逛到腿痠～

想在週末來場充滿質感的小旅行嗎，2026年下半年最受矚目的台北免費市集「島國禮作第6回岸北」，將於11月13日至11月15日在國父紀念館戶外廣場盛大登場，這次集結台灣、日本、韓國、香港與馬來西亞等5地創作者，單日最多超過600組品牌進駐，現場免費入場讓大家一次逛個過癮。



▲「島國禮作第6回岸北」單日超過600組品牌進駐，樹蔭下的質感白色帳篷市集超級好逛。(攝影：鄭雅之)

▲國父紀念館「島國禮作」市集展出充滿手繪溫度的質感陶盤，讓文青輕鬆將海外職人生活設計帶回家。(攝影：鄭雅之)





200組海外職人跨海齊聚

由知名策展團隊「好好手感微笑市集」精心打造，今年特別以「岸北」為核心概念，更邀請超過200組海外職人跨海來台交流，展區更趣味劃分為「飛鳥」、「松鼠」、「小熊」與「狐狸」等11大動物主題區，無論想找日本京都刺繡耳飾、香港木藝或馬來西亞紙藝，在信義區街頭就能輕鬆挖寶。



▲市集現場能找到各式充滿趣味的貓咪與達摩造型手作公仔，為日常空間增添滿滿療癒感。(攝影：鄭雅之)





質感工藝與貓咪選物挖寶

走進市集不只能挑選「陶藝」、「木作」、「金工」、「漆器」與「植物染」等細膩生活器物，貓奴們更是不能錯過現場超豐富的貓咪主題手作，從服飾、海報、文具、木作到羊毛氈等都能發現可愛貓咪造型商品，逛累了還能前往狐狸區與兔子區大啖日本「墨黑咖啡」、「柯亞果醬」與「日日春油飯」等排隊美食。



▲超療癒的手作貓咪招財擺飾齊聚台北信義區市集，吸引許多喜愛貓咪選物的民眾駐足挑選。(攝影：鄭雅之)





雙音樂舞台與親子故事時光

除了好買又好吃的豐富攤位，現場更貼心規劃兩大音樂舞台，邀請日本實力派歌手與多位台灣音樂人輪番獻唱，伴隨薩克斯風、豎琴、大提琴與手碟等悠揚樂聲，讓大家在秋日微風中放鬆身心，同時安排溫馨的親子說故事活動，無論情侶約會或家庭出遊都能度過愜意假期。



▲國父紀念館戶外廣場規劃兩大音樂舞台，大家能在秋日綠意與悠揚樂聲中享受愜意週末假期。(攝影：鄭雅之)

▲台北免費市集「島國禮作」匯聚各式手作陶藝擺飾，細膩展現創作者對生活器物的獨特美學。(攝影：鄭雅之)

島國禮作第6回岸北 活動資訊

活動日期：2026年11月13日至11月15日

活動時間：11月13日與11月14日13點至19點，11月15日13點至18點30分

活動地點：國立國父紀念館戶外廣場，台北市信義區仁愛路四段505號

交通方式：搭乘捷運至國父紀念館站3號或4號出口步行即達

入場方式：全區免費入場自由參觀





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