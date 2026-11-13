蛋撻自由來了！肯德基蛋撻買一盒送一盒，加碼7塊炸雞桶299元優惠

編輯 鄭雅之 表示：肯德基炸雞、蛋撻都有優惠！兩個都吃、小朋友才選擇～

每到11月聚餐開銷總是特別大，速食控期待的省錢神隊友終於出手，肯德基宣布自11月17日起至11月30日止，連續14天祭出「原味蛋撻」買6送6對半砍優惠，更同步推出兩款只要299元的7塊炸雞桶，從辦公室團購下午茶到週末追劇宵夜通通包辦，讓大家不用花大錢就能爽吃一頓。



▲肯德基年末優惠限時14天，招牌原味蛋撻祭出買6送6超值回饋，兩盒12顆只要294元。





蛋撻買6送6平均一顆24元

被網友戲稱為被炸雞耽誤的蛋撻店，肯德基這次直接展現最大誠意，推出「原味蛋撻」買6顆送6顆超殺優惠，一次帶走12顆只要294元，換算下來單顆不到25元，剛出爐的千層酥脆塔皮搭配滑嫩濃郁奶餡，無論買回家與家人分享，或是在辦公室揪同事團購下午茶都超級划算。



▲肯德基原味蛋撻買6顆送6顆，千層酥脆塔皮搭配香濃奶餡，平均單顆不到25元最適合下午茶。





兩款7塊炸雞桶只要299元

除了甜點優惠讓人心動，晚餐與宵夜主角也沒缺席，肯德基針對不同飲食習慣推出兩款299元炸雞桶，喜歡啃骨頭快感的民眾可選「激省7雞桶」，大口品嚐7塊金黃多汁的「咔啦脆雞」，偏愛優雅吃肉的懶人族則推薦「無骨7雞桶」，7塊「爆脆無骨雞腿霸」還能任選「南洋酸甜醬」或「韓式辣醬」等沾醬，滿足挑剔味蕾。



▲懶人免啃骨頭首選肯德基無骨7雞桶，內含7塊爆脆無骨雞腿霸與精選沾醬，限時優惠價299元。





外送滿額免費加贈蛋撻禮盒

不想在熱門時段到門市苦苦排隊，建議民眾提前透過「PK雙饗卡APP」使用預訂快取服務，無論外帶或車道取餐都能快速帶著走，若是週末懶得出門聚餐，只要外送單筆消費滿800元並輸入優惠碼「800FREE」，系統就會免費加贈「原味蛋撻禮盒」一盒，讓大家宅在家也能享受高CP值大餐。



▲肯德基激省7雞桶限時只要299元，一次大口享受7塊金黃多汁的經典咔啦脆雞，聚餐宵夜超划算。

肯德基 感雞有你蛋撻加倍 活動資訊

活動期間 2026年11月17日起至11月30日止，限時14天

優惠活動：

原味蛋撻買6顆送6顆 優惠碼50541，內含原味蛋撻12顆，特價294元，原價588元，享5折優惠

激省7雞桶 優惠碼50483，內含咔啦脆雞7塊，特價299元，原價497元，享6折優惠

無骨7雞桶 優惠碼50554，內含爆脆無骨雞腿霸7塊與沾醬1份，特價299元，原價513元，享58折優惠

外送滿額加碼贈 外送單筆消費滿800元，輸入優惠碼800FREE即贈原味蛋撻禮盒1盒





小資族都要吃的優惠！

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