飲控、健身族最愛！OKmart「蛋白片」整包才105元，早餐咖啡+貝果49元超省錢

編輯 鄭雅之 表示：整包蛋白片也太讚了吧！OK超商隱藏夯品趁優惠買～

剛經歷完雙11購物節的狂歡，許多小資族的荷包都面臨大失血的危機，為了幫大家看緊錢包，連鎖超商OKmart特別推出超值優惠接力賽。即日起至11月24日止，不僅有大杯極淬咖啡搭配指定麵包的銅板價早餐組合，更貼心引進健身族最愛的勤億Go Power蛋白片並祭出105元特價，從一早的提神咖啡到運動後的營養補給通通包辦。



▲OKmart引進勤億Go Power蛋白片，百搭入菜料理或香煎都美味，限時優惠價105元。

大杯美式配貝果只要49元

每天早上趕著打卡的上班族與學生族有福了，現在走進超商就能用銅板價解決一餐。活動期間只要挑選重達111克的「切達起司貝果」，或是草莓、花生、可可口味的「新感覺夾心麵包」，任選1款搭配原價45元的「OKCAFE大杯極淬莊園美式咖啡」，整組帶走竟然只要49元，等於麵包最低只要4元就能輕鬆入手。



▲OKmart運動健身飲食新寵，勤億Go Power蛋白片拆封即食超方便，即日起至11月24日特價105元。

拿鐵控首選59元超值組合

習慣在早晨來杯溫潤拿鐵的咖啡控也別錯過，這次同樣有專屬的優惠組合可以選擇。只要從「卡士達」、「海苔肉鬆堡」、「起酥肉鬆麵包」以及「起酥奶酥麵包」這4款人氣台式麵包中任選1件，再搭配1杯原價55元的「OK CAFE大杯極淬莊園拿鐵咖啡」，整組通通只要59元就能享用，鹹甜口味通通有，天天換著吃也完全不會膩。

▲OKmart購買指定麵包，搭配「OK CAFE大杯極淬莊園拿鐵咖啡」，整組通通只要59元就能享用。





健身族隨身補給新選擇

除了照顧大家的早餐胃之外，現在越來越多人注重飲食控制與運動健身，隨時補充蛋白質已經成為生活日常。OKmart看準這股健康風潮，特別引進方便攜帶的「勤億Go Power蛋白片」，打破大家對傳統高蛋白飲品需要搖杯沖泡的印象，打開包裝就能直接開吃。即日起至11月24日，4入裝限時優惠只要105元，絕對是運動族必囤的隨身好物。



▲健身族高蛋白補給新選擇，勤億Go Power蛋白片4入裝，OKmart限時特價105元。

OKmart優惠活動整理

活動期間，即日起至11月24日止

優惠活動：

49元早餐組合，指定麵包切達起司貝果或新感覺夾心麵包任選1件，搭配大杯極淬莊園美式咖啡，優惠價49元

59元早餐組合，指定麵包卡士達、海苔肉鬆堡、起酥肉鬆麵包或起酥奶酥麵包任選1件，搭配大杯極淬莊園拿鐵咖啡，優惠價59元

健身補給優惠，勤億Go Power蛋白片4入裝，限時優惠價105元





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