巧克力控先衝7-11！韓國超夯「延世大學可可生乳包」小尺寸開賣，藏爆漿巧克力豆、兩件79折快搶

編輯 鄭雅之 表示：巧克力控終於等到「延世大學可可生乳包」來台開賣了！

巧克力控一個人輕鬆吃！全台7-11再度掀起話題甜點熱潮，特別引進在韓國社群引爆打卡風潮的「延世大學可可生乳包」，專門為了想要解嘴饞的民眾量身打造輕巧規格，單件定價99元，即日起全面上架，門市同時集結三種人氣口味，並祭出多波促銷活動，讓甜點控隨時品嚐首爾甜點。



▲7-11引進延世大學可可生乳包搶攻秋冬巧克力大賞，鬆軟可可麵包搭配濃郁內餡超欠吃。





一人份延世大學可可生乳包告別熱量負擔

以往品嚐這類大份量爆漿奶油包時，往往容易覺得膩口或者擔心吃不完，這次特別換上貼心的小份量設計，精準擊中現代獨食族群的日常痛點，不管是午休時間想在辦公室吃點甜食提振精神，還是深夜追劇想犒賞自己，撕開包裝就能毫無負擔地慢慢享用，不用再找人分食。



▲韓國爆紅甜點延世大學可可生乳包全新上架超商，輕巧份量滿足巧克力控隨時解嘴饞的期待。





延世大學可可生乳包雙重巧克力口感大揭密

實際撕開「延世大學可可生乳包」的包裝，撲鼻而來的是揉進麵團的醇厚香氣，鬆軟麵包包覆著綿密且帶點微苦的大人系生乳奶霜，甜度控制得恰到好處，咬到最後底部竟然藏著脆口巧克力豆，酥脆顆粒讓滑順奶霜瞬間多了咀嚼驚喜，層次分明的滋味讓人一口接著一口。



▲延世大學可可生乳包剖面展現滿滿苦甜生乳奶霜，底層還藏有脆口巧克力豆堆疊出豐富層次。





三款延世大學生乳包攻佔體的甜點胃

這波甜點大戰不只有新品登場，門市冷藏甜點櫃還常態集結了另外兩款話題巨作，包含奶香純粹的「原味生乳包」，以及頂部帶有酥脆外殼的「敲敲可可提拉米蘇風味生乳包」，三種完全不同質地的生乳系列同時現身，不管是濃郁乳香派還是可可狂粉都能找到專屬美味。



▲全台7-11限定開賣延世大學可可生乳包小尺寸版本，主打單人獨享剛剛好的下午茶份量。





巧克力大賞祭出超值折扣

配合每年秋冬最受期待的巧克力大賞，祭出超有感的省錢方案，從11月11日到11月24日期間指定品項享第二件現折10元，想要一次打包多款口味的朋友，在12月8日前更享有任選兩件79折的好康，不用花昂貴機票出國，下樓走到轉角就能輕鬆省荷包嚐鮮。



▲韓國延世大學與HART TIRAMISU聯名推出的「敲敲可可提拉米蘇風味生乳包」浪漫上市。

延世大學可可生乳包 販售資訊

販售通路：全台7-11門市

上市日期：2026年11月9日

商品售價：每件99元

活動優惠：

2026年11月11日至2026年11月24日，巧克力大賞指定品項任選第二件省10元

2026年11月11日至2026年12月8日，指定品項任選兩件79折





巧克力控要吃、要喝的新品！

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