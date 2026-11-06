屏東人先出發打卡！2026屏東聖誕節「童話光影秀、70攤聖誕市集」亮點看，散步路線推薦

編輯 鄭雅之 表示：全台最早點燈聖誕樹就在屏東！整區超浪漫的～

南臺灣年末最溫暖的夜遊散步提案正式展開。今年的屏東聖誕節選在屏東公園打造專屬的戶外嘉年華，全區規劃12處夜間打卡造景，自11月6日一路亮燈陪伴大家走到116年1月3日。現場集結巨型主題造景與風格聚落，很適合趁著涼爽夜色出門走走，感受舒服放鬆的冬日節奏。



▲星耀金冠以巨型金色冠飾打造璀璨迎賓光廊，漫步其中彷彿走進金碧輝煌的夢幻宮殿。

▲童話帽險家打造溫馨甜美的聖誕屋情境櫥窗，搭配薑餅人等萌趣造景，吸引親子旅客駐足合影。





巨型主燈太好拍！10公尺璀璨驚喜盒開箱超吸睛

今年園區最吸睛的地標非雙主燈莫屬，高達10公尺的「璀璨驚喜盒」加入活動機關與人機互動巧思，在拆禮物的驚喜感中拍出趣味畫面。一旁的「星光聖誕樹」同樣達到10公尺高，雙巨頭在夜空下互相照應，多層次的光影效果讓現場隨便抓角度都好看，絕對是散步首站必拍亮點。



▲屏東公園10公尺高的星光聖誕樹璀璨亮燈，樹下規劃14間風格賣店打造溫馨聖誕村氛圍。





掉進童話故事裡！夢幻光影秀與打卡櫥窗輪番看

走入園區深處彷彿翻開立體故事書，像是展示胡桃鉗與雪地城堡的「童話帽險家」，利用4座造景櫥窗述說暖心童話。現場還有金光閃閃的迎賓拱廊「星耀金冠」，以及帶著麋鹿飛行的「月光童話」，搭配5組每隔15到30分鐘輪流登場的動態光影展演，把夜晚襯托得格外浪漫。



▲月光童話以發光馴鹿拉著聖誕雪橇飛越夜空，生動呈現經典聖誕童話場景，成為必拍打卡亮點。





週末放假去哪玩！夢幻泡泡秀與聖誕小木屋必訪

如果喜歡動態氛圍，假日造訪會有更多意想不到的驚喜。園區在週末特別搬出「夢幻泡泡秀」，改版升級的煙霧泡泡飄散空中，戳破瞬間格外夢幻。主樹下方則進駐了14間獨立小木屋，將「星光聖誕樹」周邊包裝成充滿異國風情的聚落，買點甜品邊走邊吃十分愜意。



▲週末限定夢幻泡泡秀升級登場，漫天飄落的煙霧泡泡吸引小朋友開心互動，增添濃濃童話氣息。



▲趣味十足的聖誕拐杖糖造型打卡框，提供民眾在屏東公園夜間散步時留下專屬紀念照。





周邊街區散策路線！免費拍貼機與限定市集開逛

這場夜間派對也把歡樂擴散到周圍老街與廟宇周邊，不僅在巷弄間藏著超人氣的免費拍貼機，還有活力滿滿的「歡樂遊行」帶動氣氛。特別是11月7日到8日開幕首週末，中華路將集結70家美食甜點與手作好物的市集活動，很推薦帶著全家大小一起來這裡挖寶打卡。



▲以繽紛甜點為主題的樂園聖誕派對造景，充滿童趣的巨型冰淇淋與蛋糕拱門超吸睛。

2026屏東聖誕節 樂園聖誕派對 活動資訊

活動展期：115年11月6日至116年1月3日

活動地點：屏東公園及周邊街區（延伸至中華路、逢甲路、民族路與慈鳳宮周邊）

特色展演：5組燈光秀每15至30分鐘輪番展演、週末限定夢幻泡泡秀、歡樂遊行踩街

現場設施：10公尺雙主燈、14間特色小木屋賣店、免費拍貼機

限定活動：中華一條街市集於11月7日至11月8日在中華路登場，集結70攤文創手作、在地美食及甜點品項





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