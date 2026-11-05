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新北耶誕城卡娜赫拉快閃店11/13登場！近60款聖誕周邊新品公開，發射愛心卡娜赫拉超萌

卡娜赫拉新北耶誕城卡娜赫拉快閃店卡娜赫拉的小動物新北歡樂耶誕城快閃店
2026-11-05 11:40文字：編輯 鄭亦庭 
編輯 鄭亦庭

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新北板橋耶誕城卡娜赫拉快閃店！編輯鄭亦庭表示：近60款卡娜赫拉新周邊必買推薦，發射愛心立體卡娜赫拉、Ｐ助要收。

新北耶誕城卡娜赫拉快閃店！2026新北歡樂耶誕城攜手超人氣卡娜赫拉的小動物打造，更於11月13日至12月27日在板橋市民廣場推出卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店，近60款全新卡娜赫拉周邊新品，包含聖誕星星流沙杯墊、手燈鑰匙圈，發射愛心立體鑰匙圈等，每款聖誕插圖都超可愛，單筆消費滿額588元，再送限量卡娜赫拉明信片，讓大家來新北板橋耶誕城也能挑聖誕節交換禮物。

▲2026新北耶誕城卡娜赫拉的小動物快閃店11/13登場，近60款卡娜赫拉周邊新品。
▲2026新北耶誕城卡娜赫拉的小動物快閃店11/13登場，近60款卡娜赫拉周邊新品。
▲新北耶誕城卡娜赫拉快閃店周邊搶先看，單筆消費滿588元贈送限定主視覺明信片。
▲新北耶誕城卡娜赫拉快閃店周邊搶先看，單筆消費滿588元贈送限定主視覺明信片。

聖誕節卡娜赫拉周邊小物

需要辦公療癒小物先收「鏡面磁鐵」，當作便條送給同事也超實用，9款聖誕風格插圖卡娜赫拉、P助超可愛，7款「招牌三角燈箱」也有聖誕樹卡娜赫拉、薑餅卡娜赫拉等插圖，此外，「星星流沙杯墊」也聖誕節節慶感滿滿，不僅能當日常杯墊，還可掛在聖誕樹頂端當裝飾，也有5款吸水「陶瓷杯墊」，戴上可愛鹿角的粉紅兔兔圖樣，送禮或犒賞自己都超療癒。
▲聖誕節卡娜赫拉周邊新品！7款卡娜赫拉招牌三角燈箱，辦公桌最實用的聖誕交換禮物。
▲聖誕節卡娜赫拉周邊新品！7款卡娜赫拉招牌三角燈箱，辦公桌最實用的聖誕交換禮物。

卡娜赫拉粉必收周邊新品推薦

卡娜赫拉粉絲必收！這次新北耶誕城卡娜赫拉快閃店也推出「發射愛心立體鑰匙圈」，手捧愛心的粉紅兔兔、P助，輕捏一下愛心就會彈射，整個超療癒舒壓又可愛；「木箱存錢筒」4款卡娜赫拉與P助玩雪、坐雪橇場景也超欠收；迷你「手燈鑰匙圈」6款設計掛包包上超可愛，也有8款短版T恤讓粉絲們把聖誕卡娜赫拉穿在身上過聖誕節。
▲卡娜赫拉粉必收！手捧愛心的P助與粉紅兔兔化身發射愛心鑰匙圈，捏一下愛心彈射超級舒壓。
▲卡娜赫拉粉必收！手捧愛心的P助與粉紅兔兔化身發射愛心鑰匙圈，捏一下愛心彈射超級舒壓。

卡娜赫拉毛茸茸吊飾鑰匙圈必收

喜歡毛茸茸觸感就對要收「絨毛吊飾鑰匙圈」，毛毛愛心與花朵吊飾搭配P助、粉紅兔兔插畫壓克力，讓鑰匙圈變得超可愛，P助與粉紅兔兔大頭「絨毛髮夾」，一對兩入天天換著戴保持好心情，而「愛心流沙杯墊」更一次推出10款插圖，小動物們吃拉麵、賞花等生活場景，粉絲們日常生活也能天天使用。
▲卡娜赫拉毛毛愛心吊飾鑰匙圈軟萌登場，為日常穿搭增添俏皮亮點。
▲卡娜赫拉毛毛愛心吊飾鑰匙圈軟萌登場，為日常穿搭增添俏皮亮點。
▲卡娜赫拉粉必收聖誕周邊！聖誕節卡娜赫拉木箱存錢筒、鏡面磁鐵。
▲卡娜赫拉粉必收聖誕周邊！聖誕節卡娜赫拉木箱存錢筒、鏡面磁鐵。

卡娜赫拉聖誕快閃店四大拍照秘訣

卡娜赫拉聖誕快閃店打造「聖誕禮物屋」、「叮叮噹禮物到」2大拍照打卡點，手拿地圖的粉紅兔兔、拿相機的P助在門口兩側迎接粉絲，官方更特別傳授四大拍攝秘訣，從站在快閃店正門入口，與「聖誕禮物屋」合影，到分別與粉紅兔兔、P助近距離合影，以及將戰利品與小屋上方的小動物們同框，直接拍出滿滿的聖誕氛圍卡娜赫拉打卡照。
▲聖誕節卡娜赫拉周邊新品！卡娜赫拉迷你手燈鑰匙圈，掛包包上超可愛。
▲聖誕節卡娜赫拉周邊新品！卡娜赫拉迷你手燈鑰匙圈，掛包包上超可愛。
▲卡娜赫拉愛心流沙杯墊一口氣推出10款日常插畫造型，讓粉絲們日常生活都能使用。
▲卡娜赫拉愛心流沙杯墊一口氣推出10款日常插畫造型，讓粉絲們日常生活都能使用。

卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店 活動資訊

活動日期：2026/11/13-12/27
活動地點：新北市政府市民廣場(新北市板橋區福丘里中山路一段 161 號)
營業時間：11:00 - 22:00

卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店 周邊價格資訊

發射愛心立體鑰匙圈(一對)388元
木箱存錢筒480元
星星流沙杯墊280元
愛心流沙杯墊280元
招牌三角燈箱250元
手燈鑰匙圈268元
絨毛吊飾鑰匙圈288元
鏡面磁鐵168元
陶瓷杯墊180元
絨毛大髮夾(一對)288元
短板 T 恤480元

話題聖誕節打卡點、聖誕節新品

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更多 卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店 照片：

▲聖誕節卡娜赫拉周邊新品！卡娜赫拉迷你手燈鑰匙圈，掛包包上超可愛。
▲聖誕節卡娜赫拉周邊新品！卡娜赫拉迷你手燈鑰匙圈，掛包包上超可愛。
▲聖誕節卡娜赫拉周邊新品！7款卡娜赫拉招牌三角燈箱，辦公桌最實用的聖誕交換禮物。▲聖誕節卡娜赫拉周邊新品！7款卡娜赫拉招牌三角燈箱，辦公桌最實用的聖誕交換禮物。▲新北耶誕城卡娜赫拉快閃店周邊搶先看，單筆消費滿588元贈送限定主視覺明信片。
▲新北耶誕城卡娜赫拉快閃店周邊搶先看，單筆消費滿588元贈送限定主視覺明信片。
▲2026新北耶誕城卡娜赫拉的小動物快閃店11/13登場，卡娜赫拉周邊新品陶瓷杯墊。
▲2026新北耶誕城卡娜赫拉的小動物快閃店11/13登場，卡娜赫拉周邊新品陶瓷杯墊。

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