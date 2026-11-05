新北耶誕城卡娜赫拉快閃店11/13登場！近60款聖誕周邊新品公開，發射愛心卡娜赫拉超萌

新北板橋耶誕城卡娜赫拉快閃店！編輯鄭亦庭表示：近60款卡娜赫拉新周邊必買推薦，發射愛心立體卡娜赫拉、Ｐ助要收。

新北耶誕城卡娜赫拉快閃店！2026新北歡樂耶誕城攜手超人氣卡娜赫拉的小動物打造，更於11月13日至12月27日在板橋市民廣場推出卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店，近60款全新卡娜赫拉周邊新品，包含聖誕星星流沙杯墊、手燈鑰匙圈，發射愛心立體鑰匙圈等，每款聖誕插圖都超可愛，單筆消費滿額588元，再送限量卡娜赫拉明信片，讓大家來新北板橋耶誕城也能挑聖誕節交換禮物。



▲2026新北耶誕城卡娜赫拉的小動物快閃店11/13登場，近60款卡娜赫拉周邊新品。



▲新北耶誕城卡娜赫拉快閃店周邊搶先看，單筆消費滿588元贈送限定主視覺明信片。





聖誕節卡娜赫拉周邊小物

▲聖誕節卡娜赫拉周邊新品！7款卡娜赫拉招牌三角燈箱，辦公桌最實用的聖誕交換禮物。





卡娜赫拉粉必收周邊新品推薦

▲卡娜赫拉粉必收！手捧愛心的P助與粉紅兔兔化身發射愛心鑰匙圈，捏一下愛心彈射超級舒壓。





卡娜赫拉毛茸茸吊飾鑰匙圈必收

▲卡娜赫拉毛毛愛心吊飾鑰匙圈軟萌登場，為日常穿搭增添俏皮亮點。

▲卡娜赫拉粉必收聖誕周邊！聖誕節卡娜赫拉木箱存錢筒、鏡面磁鐵。





卡娜赫拉聖誕快閃店四大拍照秘訣

▲聖誕節卡娜赫拉周邊新品！卡娜赫拉迷你手燈鑰匙圈，掛包包上超可愛。



▲卡娜赫拉愛心流沙杯墊一口氣推出10款日常插畫造型，讓粉絲們日常生活都能使用。





需要辦公療癒小物先收「鏡面磁鐵」，當作便條送給同事也超實用，9款聖誕風格插圖卡娜赫拉、P助超可愛，7款「招牌三角燈箱」也有聖誕樹卡娜赫拉、薑餅卡娜赫拉等插圖，此外，「星星流沙杯墊」也聖誕節節慶感滿滿，不僅能當日常杯墊，還可掛在聖誕樹頂端當裝飾，也有5款吸水「陶瓷杯墊」，戴上可愛鹿角的粉紅兔兔圖樣，送禮或犒賞自己都超療癒。卡娜赫拉粉絲必收！這次新北耶誕城卡娜赫拉快閃店也推出「發射愛心立體鑰匙圈」，手捧愛心的粉紅兔兔、P助，輕捏一下愛心就會彈射，整個超療癒舒壓又可愛；「木箱存錢筒」4款卡娜赫拉與P助玩雪、坐雪橇場景也超欠收；迷你「手燈鑰匙圈」6款設計掛包包上超可愛，也有8款短版T恤讓粉絲們把聖誕卡娜赫拉穿在身上過聖誕節。喜歡毛茸茸觸感就對要收「絨毛吊飾鑰匙圈」，毛毛愛心與花朵吊飾搭配P助、粉紅兔兔插畫壓克力，讓鑰匙圈變得超可愛，P助與粉紅兔兔大頭「絨毛髮夾」，一對兩入天天換著戴保持好心情，而「愛心流沙杯墊」更一次推出10款插圖，小動物們吃拉麵、賞花等生活場景，粉絲們日常生活也能天天使用。卡娜赫拉聖誕快閃店打造「聖誕禮物屋」、「叮叮噹禮物到」2大拍照打卡點，手拿地圖的粉紅兔兔、拿相機的P助在門口兩側迎接粉絲，官方更特別傳授四大拍攝秘訣，從站在快閃店正門入口，與「聖誕禮物屋」合影，到分別與粉紅兔兔、P助近距離合影，以及將戰利品與小屋上方的小動物們同框，直接拍出滿滿的聖誕氛圍卡娜赫拉打卡照。

卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店 活動資訊

卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店 周邊價格資訊

活動日期：2026/11/13-12/27活動地點：新北市政府市民廣場(新北市板橋區福丘里中山路一段 161 號)營業時間：11:00 - 22:00發射愛心立體鑰匙圈(一對)388元木箱存錢筒480元星星流沙杯墊280元愛心流沙杯墊280元招牌三角燈箱250元手燈鑰匙圈268元絨毛吊飾鑰匙圈288元鏡面磁鐵168元陶瓷杯墊180元絨毛大髮夾(一對)288元短板 T 恤480元

話題聖誕節打卡點、聖誕節新品

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更多 卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店 照片：

▲聖誕節卡娜赫拉周邊新品！卡娜赫拉迷你手燈鑰匙圈，掛包包上超可愛。



▲聖誕節卡娜赫拉周邊新品！7款卡娜赫拉招牌三角燈箱，辦公桌最實用的聖誕交換禮物。

▲2026新北耶誕城卡娜赫拉的小動物快閃店11/13登場，卡娜赫拉周邊新品陶瓷杯墊。

▲新北耶誕城卡娜赫拉快閃店周邊搶先看，單筆消費滿588元贈送限定主視覺明信片。