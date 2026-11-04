德克士買一送一！雙11炸雞控快衝「黑金雞腿堡149元免費送牛肉堡」連續7天最低99元

雙11連炸雞都能買1送1！德克士11月9日起推出7天限定優惠，黑金雞腿堡149元免費送牛肉堡。資深編輯李維唐指出，這波優惠最高現省129元，適合想趁雙11省餐費的消費者。

雙11優惠連炸雞控都能一起省！德克士宣布推出「雙11狂歡慶」，11月9日至11月15日連續7天祭出黑金系列買1送1，最低99元起，最高現省129元。其中最吸引人的就是「黑金咔滋雞腿堡」只要149元，還能免費帶走1個指定牛肉堡，想吃炸雞也有165元的「黑金脆皮手槍腿」優惠組合。就連下午想吃點心，也能用99元買黑金墨魚條再送1杯茶飲，從正餐到下午茶都有省錢選擇，這波雙11不用等到購物車結帳，先把炸雞優惠排進行程就對了。



▲德克士雙11炸雞控有福了。黑金脆皮手槍腿、黑金咔滋雞腿堡與黑金墨魚條一次登場，整片黑色脆皮搭配黑色漢堡麵包，光看就很搶眼。11月9日起連續7天推出買1送1優惠，最低99元起，雞腿堡149元還免費送指定牛肉堡，最高現省129元。圖／德克士提供；窩客島整理

德克士雙11雞腿堡149元送牛肉堡

這次德克士雙11最值得注意的優惠，就是黑金咔滋雞腿堡買1送1。活動期間只要花149元購買1個「黑金咔滋雞腿堡」，就能免費獲得「起司鮮蔬牛肉堡」或「鳳梨鮮蔬雙牛堡」任選1個，最高現省129元。原本只打算買1個漢堡當午餐，現在同樣一筆消費就能帶走2個不同口味的漢堡，對想揪朋友一起吃速食的人來說，確實多了1個省錢理由。

這次黑金系列在外型上也相當有記憶點。黑色漢堡麵包搭配內層的雞腿排與鮮綠色蔬菜，視覺上與常見的金黃色漢堡形成鮮明對比。尤其黑金咔滋雞腿堡與贈送的牛肉堡擺在一起，黑色麵包與一般漢堡的色彩對比格外醒目。喜歡炸雞堡的人可以選擇熟悉的雞肉主餐，再從起司與鳳梨兩種不同搭配的牛肉堡中挑選贈品，1次就能享有2款漢堡。

德克士黑金手槍腿165元買1送1

如果比起漢堡，更喜歡直接吃炸雞，德克士這次也準備了「黑金脆皮手槍腿」優惠。活動期間購買1份黑金脆皮手槍腿，只要165元，就能免費獲得起司鮮蔬牛肉堡或鳳梨鮮蔬雙牛堡任選1個，最高同樣現省129元。想吃炸雞又想搭配漢堡，不需要分別購買2份主餐，就能透過這次雙11組合一次滿足。

黑金脆皮手槍腿最搶眼的就是整片黑色外皮，與一般炸雞常見的金黃外觀很不一樣。從品牌提供的商品照片可以看到，黑色脆皮包覆著整塊雞腿，切開後露出淺色雞肉，深淺對比讓這款炸雞多了鮮明的視覺特色。對喜歡咔滋脆皮炸雞的人來說，這次除了能吃到黑金系列主餐，還能額外搭配1個牛肉堡，無論是想吃得豐盛一點，或是與朋友分著吃，都有不同安排方式。

德克士黑金墨魚條99元免費送茶飲

不想吃太飽，只想在下午嘴饞時來點鹹食，也有99元的選擇。德克士這次推出「黑金墨魚條」買1送1優惠，購買1份黑金墨魚條，就能免費獲得「冰紅茶S」或「無糖綠茶S」任選1杯。比起另外2組以炸雞與漢堡為主的優惠，這組更適合想吃點心、順便搭配飲料的人。

黑金墨魚條同樣延續黑金系列的深色外觀，與一般炸物相比更容易留下印象。從商品照片可見，墨魚條呈現不規則的黑色外型，與旁邊的茶飲形成鮮明對比。喜歡搭配茶飲吃鹹點心的人，可以依照自己的習慣選擇冰紅茶或無糖綠茶，99元就能一次買齊點心與飲料，也讓這次雙11優惠不只侷限在正餐時段。

德克士雙11連續7天優惠怎麼買

這波德克士雙11狂歡慶從11月9日星期一開始，一路持續到11月15日星期日，總共7天。3組優惠分別鎖定炸雞、漢堡與點心茶飲，價格從99元、149元到165元，消費者可以依照自己的食量與喜好挑選。想吃漢堡可以選149元的黑金咔滋雞腿堡組合，偏愛炸雞就選165元黑金脆皮手槍腿組合，只想簡單吃點心則有99元黑金墨魚條搭配茶飲。

不過要特別注意，這次活動雖然主打買1送1，但並不是所有商品都能自由任選。黑金咔滋雞腿堡與黑金脆皮手槍腿的贈品，僅限起司鮮蔬牛肉堡或鳳梨鮮蔬雙牛堡2選1，黑金墨魚條則是冰紅茶S或無糖綠茶S擇1。各組贈品不能直接視為任選其他品項，實際供應也會依各門市狀況調整。準備趁雙11揪朋友吃炸雞，記得先確認適用門市與活動規定，才不會到了現場才發現想吃的組合無法購買。





德克士雙11狂歡慶買1送1優惠

活動時間：2026年11月9日至11月15日，限時7天。

活動優惠：黑金系列推出3組指定商品買1送1，最低99元起，最高現省129元。

黑金脆皮手槍腿組合：優惠價165元，購買黑金脆皮手槍腿1份，免費送起司鮮蔬牛肉堡或鳳梨鮮蔬雙牛堡任選1個，最高現省129元。

黑金咔滋雞腿堡組合：優惠價149元，購買黑金咔滋雞腿堡1個，免費送起司鮮蔬牛肉堡或鳳梨鮮蔬雙牛堡任選1個，最高現省129元。

黑金墨魚條組合：優惠價99元，購買黑金墨魚條1份，免費送冰紅茶S或無糖綠茶S任選1杯。

德克士雙11優惠注意事項

活動期間為2026年11月9日至15日，共7天，逾期不適用本次優惠。

各組指定贈品均為2選1，須依活動公告選擇，不可任意更換其他商品。

活動商品及贈品依各門市實際供應狀況為準，部分門市可能不適用。

詳細活動辦法、適用門市及相關限制，請以德克士官方公告為準。

雙11想省更多餐費，還可以留意超商咖啡、手搖飲與其他餐飲品牌的優惠

推薦閱讀：台灣人去日本玩法變了！平均旅費破4萬元、住宿花近半，樂天旅遊揭3大趨勢，雙11訂房再祭5折優惠

推薦閱讀：易遊網100元機票真的開搶！北海道首爾曼谷都能飛，饗食天堂餐券100元、雙11大阪機票1,111元

推薦閱讀：肯德基雙11優惠太狂！炸雞蛋撻111元、6塊炸雞299元，雞塊薯條買一送一，APP再折111元