台灣人去日本玩法變了！平均旅費破4萬元、住宿花近半，樂天旅遊揭3大趨勢，雙11訂房再祭5折優惠

日本自由行不再只是東京大阪！樂天旅遊調查發現，台灣旅客平均旅費突破4萬元，住宿占近半。資深編輯李維唐觀察，旅客正從熱門景點轉向地方秘境與質感住宿。

Rakuten樂天旅遊雙11日本訂房優惠準備開搶，指定飯店搭配優惠券最高可享5折，11/11當天還有限量1,111元折價券，想安排日本自由行、溫泉度假或賞雪旅行的人，可以提前研究下一趟行程。樂天旅遊同步公布2026年台灣旅客赴日消費趨勢，發現台灣人現在去日本，早已不滿足於東京、大阪的經典行程，反而更喜歡挖掘地方秘境、入住質感溫泉旅館，甚至願意把近半旅費留給住宿。從旅遊目的地到訂房習慣，3大變化也讓日本自由行有了不同玩法。

▲日本自由行越玩越有新花樣。Rakuten樂天旅遊分享2026台灣旅客赴日消費趨勢，從日本秘境探索到質感溫泉住宿，搭配可愛招財貓與達摩造型道具，讓人更期待下一趟日本旅行。圖／樂天旅遊提供；窩客島整理



日本旅遊新趨勢！台灣人更愛深度旅行

日本究竟有什麼魅力，讓台灣旅客去了還想再去？Rakuten樂天旅遊針對800位過去1年曾赴日旅遊的台灣旅客進行調查，發現休假與紓壓是主要旅遊動機，還有49.0％的受訪者直接表示，就是喜歡去日本旅行。對經常赴日的重度旅客而言，這個比例更達56.5％，可見日本早已成為不少人反覆造訪的旅遊目的地。

有趣的是，當東京鐵塔、京都古寺與大阪商圈已經不再陌生，下一趟日本旅行反而更想換個方向。調查顯示，26.6％的旅客強烈希望尋找隱藏版秘境，重度旅客比例更達31％。比起每天趕著跑景點，海邊度假村、山林住宿、滑雪露營及奢華日式旅館，逐漸成為旅客願意安排時間體驗的旅行選擇。

▲日本自由行之外，下一趟還想飛去哪裡？樂天旅遊在媒體簡報會分享Rakuten Travel Xchange商業模式，透過平台串聯住宿供應商與旅遊業者，持續擴展全球住宿資源，讓跨國旅遊的訂房選擇更加多元。圖／樂天旅遊提供；窩客島整理

日本自由行熱門地！福岡沖繩青森升溫

以前規劃日本自由行，東京、京都、大阪幾乎是許多人的固定選項，但樂天旅遊內部數據發現，目前已有67％的預訂交易額流向傳統黃金路線以外的日本城市與地方旅遊目的地。這也反映旅客不再只把行程集中於知名觀光區，而是開始尋找更符合個人興趣的旅行地點。

以台灣旅客的訂房趨勢來看，福岡、沖繩、石川、廣島及青森等地，2026年以來的熱度較2025年明顯攀升。喜歡海島度假可以留意沖繩，偏好地方文化與季節景色則能將石川、廣島及青森列入旅遊清單。對已經去過日本10次以上的重度旅客而言，追尋季節限定風景、尋找特色溫泉旅館與探索地方秘境，正是再次出發的重要吸引力。

日本住宿預算升級！旅費平均破4萬元

日本自由行的另一個變化，就是台灣人越來越捨得花錢住飯店。樂天旅遊調查顯示，台灣旅客單趟日本旅行的平均總預算已突破40,000元，其中住宿支出接近整體旅費的一半。相較於過去可能把大部分預算留給購物與餐飲，現在有更多旅客願意為住宿品質安排較高預算。

尤其是經常赴日的重度旅客，住宿支出占整趟旅費的比例甚至超過一半。對這群旅客來說，住宿不只是每天晚上休息的地方，也可以是旅行的重要內容。像是安排一晚日式溫泉旅館，享受泡湯與館內餐食，或是在山林、海岸度假村放慢行程，都比單純追求低房價更符合這類旅遊需求。樂天旅遊也觀察到，奢華日式旅館、特色住宿與戶外度假型態，正逐漸成為值得關注的市場方向。

▲日本飯店訂房已經很熟悉，現在連其他國家的住宿也能一起規劃。樂天旅遊媒體簡報會介紹平台服務與合作方式，從住宿預訂到旅遊相關服務，讓經常安排自由行的旅客有更多選擇。圖／樂天旅遊提供；窩客島整理



日本雙人旅行最熱門！獨旅也持續成長

除了住宿預算增加，台灣旅客的同行人數也正在改變。樂天旅遊訂房數據顯示，雙人旅遊訂單占比已達52％，成為主要的訂房型態，單人獨旅占比則成長至16％。相較於多人團體出遊，2人同行或自己出發的旅遊方式，逐漸受到台灣旅客青睞。

雙人旅行可以與伴侶或好友一起安排溫泉住宿、地方美食與季節景點，不需要為了配合大型團體而壓縮自己的行程。獨旅則能依照個人喜好決定停留時間，想在一座城市多住幾晚，或把預算集中在特別喜歡的旅館，都有更大的安排空間。這種少人數、重視個人偏好的旅行模式，也讓特色旅宿與客製化行程更受到關注。

樂天旅遊訂房成長！台灣市場達2.9倍

台灣人對日本旅行的熱情，也直接反映在訂房市場表現。Rakuten樂天旅遊公布，全球旅遊交易額年增約78.5％，台灣赴日旅遊訂房成長率達153％，在全球客源市場中居冠。台灣市場自2026年5月加大品牌投資，並搭配線上旅展、618年中慶、8.8父親節與9.9購物節等促銷檔期後，5月至9月的業績總計達去年同期的2.9倍。

對經常安排日本自由行的旅客而言，訂房平台除了價格之外，是否提供完整住宿介紹、容易理解的優惠方案，以及日本當地旅客的真實評價，也會影響選擇。Rakuten樂天旅遊台灣區總經理陳忠豪表示，平台提供多元日本在地住宿資源、特色一泊多食方案及繁體中文旅遊指南，同時整合觀光體驗票券與租車預訂服務，讓旅客規劃地方旅行時，可以一併安排住宿、交通與旅遊體驗。

▲一邊泡湯一邊欣賞富士山，根本就是日本度假的夢幻畫面。樂天旅遊以富士山露天溫泉情境搭配日式木造空間與和風紙傘，呼應台灣旅客越來越重視住宿品質的旅遊趨勢，也讓日本溫泉旅館再次成為旅行焦點。圖／樂天旅遊提供；窩客島整理

樂天旅遊全球訂房！超過40萬間住宿

如果旅行計畫不只安排日本，樂天旅遊也已將訂房服務延伸至其他國家。平台自2025年10月起擴大服務範圍，開放預訂全球超過400,000間國內外住宿，讓原本習慣使用樂天旅遊預訂日本飯店的旅客，也能透過同一平台尋找其他旅遊目的地的住宿選擇。

此外，平台結合樂天生態圈的點數回饋，讓訂房與會員優惠產生更多搭配方式。對於經常出國、習慣比較住宿價格及回饋條件的旅客而言，除了查看房價，也可以留意優惠券適用條件與點數回饋規則，再決定適合自己的訂房方案。

樂天旅遊雙11優惠！日本飯店最高5折

準備安排下一趟日本旅行的人，接下來可以留意樂天旅遊的雙11訂房活動。第一波SEASONAL SALE已於10/29上午9點開跑，活動至11/19上午8點59分，推出75折優惠券，讓旅客能提前尋找符合需求的日本住宿。

第二波優惠則將於11/09上午9點登場，至11/12上午8點59分結束，主打1111快閃75折優惠券，搭配指定飯店7折優惠，最高可享5折。對正在比較日本溫泉旅館、特色飯店或地方住宿的旅客而言，這段時間可以特別留意指定飯店是否符合優惠資格，並比較折扣後的實際訂房價格。

雙11當天加碼！限量1,111元折價券

真正值得留意的加碼時間落在11/11當天。樂天旅遊將於台灣時間11/11凌晨0點至晚上23點59分，推出限量5折1111快閃優惠券，以及限量1,111元折價券，提供旅客更多訂房折扣選擇。另外，當天還有11％OFF優惠券，可與SEASONAL SALE75折優惠券疊加，折扣達67折。這項優惠與指定飯店搭配快閃券最高5折的方案屬於不同折扣組合，訂房前應分別確認適用飯店及使用條件，避免將所有優惠視為能夠同時疊加。

這次活動適用入住期間為2026/10/29至2027/09/30，涵蓋接下來多個旅遊季節。無論是打算安排冬季滑雪、溫泉假期，或提前規劃2027年的日本自由行，都可以先確認旅遊日期，再比較優惠券與飯店房型。尤其限量優惠券有數量限制，想搶特定住宿的人，最好提前選好飯店與入住日期，避免活動開始後才匆忙搜尋。





Rakuten樂天旅遊2026雙11訂房優惠活動整理

樂天旅遊第一波SEASONAL SALE75折優惠

活動時間：2026/10/29上午09：00至11/19上午08：59。

活動優惠：推出SEASONAL SALE75折優惠券。

適用入住：2026/10/29至2027/09/30。

優惠提醒：訂房前確認優惠券適用住宿及使用條件。

樂天旅遊第二波雙11快閃最高5折

活動時間：2026/11/09上午09：00至11/12上午08：59。

快閃優惠：推出1111快閃75折優惠券。

飯店折扣：搭配指定飯店7折優惠，最高可享5折。

適用入住：2026/10/29至2027/09/30。

優惠提醒：指定飯店及優惠券適用條件依活動頁面公告。

樂天旅遊11/11限定加碼優惠

活動時間：2026/11/11凌晨00：00至晚上23：59。

限量5折：推出1111快閃5折優惠券，數量有限。

疊加優惠：11％OFF優惠券可搭配SEASONAL SALE75折券，折扣達67折。

折價好康：限量推出1,111元折價券。

適用入住：2026/10/29至2027/09/30。

優惠提醒：各項優惠券有不同使用條件，不代表全部可同時疊加。

樂天旅遊雙11訂房注意事項

所有活動時間均以台灣時間為準，部分優惠券數量有限。

最高5折為指定飯店搭配優惠券的折扣，並非所有住宿皆適用。

原始新聞稿未提供各優惠券最低消費門檻及完整排除條件，訂房前應確認。

優惠活動適用入住期間至2027/09/30，須留意訂房日期與入住日期的差異。

官方網站：https://travel.rakuten.com/twn/zh-tw/

不妨留意同檔期其他旅遊品牌推出的限時活動與特色體驗，看看有哪些行程值得提前規劃

推薦閱讀：日本九州賞楓別只去京都！鹿兒島霧島7大紅葉景點11月接力變色，火山湖、神宮紅葉隧道美到12月

推薦閱讀：日本賞楓別只去京都！靜岡400公尺天空吊橋11月紅葉登場，富士山、駿河灣一次看，下午3點後入場再送限定明信片

推薦閱讀：福岡賞楓不用等楓葉！1,250株掃帚草染成紅色毛球花海，萬聖節幽靈躲其中、限定抹茶聖代必吃