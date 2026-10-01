福岡賞楓不用等楓葉！1,250株掃帚草染成紅色毛球花海，萬聖節幽靈躲其中、限定抹茶聖代必吃

福岡秋天最療癒的紅色花海登場！海之中道海濱公園1,250株掃帚草染成鮮紅色，還藏有萬聖節幽靈。資深編輯李維唐提醒，紅葉預計只到10月底，想賞花得把握時間。

福岡秋季賞楓又多了一個必拍景點！日本福岡「海之中道海濱公園」迎來一年一度的掃帚草紅葉季，約1,250株圓滾滾的掃帚草已經由夏季翠綠轉為鮮豔紅色，整片花田就像鋪滿紅色毛球，畫面相當療癒。今年還特別加入萬聖節限定巧思，讓可愛幽靈偷偷躲進紅色花海，園內咖啡廳同步推出掃帚草造型聖代與紅色氣泡飲，讓旅客賞花、拍照、吃甜點一次滿足。不過，這片秋季限定紅色花海預計只能欣賞至10月下旬，近期安排福岡自由行的旅客可得把握時間。

▲福岡賞花還能吃限定甜點。海之中道海濱公園推出掃帚草聖代，抹茶霜淇淋搭配微苦焙茶果凍與粉嫩糰子，另一款紅色掃帚草氣泡飲也超吸睛，賞完紅色花海再來一份剛剛好。圖／海之中道海濱公園提供；窩客島整理



福岡掃帚草紅葉見頃！1,250株染紅花田

位於福岡市東區的「國營海之中道海濱公園（国営海の中道海浜公園）」，每年秋天都能欣賞不同季節花卉，其中最受矚目的景色之一，就是逐漸轉紅的掃帚草。園方於2026年10月26日公布最新花況，位於「彩虹花壇（虹の花壇）」的掃帚草已經進入最佳觀賞期，預計紅葉景色可持續至10月下旬。

這片花田占地約820平方公尺，共種植約1,250株掃帚草。與一般楓葉呈現的枝葉層次不同，掃帚草有著圓潤飽滿的外型，密集排列時就像一顆顆蓬鬆毛球。當植株一起轉為鮮紅色，整座花壇便形成充滿秋日氛圍的紅色景觀，也成為福岡秋季旅遊值得收藏的拍照畫面。

掃帚草從翠綠變鮮紅！秋季限定色彩變化

掃帚草的日文名稱為「コキア」，屬於莧科地膚屬植物，原產於歐亞大陸乾燥地帶。它最吸引人的特色，就是隨著季節出現明顯的色彩變化，加上圓滾滾的外型，即使沒有花朵，也能營造出相當鮮明的花園景色。

園方公布的8月23日影像中，掃帚草仍維持清爽翠綠的模樣，到了10月17日拍攝時，整片植株已經染上濃郁紅色。對喜歡日本秋季景色的旅客來說，這裡提供了不同於傳統紅葉寺院或楓樹步道的賞秋體驗，尤其成排的紅色掃帚草，更適合捕捉具有季節辨識度的旅行照片。

▲原來掃帚草夏天長這樣。海之中道海濱公園的掃帚草在8月還是一顆顆翠綠色毛球，整齊排列在草地上，搭配周圍松樹與湖畔景色格外清新，到了秋天才會逐漸換上鮮紅色外衣。圖／海之中道海濱公園提供；窩客島整理

萬聖節幽靈躲進掃帚草！紅色花海變尋寶遊戲

今年海之中道海濱公園還替掃帚草花田加入萬聖節限定驚喜。園方特別在彩虹花壇中藏入幽靈裝飾，讓原本圓滾滾的掃帚草多了幾分俏皮氣氛。仔細觀察紅色植株之間，就有機會找到偷偷現身的可愛幽靈。

這項設計也讓賞花不再只是站在花田前拍照，而是多了一個尋找隱藏角色的小任務。帶著小朋友出遊的家庭，可以一邊欣賞掃帚草，一邊尋找花田裡的萬聖節裝飾。喜歡拍攝季節限定照片的旅客，也能將紅色植株與幽靈元素一起收進鏡頭，留下不同於一般秋季賞楓的旅行紀念。

▲紅色毛球竟然長眼睛了。福岡海之中道海濱公園今年特別把萬聖節幽靈藏進掃帚草花田，圓滾滾的紅色植株冒出一雙大眼睛，模樣可愛又搞怪，賞花時記得仔細找找這些偷偷躲起來的小幽靈。圖／海之中道海濱公園提供；窩客島整理



掃帚草限定聖代登場！抹茶與焙茶搭出秋日甜點

賞完紅色花海，還能順道品嚐以掃帚草為靈感設計的限定甜點。緊鄰掃帚草花田的「PlayCafe」推出期間限定「掃帚草聖代（コキアサンデー）」，售價600日圓，將焙茶果凍、抹茶霜淇淋與掃帚草色系糰子組合在一起，呼應花田隨季節變化的色彩。

這款甜點以焙茶果凍帶出微苦茶香，再搭配抹茶霜淇淋的濃郁風味，視覺上則透過糰子增添可愛感。對喜歡日式茶甜點的旅客而言，這道聖代也能成為賞花行程中的午後小點，將園內秋季植物的特色延伸到餐桌上。

紅色掃帚草氣泡飲！500日圓喝進秋季色彩

除了聖代，PlayCafe也推出另一款期間限定飲品「紅色掃帚草蘇打（紅コキアソーダ）」，售價500日圓。飲品以秋天轉紅的掃帚草為設計靈感，透過鮮明紅色呈現季節特色，與戶外大片紅色花田相互呼應。

如果打算在園區安排半日以上的散步行程，不妨將PlayCafe納入休息站。欣賞完彩虹花壇的紅葉景色後，再點上一杯紅色氣泡飲或掃帚草聖代，讓整趟賞花體驗多了味覺記憶。不過，這2款商品皆屬期間限定，實際供應狀況仍以園方現場公告為準。

▲福岡賞花還能吃限定甜點。海之中道海濱公園推出掃帚草聖代，抹茶霜淇淋搭配微苦焙茶果凍與粉嫩糰子，另一款紅色掃帚草氣泡飲也超吸睛，賞完紅色花海再來一份剛剛好。圖／海之中道海濱公園提供；窩客島整理

福岡海之中道海濱公園！350公頃花海與動物園

海之中道海濱公園不只有掃帚草，也是福岡適合安排戶外休閒行程的大型國營公園。園區位於博多灣與玄界灘之間的狹長沙洲「海之中道」，東西延伸約6公里，總面積約350公頃，擁有寬廣的自然空間與四季花卉景觀。

除了秋季紅葉，園內還設有「動物之森（動物の森）」，可以認識松鼠猴、水豚與袋鼠等動物，讓賞花行程多了親近動物的樂趣。2022年3月15日，園區也在「光與風廣場（光と風の広場）」設立結合休憩、學習與遊樂的停留型休閒設施，讓旅客有更多元的戶外體驗選擇。

福岡10月賞花攻略！紅色掃帚草預計月底結束

準備前往福岡賞秋的旅客，最需要留意的就是掃帚草的觀賞期限。園方於10月26日公告紅葉已進入見頃，預計可以欣賞至10月下旬，代表這片紅色景觀已接近本季尾聲。由於植物顏色與狀態會隨天候變化，實際花況仍可能有所不同。

安排參觀時，可以將彩虹花壇列為主要賞花目標，再搭配附近PlayCafe的限定甜點，視停留時間延伸至動物之森等其他園區設施。海之中道海濱公園占地廣大，出發前建議先查看官方網站的園區地圖、營業時間與最新花況，避免錯過想拍攝的季節限定景色。





海之中道海濱公園掃帚草紅葉

活動時間：2026年10月下旬前預計可欣賞

賞花地點：國營海之中道海濱公園（国営海の中道海浜公園）。

花田位置：彩虹花壇（虹の花壇）。

掃帚草數量：約1,250株，種植面積約820平方公尺。

紅葉特色：掃帚草由夏季翠綠轉為鮮紅色，形成圓滾滾的紅色花海。

萬聖節活動：花壇內藏有幽靈裝飾，可在賞花時尋找。

花況資訊：10月26日園方公告已進入最佳觀賞期，預計持續至10月下旬。

PlayCafe掃帚草限定甜點

活動時間：期間限定，未公布確切結束日期

掃帚草聖代（コキアサンデー）：600日圓，結合焙茶果凍、抹茶霜淇淋與掃帚草色系糰子。

紅色掃帚草蘇打（紅コキアソーダ）：500日圓，以秋季紅色掃帚草為靈感的限定飲品。

販售地點：海之中道海濱公園內PlayCafe，鄰近掃帚草花田。

注意事項：限定商品實際販售情形，以現場供應狀況為準。

海之中道海濱公園資訊

地址：福岡縣福岡市東區大字西戶崎18之25。

園區面積：約350公頃，東西長度約6公里。

其他設施：動物之森、光與風廣場及四季花卉觀賞區。

官方網站：海之中道海濱公園官方網站

官方Instagram：海之中道海濱公園Instagram

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