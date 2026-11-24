日本gelato pique cafe冬季限定甜點登場，窩客島資深編輯李維唐推薦鎖定蘋果摩卡可麗餅、740日圓摩卡霜淇淋及澀谷限定聖代。

日本甜點控又有新口袋名單了，從人氣居家服品牌延伸而來的gelato pique cafe，將於2026年11月27日至2027年1月18日推出冬季限定「APPLE＆MOCHA」甜點系列，把蘋果派的香甜滋味包進可麗餅，再搭配帶有咖啡微苦風味的摩卡霜淇淋，光是甜點組合就讓人想安排一場日本冬日午茶。近期準備到東京自由行的人，更不能錯過澀谷Hikarie店獨家販售的蘋果肉桂焦糖聖代，從香甜煎蘋果、香草義式冰淇淋到蘋果肉桂茶凍，層層堆疊出冬天才吃得到的限定滋味。



▲日本超人氣「gelato pique cafe」把冬天最迷人的蘋果與咖啡完美結合，無論是拿在手上超好拍的可麗餅，還是充滿濃厚咖啡香的摩卡霜淇淋，都能為你的日本冬季旅程增添滿滿的儀式感。圖／日本gelato pique cafe提供；窩客島整理

gelato pique cafe冬季限定甜點

每次到日本逛街，總想找間漂亮的咖啡廳坐下來吃甜點，gelato pique cafe這次以蘋果與咖啡作為冬季甜點主角，將蘋果清爽的果香、自然甜味與咖啡特有的醇厚香氣放進不同甜點之中。沒有一味追求甜膩的滋味，而是透過焦糖、咖啡與烘烤堅果的香氣，讓整體風味多了幾分成熟感。本次推出的蘋果摩卡可麗餅與摩卡霜淇淋，分別以果香及咖啡香為主角，東京澀谷Hikarie店還加碼推出限定聖代。喜歡水果甜點、咖啡系甜食，或是對肉桂與焦糖組合毫無抵抗力的人，都能找到自己偏愛的冬季甜點。

把蘋果派包進摩卡可麗餅

售價1,290日圓的「蘋果摩卡可麗餅」是這次冬季系列的主打甜點，外層可麗餅放上糖煮蘋果與鮮奶油，再撒上杏仁薄片及細細的糖粉，清爽的蘋果色澤搭配柔白鮮奶油，光看外觀就很有冬日甜點的氛圍。

真正讓人期待的是藏在可麗餅裡的餡料，帶有烘烤香氣的烤蘋果義式冰淇淋、糖煮蘋果、咖啡卡士達奶油，以及帶有酥脆口感的派皮通通包在一起。柔軟餅皮裡同時藏著冰涼滑順的冰淇淋與酥脆派皮，彷彿把一份蘋果派換成可以拿在手上吃的可麗餅。焦糖醬的微苦滋味與杏仁香氣，也讓蘋果的甜味多了不同層次。



▲光看這誘人的紅潤蘋果切片與濃郁咖啡色澤就讓人食指大動，左邊的蘋果摩卡可麗餅頂端鋪滿鮮奶油與糖漬蘋果，右邊的摩卡霜淇淋則撒滿咖啡粉並點綴咖啡豆巧克力，兩款都是冬季必吃的夢幻逸品。圖／gelato pique cafe提供；窩客島整理

摩卡霜淇淋740日圓開吃

比起水果系甜點，更喜歡咖啡香氣的人，可以直接鎖定售價740日圓的「摩卡霜淇淋」。以咖啡濃郁香氣及恰到好處的微苦風味為特色，透過霜淇淋細緻滑順的質地，呈現咖啡特有的醇厚滋味。霜淇淋上還點綴了咖啡巧克力與咖啡粉，讓咖啡香氣更加鮮明。即使是冬天，逛完街後來上一支帶有成熟風味的咖啡霜淇淋，也是不少冰品控會喜歡的旅行小享受。不過這款霜淇淋僅於指定門市販售，出發前記得確認門市資訊。



▲咖啡控看到這支摩卡霜淇淋絕對會失控，綿密滑順的霜淇淋體散發著烘焙咖啡的芳醇香氣，搭配微苦咖啡粉與香脆格紋甜筒，吃起來完全不會甜膩，大人小孩都會愛上。圖／gelato pique cafe提供；窩客島整理

澀谷限定蘋果肉桂焦糖聖代

準備到東京澀谷逛街的人，記得把gelato pique cafe澀谷Hikarie店排進行程。這次獨家推出售價1,480日圓的「蘋果肉桂焦糖聖代」，以煎煮後香氣與甜味更加鮮明的蘋果為主角，搭配香草義式冰淇淋與餅乾，光是聖代頂端的甜點組合就相當豐富。往玻璃杯裡看，還藏著滑順的外交官奶油、檸檬焦糖醬、蘋果肉桂茶凍、杏仁蛋白霜及酥粒。從冰淇淋的綿密、茶凍的滑嫩，到杏仁蛋白霜與酥粒的酥脆，每一層都有不同的口感變化。蘋果果香、肉桂香氣與焦糖的濃郁滋味相互搭配，很適合喜歡歐式水果甜點的人安排一場冬日午茶。

日本26處門市同步開賣

gelato pique cafe這次冬季限定甜點將於2026年11月27日正式開賣，一路販售至2027年1月18日，橫跨日本聖誕節、跨年及新年旅遊旺季。活動涵蓋gelato pique cafe及gelato pique cafe creperie共26處門市，其中20處門市提供摩卡霜淇淋，包含東京表參道之丘、池袋陽光城、御殿場Premium Outlets、大阪門真三井Outlet Park及沖繩Outlet Mall ASHIBINAA等旅遊購物據點。

窩客島資深編輯李維唐提醒，這次3款甜點皆為每日限量供應，其中蘋果肉桂焦糖聖代僅於澀谷Hikarie店販售，澀谷Hikarie店及松坂屋名古屋店也僅提供店內用餐服務。想趁日本冬季旅行吃到限定甜點，記得事先確認想吃的品項與門市，別到了現場才發現自己想吃的甜點沒有販售。

從人氣居家服走進日系咖啡廳

gelato pique cafe源自日本人氣居家服品牌gelato pique，延續品牌對舒適生活的重視，將「Comfort Food」作為咖啡廳的核心概念，透過講究食材的餐點、飲品與舒適用餐空間，讓吃甜點也能成為日常生活裡的小小享受。除了咖啡廳餐飲，品牌也推出融入自身風格的生活用品。對於原本就喜歡gelato pique居家服與日系生活美學的人來說，下次到日本購物時，不妨留一點時間給咖啡廳，從服飾、生活小物一路逛到季節限定甜點，感受不同於單純購物的旅行樂趣。

▲拿在手上超吸睛的蘋果摩卡可麗餅絕對是這次必拍主角，金黃香軟的可麗餅皮包進滿滿鮮奶油與紅潤糖漬蘋果片，一口咬下還能吃到酥脆派皮與烤蘋果義式冰淇淋，彷彿在吃現烤蘋果派一樣療癒。圖／gelato pique cafe提供；窩客島整理

▲只有澀谷Hikarie店才吃得到的限定聖代實在太犯規，香草義式冰淇淋旁坐著一塊超萌小熊餅乾，搭配香煎蘋果塊與層層堆疊的蘋果肉桂茶凍和焦糖醬，每一口都是滿滿的幸福感。圖／gelato pique cafe提供；窩客島整理





elato pique cafe「APPLE＆MOCHA」季節限定フェア

活動期間：2026年11月27日～2027年1月18日

販售方式：各門市每日數量有限，售完為止（澀谷Hikarie店與松坂屋名古屋店僅提供內用）

限定甜點品項

蘋果摩卡可麗餅（アップルモカクレープ）：1,290日圓（含稅），以糖漬蘋果片、鮮奶油、杏仁片與糖粉點綴，內餡包入烤蘋果義式冰淇淋、蘋果果醬、卡士達咖啡奶油及酥脆派皮，並淋上微苦焦糖醬，重現蘋果派口感。

摩卡霜淇淋（モカソフトクリーム）：740日圓（含稅），口感滑順並帶有烘焙咖啡的芳醇與微苦風味，頂端搭配咖啡粉與咖啡豆造型巧克力（僅限指定門市販售）。

澀谷限定聖代 蘋果＆肉桂＆焦糖（SHIBUYA parfait りんご＆シナモン＆キャラメル）：1,480日圓（含稅），僅於澀谷Hikarie店限定販售，頂端為香草義式冰淇淋、香煎蘋果塊與小熊餅乾，內層結合迪普羅馬特奶油、檸檬焦糖醬、蘋果肉桂茶凍、杏仁蛋白霜及奶酥粒。

販售門市一覽

gelato pique cafe（標註星號者有販售摩卡霜淇淋）：

＊澀谷Hikarie店（澀谷限定聖代獨家販售門市）

玉川高島屋S.C.店

＊表參道Hills店

＊池袋太陽城店

＊LUMINE立川店

＊三井OUTLET PARK 幕張店

＊御殿場PREMIUM OUTLETS店

＊佐野PREMIUM OUTLETS店

＊神戶三田PREMIUM OUTLETS店

＊三井OUTLET PARK 大阪門真店

＊松坂屋名古屋店

＊mozo wonder city店

＊三井OUTLET PARK 北陸小矢部店

金澤FORUS店

香林坊ATRIO店

＊SOLARIA PLAZA店

＊沖繩OUTLET ASHIBINAA店

gelato pique cafe creperie（標註星號者有販售摩卡霜淇淋）：

atre惠比壽店

＊御殿場PREMIUM OUTLETS店

＊三井OUTLET PARK 木更津店

＊三井OUTLET PARK 爵士之夢長島店

LUMINE池袋店

＊三井OUTLET PARK 仙台港店

＊酒酒井PREMIUM OUTLETS店

＊土岐PREMIUM OUTLETS店

＊鳥栖PREMIUM OUTLETS店

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