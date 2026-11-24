日本gelato pique cafe冬季限定甜點登場，窩客島資深編輯李維唐推薦鎖定蘋果摩卡可麗餅、740日圓摩卡霜淇淋及澀谷限定聖代。
日本甜點控又有新口袋名單了，從人氣居家服品牌延伸而來的gelato pique cafe，將於2026年11月27日至2027年1月18日推出冬季限定「APPLE＆MOCHA」甜點系列，把蘋果派的香甜滋味包進可麗餅，再搭配帶有咖啡微苦風味的摩卡霜淇淋，光是甜點組合就讓人想安排一場日本冬日午茶。近期準備到東京自由行的人，更不能錯過澀谷Hikarie店獨家販售的蘋果肉桂焦糖聖代，從香甜煎蘋果、香草義式冰淇淋到蘋果肉桂茶凍，層層堆疊出冬天才吃得到的限定滋味。
gelato pique cafe冬季限定甜點
每次到日本逛街，總想找間漂亮的咖啡廳坐下來吃甜點，gelato pique cafe這次以蘋果與咖啡作為冬季甜點主角，將蘋果清爽的果香、自然甜味與咖啡特有的醇厚香氣放進不同甜點之中。沒有一味追求甜膩的滋味，而是透過焦糖、咖啡與烘烤堅果的香氣，讓整體風味多了幾分成熟感。本次推出的蘋果摩卡可麗餅與摩卡霜淇淋，分別以果香及咖啡香為主角，東京澀谷Hikarie店還加碼推出限定聖代。喜歡水果甜點、咖啡系甜食，或是對肉桂與焦糖組合毫無抵抗力的人，都能找到自己偏愛的冬季甜點。
把蘋果派包進摩卡可麗餅
售價1,290日圓的「蘋果摩卡可麗餅」是這次冬季系列的主打甜點，外層可麗餅放上糖煮蘋果與鮮奶油，再撒上杏仁薄片及細細的糖粉，清爽的蘋果色澤搭配柔白鮮奶油，光看外觀就很有冬日甜點的氛圍。
真正讓人期待的是藏在可麗餅裡的餡料，帶有烘烤香氣的烤蘋果義式冰淇淋、糖煮蘋果、咖啡卡士達奶油，以及帶有酥脆口感的派皮通通包在一起。柔軟餅皮裡同時藏著冰涼滑順的冰淇淋與酥脆派皮，彷彿把一份蘋果派換成可以拿在手上吃的可麗餅。焦糖醬的微苦滋味與杏仁香氣，也讓蘋果的甜味多了不同層次。
摩卡霜淇淋740日圓開吃
比起水果系甜點，更喜歡咖啡香氣的人，可以直接鎖定售價740日圓的「摩卡霜淇淋」。以咖啡濃郁香氣及恰到好處的微苦風味為特色，透過霜淇淋細緻滑順的質地，呈現咖啡特有的醇厚滋味。霜淇淋上還點綴了咖啡巧克力與咖啡粉，讓咖啡香氣更加鮮明。即使是冬天，逛完街後來上一支帶有成熟風味的咖啡霜淇淋，也是不少冰品控會喜歡的旅行小享受。不過這款霜淇淋僅於指定門市販售，出發前記得確認門市資訊。
澀谷限定蘋果肉桂焦糖聖代
準備到東京澀谷逛街的人，記得把gelato pique cafe澀谷Hikarie店排進行程。這次獨家推出售價1,480日圓的「蘋果肉桂焦糖聖代」，以煎煮後香氣與甜味更加鮮明的蘋果為主角，搭配香草義式冰淇淋與餅乾，光是聖代頂端的甜點組合就相當豐富。往玻璃杯裡看，還藏著滑順的外交官奶油、檸檬焦糖醬、蘋果肉桂茶凍、杏仁蛋白霜及酥粒。從冰淇淋的綿密、茶凍的滑嫩，到杏仁蛋白霜與酥粒的酥脆，每一層都有不同的口感變化。蘋果果香、肉桂香氣與焦糖的濃郁滋味相互搭配，很適合喜歡歐式水果甜點的人安排一場冬日午茶。
日本26處門市同步開賣
gelato pique cafe這次冬季限定甜點將於2026年11月27日正式開賣，一路販售至2027年1月18日，橫跨日本聖誕節、跨年及新年旅遊旺季。活動涵蓋gelato pique cafe及gelato pique cafe creperie共26處門市，其中20處門市提供摩卡霜淇淋，包含東京表參道之丘、池袋陽光城、御殿場Premium Outlets、大阪門真三井Outlet Park及沖繩Outlet Mall ASHIBINAA等旅遊購物據點。
窩客島資深編輯李維唐提醒，這次3款甜點皆為每日限量供應，其中蘋果肉桂焦糖聖代僅於澀谷Hikarie店販售，澀谷Hikarie店及松坂屋名古屋店也僅提供店內用餐服務。想趁日本冬季旅行吃到限定甜點，記得事先確認想吃的品項與門市，別到了現場才發現自己想吃的甜點沒有販售。
從人氣居家服走進日系咖啡廳
gelato pique cafe源自日本人氣居家服品牌gelato pique，延續品牌對舒適生活的重視，將「Comfort Food」作為咖啡廳的核心概念，透過講究食材的餐點、飲品與舒適用餐空間，讓吃甜點也能成為日常生活裡的小小享受。除了咖啡廳餐飲，品牌也推出融入自身風格的生活用品。對於原本就喜歡gelato pique居家服與日系生活美學的人來說，下次到日本購物時，不妨留一點時間給咖啡廳，從服飾、生活小物一路逛到季節限定甜點，感受不同於單純購物的旅行樂趣。
elato pique cafe「APPLE＆MOCHA」季節限定フェア
活動期間：2026年11月27日～2027年1月18日
販售方式：各門市每日數量有限，售完為止（澀谷Hikarie店與松坂屋名古屋店僅提供內用）
限定甜點品項
- 蘋果摩卡可麗餅（アップルモカクレープ）：1,290日圓（含稅），以糖漬蘋果片、鮮奶油、杏仁片與糖粉點綴，內餡包入烤蘋果義式冰淇淋、蘋果果醬、卡士達咖啡奶油及酥脆派皮，並淋上微苦焦糖醬，重現蘋果派口感。
- 摩卡霜淇淋（モカソフトクリーム）：740日圓（含稅），口感滑順並帶有烘焙咖啡的芳醇與微苦風味，頂端搭配咖啡粉與咖啡豆造型巧克力（僅限指定門市販售）。
- 澀谷限定聖代 蘋果＆肉桂＆焦糖（SHIBUYA parfait りんご＆シナモン＆キャラメル）：1,480日圓（含稅），僅於澀谷Hikarie店限定販售，頂端為香草義式冰淇淋、香煎蘋果塊與小熊餅乾，內層結合迪普羅馬特奶油、檸檬焦糖醬、蘋果肉桂茶凍、杏仁蛋白霜及奶酥粒。
販售門市一覽
gelato pique cafe（標註星號者有販售摩卡霜淇淋）：
- ＊澀谷Hikarie店（澀谷限定聖代獨家販售門市）
- 玉川高島屋S.C.店
- ＊表參道Hills店
- ＊池袋太陽城店
- ＊LUMINE立川店
- ＊三井OUTLET PARK 幕張店
- ＊御殿場PREMIUM OUTLETS店
- ＊佐野PREMIUM OUTLETS店
- ＊神戶三田PREMIUM OUTLETS店
- ＊三井OUTLET PARK 大阪門真店
- ＊松坂屋名古屋店
- ＊mozo wonder city店
- ＊三井OUTLET PARK 北陸小矢部店
- 金澤FORUS店
- 香林坊ATRIO店
- ＊SOLARIA PLAZA店
- ＊沖繩OUTLET ASHIBINAA店
gelato pique cafe creperie（標註星號者有販售摩卡霜淇淋）：
- atre惠比壽店
- ＊御殿場PREMIUM OUTLETS店
- ＊三井OUTLET PARK 木更津店
- ＊三井OUTLET PARK 爵士之夢長島店
- LUMINE池袋店
- ＊三井OUTLET PARK 仙台港店
- ＊酒酒井PREMIUM OUTLETS店
- ＊土岐PREMIUM OUTLETS店
- ＊鳥栖PREMIUM OUTLETS店
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