對常赴日本自由行的台灣旅客而言，Suica不只是交通卡，更是日常旅行記憶的一部分。JR東日本此次從造型票選到愛稱募集都開放大眾參與，成功將交通票證的世代交替轉化為高互動性的話題事件，也讓2027年3月底的角色交接更受矚目。

日本自由行旅客熟悉的交通IC卡Suica即將迎來全新形象角色。JR東日本正式公布2026年9月舉辦的新角色設計票選結果，在總計1,664,399票的激烈競爭中，由紫色造型的B案以860,152票高票勝出，確定成為下一代Suica新形象角色。隨著造型拍板定案，JR東日本緊接著自11月18日15時起啟動愛稱募集活動，邀請大眾一同為這位紫色新成員命名，凡完成投稿即可獲得限定數位桌布。



▲Suica新形象角色由紫色B案以860,152票勝出，原案由世戶宏明創作，呈現正面站立、跳躍與坐姿等不同動作神態。圖／JR東日本提供；窩客島整理

紫色B案獲逾86萬票肯定，原案設計蘊含未來願景

JR東日本於2026年9月公開3款新形象角色候選設計並開放民眾投票，最終吸引超過166萬人次參與，紫色B案以過半數的860,152票脫穎而出。這款新角色原案由創作者世戶宏明操刀，設計概念將Suica未來發展的想像融入色彩、造型與動作之中；JR東日本將這項計畫定位為Suica Renaissance，期望讓Suica從單純的移動與小額支付工具，進一步轉變為連結顧客與地方的生活裝置，而新角色正是這段轉型歷程的象徵，未來將伴隨服務一同成長。

▲JR東日本公布Suica新形象角色設計票選結果，紫色新成員立體造型正式亮相，並同步啟動角色愛稱募集活動。圖／日本經濟新聞提供；窩客島整理

暱稱募集不比投稿數量，命名心意成選考關鍵

在確定外觀造型後，新角色的下一步便是尋找貼近日常的稱呼。本次暱稱募集自2026年11月18日15時起跑，持續至12月15日15時59分截止，參加者須透過JR東日本特設網站進行投稿。官方特別說明，最終結果不會依據投稿數量排名決定，參加者除了填寫心目中的愛稱外，也必須一併說明命名由來或寄託的想法；事務局整理候選名單後，將交由選考委員會審查，從中挑選最能代表Suica Renaissance世界觀的名稱。JR東日本也表示，審查時會尊重投稿內容，但不一定整體採用，亦有可能僅選取其中部分作為最終名稱。

投稿即贈限定數位桌布，預計2027年3月底交接揭曉

為了回饋參與命名的民眾，只要在活動期間內完成投稿，即可獲得新角色限定數位桌布3款隨機1款。需注意的是，若投稿內容違反募集規約或涉及侵害第三方權利，將不列入候選名單。最終選出的新角色愛稱，預計將於2027年3月31日舉辦的Suica角色交接典禮活動中正式對外公布，關於交接活動的詳細資訊，JR東日本將於日後另行通知。

Suica新吉祥物名字募集

時間：2026年11月18日15時至12月15日15時59分

活動地點：JR東日本特設網站

投稿項目：填寫新角色愛稱，以及愛稱由來或寄託的想法

參加特典：完成投稿可獲得新角色限定數位桌布3款隨機1款

注意事項：

選考方式不以投稿數量排名決定，由選考委員會審查愛稱及其由來與心意 。

審查時將尊重投稿內容，但不一定整體採用，也可能僅選取其中部分 。

投稿內容若違反募集規約或侵害第三方權利，將不列入候選

Suica新形象角色名稱公布與交接典禮

時間：預計2027年3月31日

內容： 正式公布由選考委員會選出的新形象角色愛稱 ，舉辦Suica角色交接典禮活動

注意事項： 交接典禮活動詳細資訊將由官方另行通知

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