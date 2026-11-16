日本星巴克扭蛋太可愛！星冰樂、拿鐵與甜甜圈全都變玩偶吊飾，全五款11月18日開賣

日本扭蛋與盲盒文化持續發燒，向來擅長推出話題周邊的日本星巴克也首度跨足膠囊玩具領域，推出「Starbucks Joyful Capsule」。將品牌最經典的星冰樂、外帶杯與糖霜甜甜圈縮小成掌心大小的絨毛玩偶吊飾，並貼心設計可彼此串接的金屬扣環，完美打中年輕世代「包包掛飾」的潮流趨勢。特別是將一般門市與東京Reserve Roastery Tokyo的款式與價格做出區隔，勢必引發星巴克迷赴日旅遊時的收集熱潮。

星巴克日本首度推出膠囊玩具「Starbucks Joyful Capsule」，將招牌飲品與人氣烘焙點心化身為掌心大小的可愛玩偶吊飾，自2026年11月18日起於日本指定門市正式販售。一般版「Starbucks Joyful Capsule」以店內經典品項為靈感，共有5款造型，包含雙份特濃拿鐵外帶款、抹茶奶霜星冰樂、焦糖瑪奇朵內用款、東京烘焙工坊咖啡以及糖霜甜甜圈。每款吊飾尺寸約50至80毫米，裝入直徑約75毫米的膠囊中，售價為每顆含稅880日圓。玩偶吊飾上方附有金屬掛勾，不僅方便掛在隨身包包或收納袋上，還能將喜歡的款式彼此串接收藏。該系列採隨機盲抽方式販售，不能指定或交換款式，適用年齡為15歲以上，且每人單筆結帳最多限購2個。



▲星巴克日本首度推出膠囊玩具「Starbucks Joyful Capsule」，一般系列共5款採隨機盲抽販售，把經典咖啡飲品與甜甜圈化為超萌掌心玩偶吊飾，拆開膠囊前充滿驚喜感。 圖／日本星巴克提供；窩客島整理

▲一般版5款造型包含抹茶奶霜星冰樂、雙份特濃拿鐵外帶款、東京烘焙工坊咖啡、焦糖瑪奇朵內用款與糖霜甜甜圈，每款皆附金屬扣環，能把喜歡的款式串接在一起收藏。 圖／日本星巴克提供；窩客島整理

東京Reserve Roastery另有4款專屬系列，售價與一般門市不同

除了全國一般門市系列外，位於東京的「星巴克Reserve Roastery Tokyo」也於11月18日同一天推出專屬的「Starbucks Reserve Joyful Capsule」。此系列以旗艦店內的特色飲品與烘焙品為主題，共推出4款限定造型，包含美式咖啡外帶款、東京烘焙工坊微型調和咖啡、拿鐵內用款與奶油可頌，尺寸同樣約50至80毫米。Reserve專屬系列售價為每顆含稅1,100日圓，販售地點僅限星巴克Reserve Roastery Tokyo，上市後一段期間內同樣限制每筆交易最多購買2個。雖然該系列被列為常態商品，但因話題熱度高仍可能出現暫時缺貨情況，計畫前往朝聖的粉絲務必先分清兩個系列的款式、價位與販售據點。



▲把焦糖瑪奇朵與糖霜甜甜圈玩偶吊飾串接掛在後背包上，毛茸茸的立體造型小巧吸睛，為日常外出穿搭增添一抹療癒的咖啡時光亮點。 圖／日本星巴克提供；窩客島整理

▲一手拿著抹茶奶霜星冰樂與外帶拿鐵玩偶吊飾，與桌上真實飲品互相乾杯合照，神還原的細節萌度爆表，讓人想立刻飛去日本試手氣。 圖／日本星巴克提供；窩客島整理

日本星巴克「Starbucks Joyful Capsule」玩偶扭蛋資訊

開賣日期：2026年11月18日起

一般門市系列：全5款（雙份特濃拿鐵外帶款、抹茶奶霜星冰樂、焦糖瑪奇朵內用款、東京烘焙工坊咖啡、糖霜甜甜圈），每顆含稅880日圓，隨機盲抽，單筆限購2個

東京Reserve專屬系列：全4款（美式咖啡外帶款、東京烘焙工坊微型調和咖啡、拿鐵內用款、奶油可頌），每顆含稅1,100日圓，僅限「星巴克Reserve Roastery Tokyo」販售，單筆限購2個。

注意事項： 發售後一段期間內，每筆結帳最多限購2個 ；雖為常態商品，但仍可能因搶購而暫時缺貨，實際供應狀況以現場為準

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