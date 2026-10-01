日本三麗鷗粉絲快衝名古屋！Hello Kitty變身麵包娃娃、粉紅玩偶吊燈超夢幻，還有全品牌唯一咖啡廳

日本三麗鷗粉絲又有新景點！名古屋Sanrio House開幕，Hello Kitty麵包娃娃、粉紅玩偶吊燈與30席咖啡廳一次登場。資深編輯李維唐提醒，入店前務必確認預約規定。

日本名古屋又多了一個讓三麗鷗迷捨不得離開的新景點！三麗鷗生活風格選物店「三麗鷗之家（sanrio house）」10月29日正式進駐名古屋PARCO，整間店以粉紅色為主調，Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗通通現身，還有把角色變成剛出爐麵包的限定玩偶、掛滿娃娃的夢幻吊燈，以及全品牌唯一設有30個座位的角色咖啡廳。這次不只是買周邊，連逛街、拍照、吃甜點都能一次滿足，準備安排名古屋自由行的三麗鷗粉絲，可以把這個新開幕景點排進行程。

▲三麗鷗粉絲來名古屋又有新地方可以逛！Sanrio House以粉紅色系搭配紅色展示櫃，門口還有Hello Kitty迎接大家，從玩偶、限定周邊到角色咖啡廳，整間店都是滿滿的可愛元素。圖／sanrio house提供；窩客島整理



名古屋Sanrio House開幕 粉紅空間藏滿拍照亮點

由日本MASH Style Lab經營、三麗鷗監修的「三麗鷗之家（sanrio house）」，10月29日正式於名古屋PARCO西館地下1樓開幕。這是品牌第3間門市，也是首次進駐日本東海地區。延續品牌「Kawaii²」的可愛概念，店內集合服飾、美妝、生活雜貨、食品與角色周邊，讓熟悉的三麗鷗角色走進日常穿搭與居家生活。

走進店內，最搶眼的就是大面積粉紅色調，搭配Hello Kitty、美樂蒂（マイメロディ）、布丁狗（ポムポムプリン）等角色公仔，讓購物空間多了幾分童話感。抬頭還能看見以大量角色絨毛玩偶裝飾的吊燈，連桌燈也加入娃娃元素，就連試衣間都安排了色彩繽紛的圓點藝術設計。從天花板到更衣空間都有拍照亮點，喜歡三麗鷗的旅客，光是逛店就有不少地方值得停下腳步。

▲這些麵包竟然都是三麗鷗玩偶！Hello Kitty變成蓬鬆麵包，美樂蒂也換上烘焙造型，還能拿起麵包夾、放進托盤，像逛麵包店一樣挑選喜歡的角色，連購物都變得好有趣。圖／sanrio house提供；窩客島整理

Hello Kitty麵包娃娃 HELLO BAKERY限定登場

這次最值得三麗鷗迷留意的，就是以剛出爐麵包為靈感的「HELLO BAKERY」系列。原本熟悉的三麗鷗角色變身成各式麵包造型絨毛玩偶，整個展示區也跟著變成迷你麵包店，讓人有種走進角色烘焙坊的感覺。

有趣的是，這裡連挑選商品的方式都充滿巧思。現場準備麵包夾與托盤，讓顧客可以像逛麵包店一樣，用夾子挑選喜歡的玩偶，再放到托盤上。比起一般玩偶陳列架，這樣的購物設計更有參與感，也讓每一隻麵包造型角色多了幾分收藏趣味。「HELLO BAKERY」屬於門市限定販售系列，名古屋PARCO店也能買到。對於喜歡Hello Kitty或三麗鷗角色的粉絲來說，這一區可以列為進店後優先逛的重點。

▲差點以為真的走進三麗鷗麵包店！粉紅磁磚牆面、玻璃展示櫃與一籃籃角色麵包玩偶，把HELLO BAKERY佈置得像真正的烘焙坊，Hello Kitty與布丁狗等角色排排坐，讓人忍不住想拿起托盤慢慢挑。圖／sanrio house提供；窩客島整理



名古屋限定Hello Kitty化妝包 還有8款扭蛋

除了麵包玩偶，名古屋PARCO店也推出5款當地限定設計商品，並安排部分搶先上市品項。其中，Hello Kitty圖案化妝包就是這次公開的名古屋限定商品之一，將熟悉的角色元素融入日常收納小物，對喜歡蒐集日本限定周邊的旅客而言相當值得留意。店內還有絨毛玩偶、角色吊飾、人氣隨行杯、服飾與各式生活雜貨。走到店鋪深處，則能發現12台扭蛋機，合計提供8種扭蛋商品，讓逛街多了一點抽選的樂趣。

另一個特別的陳列，是放在冰箱造型玻璃展示櫃中的隨機罐裝系列。商品有多種顏色，採盲抽形式販售，購買前無法確定會抽到哪一位角色。加上店內的人氣盲盒商品，喜歡隨機收藏的粉絲，也能在這裡尋找自己的幸運角色。

▲Hello Kitty控注意這款名古屋限定！透明感的粉色化妝包印滿不同姿勢的Hello Kitty，搭配粉紅拉鍊與蝴蝶結圖案，放進化妝品或隨身小物都很適合，連每天整理包包都多了可愛感。圖／sanrio house提供；窩客島整理

全品牌唯一角色咖啡廳 30席座位採預約制

逛完周邊還能直接坐下來吃甜點！名古屋PARCO店另一個特色，就是設有三麗鷗之家目前唯一的咖啡區，店內規劃30個座位，讓粉絲可以在購物之餘，安排一段角色甜點時間。咖啡廳與外側明亮的粉紅購物空間呈現不同氣氛，內部帶有經典復古風格，牆面搭配三麗鷗角色裱框藝術作品，還能看見以絨毛玩偶裝飾的吊燈。相較於一般以大量角色圖案營造熱鬧感的主題咖啡廳，這裡更像是一間把可愛元素藏進裝潢細節的特色甜點店。

餐點也融入三麗鷗角色設計，品牌表示不同角色對應不同風味，希望讓甜點除了外型可愛，也能呈現各自特色。開幕活動中，Hello Kitty造型可麗餅率先亮相，讓角色主題延伸到實際餐點。不過，原始公告並未提供完整菜單、各品項售價及餐點供應期間，旅客仍須以店家後續公布資訊為準。

▲原來三麗鷗咖啡廳也能這麼有質感！柔和粉色牆面搭配木質餐桌、格紋沙發與圓弧座位，牆上掛滿角色線條插畫，少了過度繽紛的裝飾，多了一種舒服的復古甜點店氛圍。圖／sanrio house提供；窩客島整理



Hello Kitty可麗餅亮相 日本搞笑雙人組搶先開箱

10月28日舉行的開幕活動，特別邀請日本搞笑雙人組「Ganbareruya（ガンバレルーヤ）」成員吉子（よしこ）與真晝（まひる）到場，搶先體驗新店的購物空間與咖啡廳。活動一開始，真晝穿上店員制服，以一聲「歡迎光臨」迎接扮演顧客的吉子。吉子走進店內後，看到滿滿三麗鷗商品忍不住直呼可愛，當工作人員介紹她是首位顧客時，更開心表示自己最喜歡當第1名，不論什麼事情，能成為第1個都讓她很高興。

接著品嚐Hello Kitty造型可麗餅時，吉子一邊說著「Kitty，我要開動了」，一邊吃下甜點，隨後分享：「好好吃！明明外型就已經很可愛，味道也特別好吃！」看到名古屋PARCO限定化妝包時，她也笑說，拿著這麼可愛的化妝包，連化妝都會變得讓人期待。現場還有一段生日驚喜。由於吉子剛在10月24日過生日，真晝特別準備加入三麗鷗角色元素的訂製花束，替搭檔慶生。隨後2人一起拉開慶祝開幕的彩球，現場出現「祝三麗鷗之家名古屋開幕」字樣，為新店揭開序幕。

▲Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗與大耳狗喜拿通通變成甜點主角！名古屋三麗鷗之家咖啡廳推出角色可麗餅、聖代與霜淇淋，粉粉嫩嫩的造型搭配不同口味，光看菜單就讓人選擇困難。圖／sanrio house提供；窩客島整理

名古屋PARCO入店攻略 一般門市與咖啡廳分開預約

想安排名古屋三麗鷗之家朝聖行程，最需要注意的就是入店規定。品牌公告指出，10月29日至11月3日期間，一般商店區採事前預約制，預約名額已全數額滿並結束受理。11月4日之後的入店方式，將陸續透過官方Instagram與X公布，旅客出發前記得先確認最新資訊，避免到了現場卻無法入店。

咖啡廳則採用TableCheck線上預約，與一般門市的預約方式不同。10月29日至11月3日的咖啡廳預約已於10月21日中午開放，11月4日至11月30日的座位則於10月29日中午開始受理。12月的預約將於11月10日中午開放，之後固定每月10日中午開放下一個月的座位。還有一個實用資訊值得記下來，官方表示，成功預約並使用咖啡廳的顧客，用餐結束後可以直接進入店內商店區。對於想同時吃角色甜點、購買限定周邊的旅客來說，這是安排行程時相當重要的規則。不過咖啡廳只有30個座位，若預約系統出現等候室畫面，代表可能難以順利訂位，取消預約後也可能重新釋出空位。

▲這盞吊燈也太有創意！Hello Kitty、酷洛米與各種麵包造型玩偶聚在一起，搭配花朵、綠葉與燭台式燈飾，直接把三麗鷗角色變成空中的裝飾藝術，抬頭就能發現驚喜。圖／sanrio house提供；窩客島整理



名古屋三麗鷗新景點 購物甜點一次安排

對於準備前往名古屋自由行的台灣旅客來說，這間新店的吸引力，在於把三麗鷗角色商品、限定收藏與主題咖啡廳集中在同一個空間。不需要另外安排多個地點，就能在一趟購物行程中，看見麵包造型玩偶、名古屋限定化妝包、扭蛋與角色甜點。

門市位於名古屋PARCO西館地下1樓，營業時間為每日10點至20點。若是專程為了限定商品前往，建議事先查看官方社群公布的入店方式與商品資訊，咖啡廳則應先確認TableCheck是否仍有可預約時段。對三麗鷗粉絲而言，這裡已經多了一個能夠安排進名古屋購物清單的新去處。

▲連牛奶盒都能變成Hello Kitty收藏品！架上整排HELLO MILK包裝搭配經典紅色蝴蝶結，旁邊還有不同角色圖案的圓筒商品，整齊排列的模樣就像走進三麗鷗版迷你雜貨店。圖／sanrio house提供；窩客島整理

▲扭蛋控來這區可能會捨不得走！整排粉紅色扭蛋機擺滿三麗鷗角色小物，從吊飾、髮夾到角色徽章都有，旁邊還有冰箱造型展示櫃，光是挑選想抽哪一款就能研究好久。圖／sanrio house提供；窩客島整理





名古屋Sanrio House開幕資訊

三麗鷗之家名古屋PARCO店

名古屋PARCO限定商品與特色

HELLO BAKERY系列：以剛出爐麵包為靈感，推出三麗鷗角色造型絨毛玩偶，設有麵包夾與托盤體驗式展示。

名古屋限定商品：共5款限定設計品項，包含Hello Kitty圖案化妝包，另有部分搶先上市商品。

角色收藏商品：提供玩偶、吊飾、隨行杯、盲盒、隨機罐裝系列與服飾等周邊。

扭蛋專區：店內設有12台扭蛋機，共有8種扭蛋商品可供選購。

商品價格：原始公告未揭露，實際售價以現場標示為準。

名古屋Sanrio House咖啡廳預約

一般門市入店注意事項

除了三麗鷗，日本其他人氣角色品牌的聯名新品，同樣值得排進購物清單

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