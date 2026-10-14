辦公室久坐救星！無印良品新推3款「櫸木按摩工具」，按對部位解放緊繃肩頸與水腫腿

沒想到無印也出了按摩系列！編輯王瀅瀅表示，按臉的那個好需要啊～

日常工作累積的肩頸酸痛與全身疲憊感，總讓人想好好按摩放鬆。MUJI無印良品這次全新推出的山毛櫸木按摩工具系列確實讓人眼睛一亮！全系列採用觸感溫潤的天然櫸木材質製作，打造出針對穴道按壓、刮痧推拿與深層肌肉舒緩的居家按摩舒壓神器。無論是擺在辦公桌前隨時鬆一下，還是放在客廳日常保養，溫柔的木質質感都讓人心生療癒。以下針對3款櫸木按摩系列新品，為大家詳細介紹各自的亮點、功能與使用方法。

▲無印良品推出全新的櫸木按摩工具系列，簡約自然的質感外型設計，擺放在辦公桌上或隨身帶出門使用都非常合適。

1.櫸木按摩棒

這款造型小巧的按摩棒專為點狀按壓設計，握柄形狀方便拿握且好施力，非常適合用於穴道刺激。在辦公室忙碌之餘，可以拿來輕柔按壓大拇指與食指骨頭交會處的虎口部位，幫助舒緩緊繃感。眼睛感到疲勞時，將頂端圓頭處貼近太陽穴周圍並以適度力道畫小圓圈，或是順著頸部後方髮際線兩側的凹陷處按壓，能為沉重的頭腦帶來舒爽清涼的感受。

▲流線型的棒狀設計符合人體工學，方便上手且易於精準掌握穴位按壓施力點。針對太陽穴與頸部後方等穴道進行適度刺激，能有效釋放工作累積的頭昏與疲憊。

2.櫸木按摩板

擁有流暢弧線造型的按摩板，能溫和貼合身體曲線進行刮痧與推拿。平滑的邊緣能順暢地滑過肌膚，有助於促進局部血液循環。長時間維持固定姿勢後，可將其貼於鎖骨上方的凹陷之處，由內向外輕輕推撫。想打造俐落臉部線條時，可從耳垂後方的凹陷處順著脖子線條向下滑動。或是工作一整天後，從阿基里斯腱上方順著小腿由下往上推至膝蓋後側，也能給予雙腿適時的照顧。

▲平滑順暢的弧角能完美貼合肌膚線條，讓居家刮痧與全身推拿變得更加輕鬆省力。順著頸部與小腿線條輕輕向上滑動，能幫助促進血液循環並放鬆緊繃的大腿與小腿。

3.櫸木按摩球

圓滾滾且帶有凹凸紋路的按摩球，能帶來極佳的按壓體感，專門用來舒緩深層肌肉僵硬。想要放鬆心情時，直接將球體放在手掌中央溫和握緊，就能藉由突起處帶來療癒刺激；想要減輕雙足負擔，可把球放置於腳底前段三分之一處輕輕施力踩踏；若是久坐導致臀部與大腿後側肌肉緊繃，將按摩球墊在臀部下方的橫向折痕中央並坐在椅子上，利用自身體重壓按，便能帶來極其舒適的解壓效果。

▲獨特的立體凹凸形狀能深入按壓，精準舒緩腳底與久坐臀部的深層肌肉僵硬。將按摩球放在腳底踩踏或放置於坐墊下方，利用自身重量輕壓即可享受深度舒壓。

無印良品 櫸木按摩工具系列 商品資訊

櫸木按摩棒，貨號：23276740，售價：790日圓（約新台幣166元）

櫸木按摩板，貨號：23276733，售價：790日圓（約新台幣166元）

櫸木按摩球，貨號：23276757，售價：790日圓（約新台幣166元）





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