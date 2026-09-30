告別卡片大海撈針！無印良品「3款話題新品」，捲摺式便當袋容量自由變靈活度超高

編輯王瀅瀅表示，這個便當袋非常適合上班族中午提出門欸，便當飲料都能裝～

日本MUJI無印良品向來以極簡設計與高實用性為品牌特色，每每推出新品總能精準切中日常生活的各種不便。近期品牌再度發揮強大的魔術收納思維，登場的幾款力作不僅視覺質感極佳，更在功能性上帶來許多驚喜。其中，能依照容量自由變化身形的捲摺式便當袋，以及靈活度極高的雙層卡盒，都讓廣大社畜們直呼是生活救星。

▲無印良品推出3款新品，包含靈活變形的便當袋與聰明卡盒，都成為廣大上班族的生活神隊友。

1.可調高度捲摺式便當袋（小 / 大）

過往帶便當最煩惱的就是提袋尺寸固定的問題，放了餐盒再塞水壺或悶燒罐，往往會把提袋撐得變形，或是空間剩餘太多顯得鬆垮。這款便當袋採用捲摺式扣環設計，能根據每天攜帶的餐盒數量與高度自由滾動折疊，完美調整袋身大小。

▲捲摺式扣環設計能隨心調節袋身高度，長型保溫罐與多層餐盒都能平穩放入。

小號款式走纖薄路線，深深窄窄的空間特別適合放入悶燒罐等長型保溫罐或餐盒；大號款式則擁有寬敞大底，多層便當盒也能平穩安放。這款商品日前在推出後便大受歡迎，如今推出限定的紅色款式，搶眼好看又能當作日常小物收納包，隨手一提即可輕鬆出門。

▲限定推出的質感紅色款式搶眼吸睛，平時作為隨身小物收納包也型格滿分。

2.含再生聚丙烯 雙層卡盒

當皮夾內卡片一多就容易混亂，而這款卡盒巧妙解決了分類問題。它運用了特殊的雙面雙開口設計，正反兩面的開蓋方式完全不同，能將名片、門禁卡與各種常用卡片精準分開放置，拿取時效率倍增。全盒約可輕鬆收納30張卡片，半透明的深灰質感散發沉穩氣息，既能適度遮蔽裡頭的個資隱私，又完全不怕髒污顯眼。加上使用了20%的再生材料，兼具環保概念，是辦公桌與公事包裡的俐落小幫手。

▲獨特的雙面雙開口設計，能將名片與常用卡片完美分開、極速拿取。

3.天竺棉鞋用束口袋

對於出差、健身或下班後有運動習慣的人來說，鞋子的攜帶向來是一大考驗。這款鞋用束口袋採用了具備絕佳彈性的天竺平紋布料，質地柔軟且富含伸縮力。一組內含兩個束口袋，可以依鞋款大小彈性調整，要將一雙鞋合放在一個袋子裡，或是單隻鞋分開裝都沒問題。輕巧柔軟的材質不佔空間，隨手擠進包包角落就能優雅優雅地帶著鞋子踏上行程。

▲彈性優異的天竺棉布料質地柔軟，能順應鞋型溫柔包裹不刮傷。 一組兩入可彈性選擇裝單隻或一雙，是出差健身與行李打包的便利好物。

MUJI無印良品3款新作 商品資訊

無印良品 可調高度捲頂式便當袋（小）｜貨號：23247825｜價格：含稅 790 日圓（約台幣 166 元）

無印良品 可調高度捲頂式便當袋（大）｜貨號：23247818｜價格：含稅 990 日圓（約台幣 208 元）

無印良品 含再生聚丙烯 雙層卡盒｜貨號：76736004｜價格：含稅 290 日圓（約台幣 61 元）

無印良品 天竺棉鞋用束口袋（2入組）｜貨號：23244985｜價格：含稅 990 日圓（約台幣 208 元）



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