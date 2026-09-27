內行人才懂買！無印良品默默賣爆的3款「隱藏神物」，變形水壺套、可畫捲尺用過回不去

編輯王瀅瀅表示，對於出門水壺不離身的朋友來說，這個水壺套絕對超實用！

走進MUJI無印良品，除了熱銷的收納系列、香氛與質感服飾，店裡其實還悄悄藏著許多低調卻極具巧思的生活神物。這些隱藏版好物沒有大張旗鼓的宣傳，卻憑藉著極高實用性與讓人驚豔的貼心細節，在內行人之間默默口碑相傳。本次特別嚴選3款看似不起眼、實則能大大提升生活品質的隱藏版黑馬，帶大家重新認識無印良品暗藏的設計巧思。

▲無印良品除了熱銷明星商品外，店內還隱藏著許多設計感與實用性兼具的生活神物。

1.可調節高度水壺套 大／黑色

出門想隨身攜帶水壺，卻總找不到合適的提袋？這款可調節高度的水壺套採用彈性材質與極簡設計，最厲害之處在於底部的鬆緊繩可以自由調整長度與高度，無論是500mL到700mL的帶刻度水壺、真空保溫瓶，甚至是形狀各異的650mL寶特瓶，都能完美包覆且不鬆脫。商品更貼心附上扣環與2WAY背帶，可隨心在手提與斜背之間切換，不管去運動還是日常散步都非常方便。

▲底部設有可調式鬆緊繩，能依據水壺與保溫瓶的大小粗細自由調整高度與形狀。

2.鋁製領帶／絲巾架

這款專為領帶與絲巾設計的衣架保留了鋁材原色，呈現俐落質感。特殊的空間造型讓多條領帶重疊掛置時，依然能順暢地從上方、下方或前方3個方向抽拉，徹底擺脫傳統衣架拿取時容易拉扯其他物品的尷尬。且極佳的承重力與結構拿來掛置重型後背包或帽子也相當適合，成了衣櫃收納不可或缺的魔術師。

▲堅固的鋁製結構不僅質感優異，拿來掛置帽子或重型後背包也相當適合。

3.可做記號的捲尺

挑選家具或居家佈置時，拿著捲尺邊量邊找紙筆紀錄總是讓人手忙腳亂。無印良品這款捲尺將尺面材質改為可用鉛筆書寫的特殊表面。測量尺寸時，只需拿起鉛筆直接在刻度或背面上標記數字與文字，量完即記，再也不用擔心轉頭就忘記數據。使用完畢後也能輕鬆擦拭乾淨重覆使用，網友直呼用過就再也回不去傳統捲尺了。

▲尺面採用特殊材質設計，測量時可以直接拿鉛筆在刻度上標記數據與文字。

MIUJI無印良品隱藏好物 商品資訊

可調節高度水壺套 大／黑色（商品編號：23103190），售價1,290日圓（約台幣270元）

鋁製領帶／絲巾架（商品編號：15820900），售價290日圓（約台幣60元）

可做記號的捲尺（商品編號：82207828），售價990日圓（約台幣205元）





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