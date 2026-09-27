日本萬聖節麵包萌翻！木村屋總本店南瓜燈藏布丁奶油餡、紅蝴蝶結黑貓包巧克力卡士達，10月限定開賣

日本木村屋總本店萬聖節限定麵包10月登場！南瓜燈藏著南瓜布丁奶油餡，黑貓則包入巧克力豆卡士達。資深美食旅遊編輯李維唐推薦喜愛日本限定甜點的旅客關注這波新品。

日本萬聖節限定美食又有新亮點！擁有超過150年歷史的日本老字號麵包品牌木村屋總本店（木村屋總本店），宣布自2026年10月1日起推出2款萬聖節限定造型麵包，將經典南瓜燈與超萌黑貓變成可以吃的甜點。「南瓜燈麵包（おばけかぼちゃ）」藏著香甜南瓜布丁奶油餡，「黑貓麵包（黒ねこちゃん）」則以紅色蝴蝶結搭配巧克力豆卡士達內餡，光看造型就讓人捨不得咬下去。2款商品將於日本關東地區24間指定門市及官方線上商店販售，實體門市限定至10月31日，準備前往東京賞楓、購物的旅客，不妨順道把這份可愛的秋季限定甜點帶回飯店享用。

▲南瓜燈與黑貓麵包萌度直接爆表！日本木村屋總本店把萬聖節經典元素變成可愛甜點，南瓜布丁奶油餡搭配巧克力豆卡士達，10月限定開賣，甜點控與貓奴通通要收藏。圖／木村屋總本店提供；窩客島整理



日本木村屋總本店萬聖節限定！南瓜燈與黑貓麵包10月開賣

每到萬聖節，日本各大甜點品牌總會推出充滿節慶氣氛的限定商品，今年木村屋總本店也把萬聖節最具代表性的南瓜燈與黑貓變成甜點主角。2款造型麵包分別以南瓜與巧克力卡士達呈現不同風味，從外型到內餡都藏著讓甜點控心動的小巧思。

這次新品不只是萬聖節派對餐桌上的可愛點綴，也很適合當作下午茶點心。無論是喜歡南瓜甜點的濃郁香氣，還是偏愛巧克力與卡士達的經典組合，都能找到符合自己口味的選擇。

南瓜燈麵包351日圓！南瓜布丁奶油餡打造秋季限定甜點

萬聖節怎麼能少了南瓜燈！木村屋總本店推出的「南瓜燈麵包（おばけかぼちゃ）」直接把萬聖節代表性的傑克南瓜燈變成麵包造型，搭配南瓜風味麵糰與南瓜布丁奶油餡，從外觀到內餡都充滿秋天的南瓜元素。

麵包外層採用帶有淡淡南瓜甜香的濕潤麵糰，裡頭包入品牌自行調配的南瓜布丁奶油餡，強調保留南瓜本身的風味，呈現溫和滑順的甜點口感。比起單純以造型取勝的節慶麵包，這款連內餡都呼應南瓜主題，搭配熱茶或咖啡享用，剛好能為秋日下午茶增添一點萬聖節氣氛。「南瓜燈麵包（おばけかぼちゃ）」每個售價351日圓，價格已含日本消費稅。

▲南瓜控準備開吃！圓滾滾的南瓜燈麵包，裡頭藏著品牌特製南瓜布丁奶油餡，搭配濕潤柔軟的南瓜風味麵糰，每口都能感受溫和香甜的南瓜滋味，萬聖節限定每個351日圓。圖／木村屋總本店提供；窩客島整理

黑貓麵包410日圓！紅蝴蝶結搭配巧克力豆卡士達超可愛

另一款讓貓奴難以抗拒的「黑貓麵包（黒ねこちゃん）」，則把萬聖節經典黑貓化身為圓潤可愛的麵包，耳朵上的紅色蝴蝶結更是整款商品的吸睛亮點。這次品牌特別為蝴蝶結加入覆盆子風味，讓黑貓造型多了一點甜點般的精緻巧思。

黑貓麵包裡頭包入滑順卡士達奶油餡，並加入巧克力豆，讓香甜奶香與巧克力風味交織在一起。相較於南瓜燈麵包的秋季南瓜香氣，黑貓麵包走的是大人、小朋友都熟悉的經典甜點路線，無論是當作早餐、下午茶，或是買來替萬聖節派對增添氣氛都很適合。「黑貓麵包（黒ねこちゃん）」每個售價410日圓，價格已含日本消費稅。

▲這隻黑貓真的捨不得吃！圓圓大眼睛搭配紅色蝴蝶結，連貓咪鬍鬚都做得超可愛，裡頭還包著巧克力豆卡士達奶油餡，香甜滑順的經典組合，貓奴看到絕對想帶回家。每個410日圓。圖／木村屋總本店提供；窩客島整理



東京萬聖節美食攻略！木村屋總本店24間指定門市限定販售

想趁日本旅遊買到這2款萬聖節限定麵包，可要留意販售地點。木村屋總本店這次指定的24間門市，主要分布在東京及關東近郊的百貨公司與車站商場，包括銀座三越、銀座松屋、新宿伊勢丹、東京大丸、池袋西武等購物據點，前往東京逛街時就有機會順道購入。

搭機旅客也可以留意羽田機場第1航廈的Captain's Market，以及第2航廈的東京食賓館。若剛好安排東京自由行，不妨把指定門市加入購物行程，買完麵包直接帶回飯店享用，替日本旅行增添一點萬聖節限定的小驚喜。要特別提醒的是，木村屋總本店雖然在銀座設有本店，但這次萬聖節限定商品並未於銀座本店販售，想買的旅客可別跑錯地方。各門市實際供應商品也可能不同，出發前建議先確認官方門市資訊。

木村屋總本店萬聖節麵包販售資訊！線上商店9月27日搶先開賣

這次2款萬聖節限定麵包的實體門市販售期間為2026年10月1日至10月31日，官方線上商店則將提前於9月27日下午4點開放販售，想收藏南瓜燈與黑貓造型麵包的甜點控，可以先把時間記下來。

創立於1869年的木村屋總本店，是日本歷史悠久的麵包品牌之一，持續推出各式麵包與和洋菓子。這回把萬聖節元素融入麵包造型與內餡，讓傳統麵包店多了一份俏皮的節慶感，也替10月的日本甜點清單增添新選擇。

▲日本老字號麵包品牌木村屋總本店，從1869年創立至今已有超過150年歷史，這次把南瓜燈與黑貓變成萬聖節限定麵包，傳統麵包店也能玩出滿滿節慶創意。圖／木村屋總本店提供；窩客島整理





木村屋總本店2026萬聖節限定麵包

販售期間：2026年10月1日至10月31日

線上開賣時間：2026年9月27日下午4點

販售商品：

「南瓜燈麵包（おばけかぼちゃ）」351日圓，含稅。

「黑貓麵包（黒ねこちゃん）」410日圓，含稅。

販售地點：日本關東地區24間指定門市及木村屋總本店官方線上商店。

東京指定門市：

上野松坂屋、銀座松屋、日本橋三越、銀座三越、新宿伊勢丹、玉川高島屋、池袋西武、東京大丸、町田小田急、池袋東武、日本橋高島屋、atre吉祥寺、新宿小田急、新宿京王、羽田機場第1航廈Captain's Market、羽田機場第2航廈東京食賓館、ecute大宮、Kimura Stand巢鴨、Kimura Stand大森等指定據點。

其他指定門市：橫濱高島屋、上大岡京急、浦和伊勢丹、atre新浦安、東武百貨船橋店。

注意事項：銀座本店不販售本次萬聖節限定商品，各門市實際供應品項可能不同，商品名稱、價格及販售時間亦可能調整。

官方門市查詢：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/shoplist

除了把萬聖節限定麵包加入必買清單，日本百貨公司與機場還有哪些購物優惠值得留意？

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