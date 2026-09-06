買藥妝不能現場退稅？2026日本退稅新制11月上路，託運前少一步驟「錢錢直接泡湯」

日本退稅新制將在11月上線！編輯王瀅瀅表示，無論是單純出國購物或從事代購的朋友，都必須詳讀！

台灣人赴日旅遊熱潮持續高漲，不過廣大旅客最關心的日本購物免稅機制即將迎來歷史性的重大轉變！日本政府已正式公告，將於2026年11月1日起全面實施「2026日本退稅新制」。新舊制度最顯著的差異，在於購物付款與退稅流程從原本的「現場直接折抵」改為「先付含稅價、離境再退稅」的模式。此外，日本退稅新制也同步廢除了過去針對藥妝等消耗品設定的單日50萬日圓退稅上限，並正式取消塑膠密封袋裝袋規定。

▲日本將於2026年11月1日全面更新免稅制度，結帳模式與退稅流程均面臨重大變更。

結帳先付含稅價！手機掃碼預約退稅管道

新制的核心原則為先課稅、後退稅。旅客在貼有免稅標誌的店家購物時，結帳當下必須比照日本當地民眾，先行支付包含消費稅在內的完整總金額，店家不再於現場直接扣除10%或8%的稅金。且為了讓離境時的核對程序更加順暢，結帳期間旅客需透過智慧型手機掃描店家提供的J-TaxRefund網站QR Code，於系統內完成個人護照資料登錄，並預先設定出境後的退稅管道，包括直接退回指定信用卡、銀行帳戶或於機場領取現金。

▲購物當下須透過手機掃描專屬系統登錄護照，並預先設定離境後的退稅領取方式。

90天內必須帶出境！藥妝精品免裝密封袋

過去嚴格劃分「一般物品」與「消耗品」的分類限制也被取消，旅客只要在同一店家、同一天消費合計達未稅金額5,000日圓以上，即可直接合併計算申請免稅。原本藥妝、食品等消耗品單日單店未稅50萬日圓的退稅上限也一併廢除，購買精品或高單價商品不必再刻意分天分店拆單。

同時，消耗品免稅後強制裝入塑膠密封袋且不得在境內拆封的規定也正式走入歷史。不過，新制統一規範所有免稅商品必須在購買日起90天內由旅客本人親自攜帶出境，且嚴禁透過國際郵寄等方式寄送；若藥妝或食品等消耗品在日本境內即已消耗完畢，導致出境海關查驗時無法提示商品實物，該筆消費將無法順利核算退稅。

▲購物當下須透過手機掃描專屬系統登錄護照，並預先設定離境後的退稅領取方式。

行李別急著託運！先找海關蓋章查驗才能領到錢

如果購買的免稅商品預計放入大行李箱內辦理託運，旅客必須在前往航空公司櫃檯辦理報到與託運「之前」，先帶妥商品實物、護照與電子登記紀錄，前往機場設置的KIOSK自助通關機或海關查驗櫃檯完成資料核對與物品抽查。一旦商品未經海關確認就先行隨行李送上輸送帶託運，海關將因無法驗證實品而認定不符免稅資格，屆時退稅款項將無法順利撥款。因此，提早抵達機場預留充足的查驗時間，將成為新制上路後赴日旅遊的必要功課。

▲若要把免稅商品放入大行李箱託運，切記必須在向航空公司櫃檯報到託運前完成海關查驗。

舊制用到10月底，市區購物出示護照現折消費稅

雖然新制度帶來的變更幅度相當大，但計畫在2026年10月31日以前出發前往日本旅遊的朋友不必擔心，因為在此過渡期之前依然全面沿用現行的退稅做法。只要在市區免稅店家消費達到未稅金額5,000日圓的門檻，出示護照即可於結帳時直接享有免稅價格，或在百貨公司退稅櫃檯直接辦理退款。大家只要對照好自己的出發日期搞懂玩法，依然能輕鬆展開買爆日本的快樂行程！

▲2026年10月31日以前消費的旅客，持續適用店家結帳當下直接扣除消費稅的現行舊制度。

2026日本退稅新制懶人包

實施日期：2026年11月1日起正式上路（2026年10月31日前仍適用現行舊制度）。

退稅模式：採「先付後退」，店家結帳先付含稅價，離境經海關確認商品後核發退稅。

消費門檻：同一店家單日未稅消費合計達5,000日圓以上即可辦理免稅。

分類與上限：取消一般物品與消耗品的分類限制，廢除消耗品單日單店50萬日圓退稅上限。

包裝規定：取消免稅特殊塑膠密封袋，但消耗品若於日本境內使用完畢者不予退稅。

攜帶出境：所有免稅商品須於購買日起90天內由旅客親自攜帶出境，禁止國際郵寄。

託運流程：免稅商品如需託運，必須在航空公司櫃檯辦理報到託運「前」完成海關查驗。





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