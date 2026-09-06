少女心噴發！SNIDEL HOME攜手三麗鷗大耳狗夢幻開賣，乃木坂46川崎櫻著用款與限定周邊入手攻略

日本居家服品牌SNIDEL HOME推出大耳狗喜拿聯名系列，質感針織與可愛周邊夢幻登場。資深編輯李維唐表示，本次跨界合作巧妙融合成熟質感與少女心，質感與收藏價值極高。

在忙碌的日常步調中，回到家換上質感舒適且兼具設計感的居家服，是許多人犒賞自己，提升生活品質的重要儀式。日本超人氣家居服品牌SNIDEL HOME在2026年9月帶來重磅驚喜，特別攜手三麗鷗巨星大耳狗喜拿「Cinnamoroll」，推出一系列以閃耀夜空為靈感的夢幻聯名家居服與生活周邊配件。本次設計將大耳狗的可愛魅力與品牌獨有的大人感甜美風格完美結合，為大家的居家時光增添更多幸福感。

▲乃木坂46成員川崎櫻穿著SNIDEL HOME大耳狗聯名系列白色針織上衣與玩偶髮帶，展現夢幻甜美的居家氛圍。 圖／SNIDEL HOME提供；窩客島編輯李維唐整理



乃木坂46川崎櫻夢幻演繹，絕美星空配色與精緻質感細節

這套話題度極高的聯名系列，設計靈感源自於星光熠熠的浪漫夜空，整體色彩採用溫柔的粉膚色，薰衣草紫，天藍色以及沉穩的深藍色為主調，並巧妙運用閃耀的金屬光澤線條，精緻水鑽與星型裝飾，交織出宛如置身夢境的視覺效果。品牌更邀來人氣女子偶像團體乃木坂46成員川崎櫻擔任形象模特兒，透過她清純甜美的氣質，完美襯托出服飾的柔和質感與精緻細節，相關視覺照於2026年9月4日正式公開。

▲乃木坂46川崎櫻示範多款大耳狗聯名家居服，包含白色針織套裝，淺藍色針織外套搭印花長褲，以及披著大耳狗針織毛毯的質感造型。 圖／SNIDEL HOME提供；窩客島編輯李維唐整理

軟綿閃耀針織與絲滑緞面系列，給肌膚最溫柔的奢華觸感

本次登場的服飾品項相當豐富，完全滿足各種季節與穿搭喜好。針織系列選用輕盈柔軟的金屬光澤軟綿材質，包含針織上衣「售價9,680日圓」與短褲「售價7,920日圓」，並在袖口與褲管細緻繡上專屬圖案。寬鬆版型的針織外套「售價11,880日圓」則配有星朵造型扣子，背後更運用提花工藝織出大面積大耳狗圖樣。喜愛滑順觸感的女孩，則推薦經典的緞面開襟襯衫與長褲「各售價10,780日圓」，高雅的布料印著大耳狗與好朋友牛奶在夜空嬉戲的歡樂畫面，著感親膚又充滿仙氣。

▲乃木坂46成員川崎櫻穿著SNIDEL HOME大耳狗聯名系列白色針織上衣與玩偶髮帶，展現夢幻甜美的居家氛圍。 圖／SNIDEL HOME提供；窩客島編輯李維唐整理



休閒亮片帽T與酷涼機能著感，居家穿搭與外出的絕佳選擇

除了溫柔針織，聯名系列也照顧到喜愛休閒風格的族群，推出帶有微亮片質感的棉質系列，包含前口袋短版連帽外套「售價14,080日圓」，潮流造型長褲「售價11,880日圓」與寬鬆長袖上衣「售價10,780日圓」，連帽外套更附有可拆卸的大耳狗金屬拉鍊吊飾。面對忽冷忽熱的天氣，品牌特別選用具備涼感機能的材質，推出短袖T恤「售價7,480日圓」與自帶胸墊的細肩帶背心「售價6,380日圓」，讓人在家也能兼顧涼爽感受與時尚美感。

▲乃木坂46川崎櫻身穿大耳狗聯名針織衫與軟綿睡衣，於深藍色星空背景床鋪上演繹舒適放鬆的入睡情境。 圖／SNIDEL HOME提供；窩客島編輯李維唐整理

大膽玩偶髮帶與實體線上限定款，極致周邊精品一次收藏

不僅服飾吸睛，生活雜貨周邊更是讓人心動不已。直接疊加玩偶造型的立體髮帶「售價5,720日圓」，金屬光針織毛毯「售價9,680日圓」，立體造型室內拖鞋「售價7,480日圓」，以及結合珍珠與金屬吊飾的天鵝絨小提袋「售價7,150日圓」與髮圈「售價4,950日圓」，都將於9月11日開賣。網路商店另外推出獨家的小物收納包組「售價10,780日圓」，實體門市則販售獨家深藍配色針織套裝「售價17,600日圓」，滿滿的精緻品項絕對值得全套珍藏。

▲乃木坂46川崎櫻展示大耳狗聯名隨行杯，天鵝絨小提袋與精緻生活配件，打造質感滿分的生活儀式感。 圖／SNIDEL HOME提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲網路商店限定發售的大耳狗喜拿與好友牛奶，熊熊立體絨毛收納包組合，造型精緻可愛。 圖／SNIDEL HOME提供；窩客島編輯李維唐整理





SNIDEL HOME × 三麗鷗「大耳狗喜拿」夜空系列聯名發售

活動時間：2026年9月4日12:00（正午）線上圖鑑公開，2026年9月11日正式販售

活動內容：推出以夜空為主題的大耳狗喜拿聯名家居服、涼感衣著、天鵝絨配件、絨毛髮帶及生活雜貨，並包含網路限定收納包組與實體門市限定深藍色針織套裝。

SNIDEL HOME × 大耳狗喜拿 聯名新品品項

服飾系列

金屬光澤針織上衣：價格9,680日圓，推出象牙白、薰衣草紫、淺藍，選用輕盈柔軟的拉美光澤布料，右袖口綴有精緻標誌繡花。

金屬光澤針織短褲：價格7,920日圓，推出象牙白、薰衣草紫、淺藍，右前下擺刺繡大耳狗標誌與專屬塗鴉。

造型鈕扣針織外套：價格11,880日圓，推出象牙白、薰衣草紫、淺藍，背後以提花工藝織出大面積圖樣，搭配星朵與雲朵造型鈕扣。

緞面開襟襯衫：價格10,780日圓，推出白色、水藍、深藍，印有大耳狗與牛奶於夜空飛行的印花，配有星型鈕扣。

緞面鬆緊長褲：價格10,780日圓，推出白色、水藍、深藍，採寬鬆版型與兩側蝴蝶結裝飾，口袋細緻刺繡金屬光澤標誌。

亮片連帽拉鍊外套：價格14,080日圓，推出白色、灰色、淺藍，短版前口袋設計，附可拆式大耳狗立體金屬拉鍊頭。

亮片休閒長褲：價格11,880日圓，推出白色、灰色、淺藍，腰部採雙層長褶邊，呈現俐落氣球褲剪裁。

亮片休閒套頭上衣：價格10,780日圓，推出白色、灰色、淺藍，採寬鬆版型，適合居家穿搭或外出搭配。

印花短袖T恤：價格7,480日圓，推出白色、水藍、深藍，具備涼感機能，連肩袖與領口大開口設計。

印花自帶胸墊背心：價格6,380日圓，推出白色、水藍、深藍，具備涼感機能，附有肩帶調節器與繞頸綁帶設計。

生活雜貨與配件

絨毛玩偶髮帶：價格5,720日圓，推出象牙白、薰衣草紫、淺藍，立體大耳狗玩偶直接疊加於髮帶上，發揮極致萌感。

針織毛毯：價格9,680日圓，推出象牙白、薰衣草紫、淺藍，選用長絨毛提花技術呈現大耳狗圖樣，觸感極致柔滑。

立體造型拖鞋：價格7,480日圓，推出白色、銀色、薰衣草紫，耳朵綴有月亮與星星吊飾，鞋墊刺繡精緻塗鴉。

天鵝絨提袋：價格7,150日圓，推出象牙白、灰色、淺藍，光澤質感手提包，內附口袋，把手設有 key ring 扣環。

天鵝絨髮圈：價格4,950日圓，推出象牙白、灰色、淺藍，綴有大粒珍珠與金屬大耳狗吊飾。

絨毛玩偶吊飾：價格6,380日圓，推出白色、銀色、薰衣草紫，附有珍珠、水鑽星朵與雲朵吊飾，玩偶與掛繩可拆開單獨使用。

金屬隨行杯：價格9,680日圓，推出灰色、淺藍，瓶身印有精緻星空圖樣，附可拆式珍珠與水鑽吊飾掛繩。

束口束袋ポーチ：價格5,940日圓，推出白色、銀色、薰衣草紫，採用親膚毛絨材質，耳朵部分裝飾金屬月亮星星吊飾。

通路限定品項

【網路限定】收納包組合：價格10,780日圓，推出白色、棕色，包含大耳狗與好友熊熊或牛奶的雙收納包組。

【門市限定】深藍針織套裝：價格17,600日圓，推出深藍色，包含針織上衣與短褲，呈現在夜空中安穩入睡的獨家圖案。

SNIDEL HOME 日本官方線上商店：https://snidel.com/snidel_home/

看了大耳狗聯名還不過癮，這些近期話題度爆表的生活好物也絕不能錯過。

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