被照到縮小燈？萬代全新指尖大小「戒指電子雞」登場，3款金屬配色美到像高級飾品

這大小真的太萌！編輯王瀅瀅表示，電子雞變戒指的其中一個好處，大概就是不會忘了餵食小夥伴。

對於許多人來說，小時候掛在書包上、時不時要拿出來餵食與清理便便的電子雞，是成長歲月中不可或缺的共同記憶。這款陪伴無數人長大的經典玩具，如今以意想不到的全新姿態重磅回歸。日本玩具大廠萬代Bandai宣布推出全新Tamagotchi ring，將經典的寵物養成遊戲縮小成能直接戴在手指上的戒指形態。這項設計不僅打破了傳統隨身配件的框架，更讓養成遊戲轉化為一種隨身時尚，讓人隨時隨地都能享受與小寵物互動的溫馨時光。

▲全新Tamagotchi ring電子雞讓玩家能將掌上寵物戴在手指上，隨時隨地體驗養育與互動的療癒樂趣。

被照到縮小燈的電子雞！記者實測驚呼螢幕跟指甲一樣大

回顧電子雞的演變，從1996年經典的球鍊型、後來的彩色液晶款與手錶樣式，演進至2026年發表的Tamagotchi ring，長度一舉縮減至僅約28mm，僅有初代產品的大約一半。開發團隊歷時2年將零件大幅壓縮，成功在微型機身中放入0.56吋的彩色螢幕。日本記者在「TOKYO Toy Show（東京玩具展）」現場見到實物時便大為驚豔，直呼拿在手中的第一印象就是極度輕巧，液晶螢幕甚至只有大拇指指甲般的大小，展現出令人讚嘆的精細工藝。

▲日本記者在東京玩具展現場實測大讚極致輕巧，螢幕尺寸竟然只有大拇指指甲般大小。

即便機身變得極度纖薄輕巧，內建的養成體驗與玩法樂趣卻完全沒有打折。遊戲從剛破殼的嬰兒期開始，經過1小時照顧就會蛻變為幼兒期，隨後更會根據玩家的撫養習慣與條件，分化成長為不同型態。本作特別收錄了跨越30年歷史的30種以上熱門角色，從初代期的麻豆吉與嘴嘴吉，到連線期的美美吉，再到彩色期的愛心吉，甚至是驚喜的隱藏版角色應有盡有。經典的餵食、清理便便、關燈睡覺、迷你遊戲以及房間佈置等功能，全數透過指尖按鈕輕鬆操控。

▲本款電子雞收錄跨越30年歷史的30種以上熱門角色，從經典的麻豆吉、嘴嘴吉到美美吉與愛心吉皆有。

3款潮流配色戴上就像高級飾品！連充電座都美得像擺飾

除了遊戲本身樂趣十足，Tamagotchi ring在外觀質感上也做足了功課。官方共推出粉紅與珍珠白、淺藍與金屬金，以及黑色與金屬銀等3款潮流配色，呈現出精緻的飾品質感。戒圍部分貼心支援10號與14號，並隨附專用調整墊片以符合不同手型。更令人驚艷的是，每款戒指均附贈專屬的配色充電座，當電子雞需要充電休息時，擺放在桌上瞬間就變成極具現代感的時尚擺飾，完美融入日常生活空間。

這款兼具童趣懷舊與時尚質感的Tamagotchi ring單款售價為7,700日圓（約台幣1533元），已於2026年8月27日至10月6日期間在Premium Bandai官網開放預購，預計將於2027年2月正式發貨。不論是在日常通勤、辦公空檔還是假日出遊，只要低頭看看指尖，就能看見活潑可愛的小寵物，絕對是忙碌日常裡最療癒的陪伴！



▲萬代共推出3款金屬質感潮流配色，並附贈專屬風格充電座，讓充電時也能成為桌上擺飾。





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