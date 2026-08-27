Hello Kitty與布丁狗降臨日本超商！第一屋製パン株式会社推出20款限定貼紙引起跨國搶購潮。

資深編輯 李維唐 表示，日本第一屋製パン株式会社攜手三麗鷗於2026年9月1日起推出4款聯名主題麵包，範圍涵蓋關東與關西等多區。每款皆附贈獨家20款隨機貼紙，將在地烘焙與超人氣IP完美結合，極具市場話題性。

許多台灣民眾赴日旅遊時，總喜歡走進日本超市或便利商店尋寶，挖掘最在地的小確幸。日本老字號烘焙品牌第一屋製パン株式会社宣布，自2026年9月1日起與紅遍全球的三麗鷗 Sanrio 明星強強聯手，推出全新系列主題聯名麵包。每一款商品不只將角色形象巧妙躍上包裝，更針對秋季風味研發專屬內餡，要在晨間餐桌與下午茶時光帶來最療癒的視覺與味覺體驗。

▲日本第一麵包攜手三麗鷗角色推出限定主題聯名麵包企劃。圖／第一屋製パン株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理



9月首發南瓜布丁與濃密焦糖雙重誘惑

作為本次聯名企劃的重頭戲，9月1日起首波登場的是由布丁狗擔綱主角的「南瓜布丁風味克林姆麵包」，以及大耳狗代言的「香濃焦糖蒸蛋糕」。前者採用柔軟綿密的白麵包體，包覆著甜而不膩的南瓜布丁風味卡士達內餡，咬下瞬間滿口盡是滑順香氣。後者則主打極致濕潤的扎實蛋糕體，伴隨濃郁焦糖香氣在口中散開。販售區域涵蓋日本關東、中部、關西、中國及四國等廣大地區，成為赴日遊客不容錯過的超商美食。

▲布丁狗「南瓜布丁風味克林姆麵包」包裝設計，預計於2026年9月1日隆重登場。圖／第一屋製パン株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理

10月與11月波段接力打造夢幻甜點饗宴

隨著季節推移，品牌於10月1日推出 Hello Kitty 與酷洛米聯名款「蘋果牛奶丹麥麵包」，將酸甜蘋果餡與濃厚牛奶克林姆捲入層層香酥的丹麥麵包中，一口咬下盡是豐富層次。11月1日則由布丁狗與帕恰狗接棒登場，帶來經典「奶油波蘿麵包」，金黃酥脆且充滿奶油香氣的菠蘿外皮，搭配鬆軟麵包體，打造令人回味無窮的美味。波段式的上市規劃，讓這股三麗鷗風潮一路延燒整個秋季。

▲大耳狗「香濃焦糖蒸蛋糕」包裝設計，預計於2026年9月1日同步開賣。圖／第一屋製パン株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲Hello Kitty與酷洛米「蘋果牛奶丹麥麵包」包裝設計，預計於2026年10月1日秋季推出。圖／第一屋製パン株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理

▲布丁狗「南瓜布丁風味克林姆麵包」包裝設計，預計於2026年9月1日隆重登場。圖／第一屋製パン株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理



20款限定原創貼紙引發跨國收藏熱潮

除了麵包本身講究的風味，包裝內隨機附贈的「Sanrio 三麗鷗角色限定貼紙」更是本次企劃的靈魂所在。每款麵包皆隨機內含1張貼紙，全套多達20款獨家設計，其中還包含只能透過本次聯名商品獲得的原創圖樣。自1947年創業以來，第一屋製パン株式会社始終秉持「傾注真誠呈現美味」的經營理念，這次將長年累積的烘焙工藝與日本次文化結合，不僅吸引日本當地消費者，更預計在台灣旅客之間引爆一波開箱收藏熱潮。

▲購買聯名麵包即隨機贈送「Sanrio三麗鷗角色限定貼紙」1張，全套共20款限量設計。圖／第一屋製パン株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理





三麗鷗角色限定包裝麵包與原創貼紙隨機贈送企劃

活動時間：2026年9月1日（二）起陸續上市

活動內容：

2026年9月1日上市：「布丁狗南瓜布丁風味克林姆麵包」、「大耳狗香濃焦糖蒸蛋糕」

2026年10月1日上市：「Hello Kitty與酷洛米蘋果牛奶丹麥麵包」

2026年11月1日上市：「布丁狗與帕恰狗奶油菠蘿麵包」

隨機贈品：購買任一款聯名麵包即隨機附贈「Sanrio三麗鷗角色限定貼紙」1張（全20款，內含獨家原創設計）

販售地區：日本關東、中部、關西、中國、四國地區

販售通路：日本關東、中部、關西、中國及四國地區之各大超市、便利商店與零售通路

官方網站：https://www.daiichipan.co.jp/

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