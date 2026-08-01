甜甜價換算台幣約3萬起，日本田中貴金屬富士山與招福小槌純金小牌限量登場。

受惠於日圓匯率優勢，田中貴金屬全新純金小牌換算台幣約30,361元起即可入手。資深編輯李維唐表示，搭配當前匯率購入日本純金工藝品，性價比極高且極具典藏價值。

面對國際金價持續在高檔震盪的環境，不少人開始調整資產配置與收藏策略，比起重量較重且門檻較高的傳統金條，精緻輕巧且蘊含祝福寓意的小型黃金工藝品正逐漸成為大眾日常生活中的熱門選擇。日本歷史悠久的貴金屬龍頭品牌田中貴金屬發布最新市場統計資料，顯示在2025年8月至2026年7月的一年間，重量5公克與10公克的純金小牌銷售量顯著成長，達到前年同期的1.4倍。順應這股將黃金收藏融入日常生活體驗與節慶送禮的熱潮，品牌宣布將於2026年9月1日正式開賣兩款兼具傳統吉祥圖騰與資產價值的全新純金小牌，為喜愛日本文化與黃金保值的消費者帶來全新選擇。

▲「純金 小判卡片 招福小槌 3g」特寫展示，精緻的小牌本體刻有象徵招福財運的打出小槌與吉祥文樣寶盡，將滿滿祝福融入實體黃金質感中。 圖／田中貴金属リテイリング株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理



隨身攜帶的黃金護身符，3公克純金小牌卡片招福小槌精緻登場

為了滿足大眾對於微型黃金製品的收藏渴望，田中貴金屬將原本僅有1公克規格的護卡型純金小牌系列進一步升級，全新打造「純金小牌卡片招福小槌3g」。這款商品特別採用可輕鬆放入皮夾或名片夾的護貝卡片包裝，純金本體重量約為3公克，尺寸約為1.5乘2.4公分，參考售價為151,680日圓。



小牌中央雕刻著日本民間信仰中象徵揮灑幸運與財富的打出小槌，周圍與卡片封面更精心搭配集結多種福氣的吉祥文樣寶盡，將滿滿祝福融入黃金質感中。產品維持便利攜帶的護貝尺寸，同時大幅提升黃金份量，隨附專用台紙，成為親友祝賀或個人隨身配戴的開運小物。

▲採護貝卡片包裝設計的「純金 小判卡片 招福小槌 3g」，封面集結仙鶴、達摩、犬張子與竹子等吉祥圖騰，搭配純金打出小槌小牌，打造可放入皮夾隨身攜帶的開運護身符。 圖／田中貴金屬提供；窩客島編輯李維唐整理

融合日本精神符號，10公克純金小牌富士山與櫻花搶攻慶祝送禮商機

在品牌最受歡迎且佔據主要銷售比例的10公克層級，田中貴金屬推出精心設計的「純金小牌富士與櫻花10g」，參考售價為395,790日圓。這款小牌選用24K純金打造，重量約為10公克，尺寸約為2乘3.3公分，並隨附精緻桐木盒包裝。圖案設計結合兩大日本經典意象，象徵萬物新開端與繁榮豐收的櫻花，以及頂峰成功與事業發展的富士山。兩種吉祥圖騰相互輝映，展現出絕佳的工藝美學與文化底蘊，非常適合做為新生活開啟，合格祝賀，求職升官或人生重要時刻的典藏賀禮。





百年工藝品牌引領黃金生活化，讓貴金屬成為日常美好的祝福

成立於1,885年的田中貴金屬在日本貴金屬領域深耕超過百年，旗下的零售事業體持續將高品質的黃金與白金轉化為兼具美感與資產價值的工藝品。直營門市在2025年11月21日將門市名稱統一變更為田中貴金屬，全面整合資產經營與珠寶事業。品牌以讓黃金更自由為核心理念，陪伴消費者在擁有，欣賞與贈禮的過程中體會黃金帶來的豐富質感。這兩款全新的純金小牌將於2026年9月1日起在日本田中貴金屬直營門市「包括銀座本店，橫濱元町店，仙台店，名古屋店，心齋橋店，福岡西鐵格蘭飯店店」及官方線上購物網站同步販售。

▲「純金 小判卡片 招福小槌 3g」特寫展示，精緻的小牌本體刻有象徵招福財運的打出小槌與吉祥文樣寶盡，將滿滿祝福融入實體黃金質感中。 圖／田中貴金屬提供；窩客島編輯李維唐整理



田中貴金屬全新純金小牌發售活動

活動時間：2026年9月1日起正式發售

活動內容：

發售「純金小牌卡片招福小槌3g」，參考售價151,680日圓，附專用台紙。

發售「純金小牌富士與櫻花10g」，參考售價395,790日圓，附精緻桐木盒。

兩款商品均可在全日本直營門市與官方線上購物網站購買。

田中貴金屬直營門市

門市據點：銀座本店，橫濱元町店，仙台店，名古屋店，心齋橋店，福岡西鐵格蘭飯店店

官方網站：https://shop.ginzatanaka.co.jp/