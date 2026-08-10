Hello Kitty迷搶爆！Her lip to首度聯名推出粉紅鼻子Kitty，代官山快閃與搶購攻略。

日本高人氣品牌Her lip to首度聯名Hello Kitty推出粉紅鼻子限定周邊，8月20日於代官山快閃登場。資深編輯李維唐表示，這次雙品牌跨界將法式浪漫注入經典角色，勢必引發台日兩地粉絲搶購熱潮。

時尚圈、三麗鷗、Kitty粉請注意！這次的跨界合作絕對會讓人少女心大噴發，日本高人氣質感品牌Her lip to首度與三麗鷗明星Hello Kitty展開合作，推出名為HELLO KITTY meets Her lip to Limited Collection的限定系列。這場令人期待的夢幻聯名，選在東京時尚文青聚集地代官山T-SITE GARDEN GALLERY舉辦快閃活動，從2026年8月20日開始限時登場7天。現場除了能第一時間入手全系列周邊，品牌更將空間打造成充滿浪漫氣息的沉浸式打卡場域，讓每位走進去的女孩都能感受到精緻的生活儀式感。

▲Her lip to首度攜手Hello Kitty推出全新限定聯名系列，打造法式浪漫與萌感兼具的浪漫周邊商品。 圖／株式会社heart relation提供；窩客島編輯李維唐整理



換上專屬粉紅鼻子的Kitty究竟有多可愛

這次聯名以LITTLE TREASURES為核心概念，意在將日常生活中那些如同寶物般閃耀的微小瞬間留存下來。最讓人驚艷的巧思，就是Hello Kitty換上了品牌專屬的代表色，搖身一變成為擁有粉紅鼻子的限定造型。品牌的優雅法式浪漫風格與經典角色完美融合，從精緻的蕾絲邊飾、極具質感的選材到修身剪裁，每一處細節都展現出極高的完成度，成功把可愛元素提升到高級感滿滿的生活品味等級。

▲限定系列包含粉紅帆布托特包、鐵罐包裝周邊及多款精緻配件，展現優雅精緻的生活質感。 圖／株式会社heart relation提供；窩客島編輯李維唐整理

必買夢幻清單與日幣售價一次整理

這次發售的限定商品種類非常豐富，兼具高實用性與時尚穿搭感。人氣爆棚的HLT x Hello Kitty Tote Bag帆布托特包推出粉紅、象牙白、海軍藍、黃色、淡藍、紅與綠等7款顏色，售價6800日圓。掛在包包上超吸睛的毛絨吊飾HLT x Hello Kitty Plush Charm，則有玫瑰粉、生成色、紅色、黑色與淡藍色，售價4600日圓。想要追求高級質感的女孩，不能錯過售價14500日圓的花 todo斜紋軟呢托特包HLT x Hello Kitty Tweed Tote Bag。另外還有售價12500日圓的蕾絲細肩帶背心HLT x Hello Kitty Lace-Trim Camisole、售價4500日圓的精緻髮夾HLT x Hello Kitty Hair Clip，以及售價8800日圓的印花短袖T恤HLT x Hello Kitty Front Logo Tee，滿足各種日常穿搭需求。

▲換上粉紅鼻子造型與品牌專屬配色服飾的Hello Kitty毛絨吊飾，以及奢華質感的格紋與斜紋軟呢托特包。 圖／株式会社heart relation提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲立體Hello Kitty造型髮夾推出粉紅、米色與千鳥格紋3款色系，成為女孩髮飾上的迷人亮點。 圖／株式会社heart relation提供；窩客島編輯李維唐整理

東京快閃店入場方式與全日本購買通路

計畫前往東京旅遊並順道搶購的粉絲，務必留心活動時間與入場規定。快閃店位於東京都澀谷區猿樂町16-15的代官山T-SITE GARDEN GALLERY，活動期間為2026年8月20日至8月26日，每天營業時間為11:00至20:00，從東急東橫線代官山站步行約5分鐘即可到達。為了維持購物品質與現場秩序，活動全日程都實施整理券制度。無法親自前往東京快閃店的人也不用擔心，該系列隨後會在8月27日於House of Herme開賣，8月28日登上Her lip to JR名古屋高島屋店，並於8月30日晚上19:00在官方線上商店正式發售。需要特別留意的是，新宿LUMINE2店這次沒有販售，且各門市販售品項可能有所不同，熱門商品也可能會設定限購數量。

▲點綴精緻蕾絲飾邊的細肩帶背心與印有經典聯名圖案的短袖T恤，為日常穿搭增添法式浪漫氛圍。 圖／株式会社heart relation提供；窩客島編輯李維唐整理









HELLO KITTY meets Her lip to “Limited Collection” POP-UP STORE

活動時間：2026年8月20日（木）～ 8月26日（水），每日11:00～20:00

活動內容：

日本品牌Her lip to首度與三麗鷗明星Hello Kitty合作推出LITTLE TREASURES限定系列，包含粉紅鼻子Hello Kitty毛絨吊飾、帆布托特包、斜紋軟呢托特包、蕾絲細肩帶背心、髮夾與印花T恤等單品。

代官山快閃店現場全日程採整理券制入場，先行發售全系列商品；後續將於8月27日在House of Herme、8月28日在Her lip to JR名古屋高島屋店開賣，並於8月30日19:00在官方線上商店發售。

快閃店地點： 代官山T-SITE GARDEN GALLERY

地址： 〒150-0033 東京都澀谷區猿樂町16-15（東急東橫線代官山站步行約5分鐘）

實體門市： House of Herme、Her lip to JR名古屋高島屋店（新宿LUMINE2店無販售）

官方網站： Her lip to 公式線上商店

新品聯名單品介紹

HLT x Hello Kitty Tote Bag（罐裝帆布托特包）

價格： 6,800日圓

特色說明： 精緻罐裝包裝造型，提供粉紅（pink）、象牙白（ivory）、海軍藍（navy）、黃色（yellow）、淡藍（pale blue）、紅（red）、綠（green）等7款豐富配色供選擇。

HLT x Hello Kitty Plush Charm（毛絨吊飾）

價格： 4,600日圓

特色說明： 附贈迷你購物袋，特別打造Her lip to代表色與夢幻粉紅鼻子造型，推出玫瑰粉（rose pink）、生成色（ecru）、紅色（red）、黑色（black）、淡藍色（pale blue）等5款選擇。

HLT x Hello Kitty Tweed Tote Bag（斜紋軟呢托特包）

價格： 14,500日圓

特色說明： 奢華質感的斜紋軟呢面料結合法式優雅風格，推出玫瑰色（rose）、生成色（ecru）、黑色（black）等3款優雅配色。

HLT x Hello Kitty Lace-Trim Camisole（蕾絲細肩帶背心）

價格： 12,500日圓

特色說明： 展現品牌標誌性的細緻蕾絲邊飾，完美融入日系精緻質感，推出玫瑰色（rose）、生成色（ecru）、灰色（gray）等3款質感配色。

HLT x Hello Kitty Hair Clip（精緻髮夾）

價格： 4,500日圓

特色說明： 點綴日常髮型的浪漫小物，推出玫瑰色（rose）、生成色（ecru）、黑色（black）等3款色系。

HLT x Hello Kitty Front Logo Tee（印花短袖T恤）

價格： 8,800日圓

特色說明： 經典休閒剪裁融合聯名專屬印花圖案，推出玫瑰色（rose）、白色（white）等2款簡約配色。





了解完這次夢幻商品的細節巧思，不妨繼續關注如何順利入手這些熱門逸品的實用資訊

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