哆啦A夢迷衝了！LeSportsac聯名打造20款神奇道具包，時光機透明包與東京表参道快閃店搶先看。

日本LeSportsac攜手哆啦A夢推出20款神奇道具包，從時光機透明包到紐約地圖托特包全公開。資深編輯 李維唐 表示，這次結合生活實用與動漫質感，絕對是今年夏天日本旅遊必買的潮流亮點。

來自紐約的休閒包品牌LeSportsac，一直以來憑藉招牌的輕盈傘布材質與強大收納機能，成為許多台灣女生去日本旅遊必買、日常通勤愛用的神級包款。今年品牌再度帶來讓人尖叫的跨界合作，宣布將於2026年8月5日正式開賣與全球超級偶像哆啦A夢合作的全新特別聯名系列。這次的聯名作品把哆啦A夢充滿想像力的道具世界與LeSportsac的降落傘布料質感完美結合，一口氣推出高達20款超豐富單品。從夏日感十足的近未來透明包，到結合紐約地圖的潮流印花，每一款包包都充滿巧思與童趣，為日常穿搭增添無盡好心情。

▲LeSportsac與哆啦A夢推出銀色金屬質感系列，包含托特包與斜背包，拉鍊頭更附上萌度滿分的立體哆啦A夢造型吊飾。圖／LeSportsac提供；窩客島編輯李維唐整理



紐約地圖與任意門的奇幻遭遇，通勤族與學生族的優雅輕巧選擇

在這次發售的豐富陣容中，最吸引眼睛張開的就是以紐約街景為背景的經典設計。這款印花巧妙地將哆啦A夢與大雄從任意門跳躍出來的生動姿態，俏皮地繪製於紐約地圖之上，完美展現美式休閒與日系動漫風格的撞色趣味。專為上班族與學生族群設計的Slim薄型大托特包，能夠輕鬆且平整地裝下A4尺寸的文件與筆記本，完全告別以往大包包容易沉重笨重的痛點。整體採用沉穩百搭的深棕色系作為基底，不論搭配上班套裝或是休閒牛仔褲都能完美駕馭，同系列更推出小型圓弧化妝包，滿足隨身各類小物的收納需求。

▲Doraemon In NYC系列以紐約地圖為基底，結合哆啦A夢與大雄穿梭任意門的生動畫面，推出實用的A4大托特包與圓弧化妝包。圖／LeSportsac提供；窩客島編輯李維唐整理

穿梭時空的時光機透明包，打造夏天專屬的透涼時尚感

夏天絕對不能缺少透明包元素，這次在聯名設計中有了令人驚豔的新詮釋。設計團隊以時光機穿梭時空的科幻感為靈感，打造出充滿未來氛圍的Clear透明包款系列。包身透明布面上細緻印著哆啦A夢與大雄乘坐時光機在時空隧道漫遊的歡樂畫面，透光的包體隨光線折射出夢幻光澤。這系列推出了中型手提托特包與長型化妝包，不僅拿在手上拍照極具話題性，大容量的實用設計更能輕鬆收納遮陽傘、隨身風扇或各類化妝品，成為夏季出遊時最吸睛的隨身配件。

▲清爽透明的Time Machine系列採用近未來感Clear材質，印上哆啦A夢與大雄搭乘時光機的圖樣，是夏天出遊的吸睛配件。圖／LeSportsac提供；窩客島編輯李維唐整理



銀色金屬光澤與隱藏版圖騰，大人系哆啦迷的質感驚喜

針對喜愛低調質感的成熟系粉絲，品牌特別推出了以銀色金屬質感布料打造的質感系列。這款包款特別挑選鮮明的高彩度藍色拉鍊進行撞色搭配，打造出極具現代感的簡約風格。最令人愛不手的細節，在於拉鍊頭上懸掛的立體哆啦A夢造型金屬金屬金屬吊飾，隨著走動輕盈擺動。打開包包內裡更藏有滿滿的哆啦A夢印花驚喜，讓每一次拿取物品都有滿滿療癒感。系列包含雙把手托特包與斜背包等多種款式，讓大人也能優雅地將童趣融入日常穿搭之中。

▲質感金屬銀配色搭配鮮豔藍色拉鍊撞色，展現大人系的俐落時尚感，隱藏版內裡更藏有驚喜印花。圖／LeSportsac提供；窩客島編輯李維唐整理

表情包與夢幻花卉圖騰，隨心切換甜美與率性生活風格

除了風格鮮明的特色款之外，這次也準備了充滿歡樂氣息的經典圖騰。表情包印花呈現在哆啦A夢打瞌睡與開懷大笑等豐富表情，搭配質感深灰色與爽朗淺藍色的包邊設計，呈現活潑卻不失質感的休閒風格。喜愛溫柔風格的讀者，則不能錯過將哆啦A夢與哆啦美置身於粉嫩花海中的花卉系列，粉藍色的底色散發清爽氣息。此外，本次更推出雙面可用的多功能大容量方型托特包，一面為簡約質感灰色，另一面則是滿版印花，一包兩用的高CP值設計，徹底滿足各種場合的搭配需求。

▲淡藍色底色搭配柔美花卉與哆啦美圖案，打造出甜美清爽的夢幻風格，包含經典斜背包、手提包與化妝包。圖／LeSportsac提供；窩客島編輯李維唐整理



期間限定快閃店登場表参道，東京旅遊必訪行程與獨家限量商品

為了慶祝這個重量級聯名系列的誕生，LeSportsac將於2026年8月5日至8月18日期間，在位於東京澀谷區神宮前的表参道旗艦店打造期間限定的展示空間。現場不僅將重現哆啦A夢的道具世界觀，讓到訪者彷彿置身於動漫場景中，更特別推出僅在表参道旗艦店、新宿LUMINE以及官方線上商店販售的獨家限定化妝包與超迷你微型鑰匙圈吊飾包。這段時間剛好要前往東京旅遊的粉絲，絕對要把這裡安排進逛街地圖裡。

▲專為表参道旗艦店、新宿LUMINE與官網設計的獨家限定化妝包，藍天白雲與哆啦A夢的圖樣夢幻度十足。圖／LeSportsac提供；窩客島編輯李維唐整理





LeSportsac×哆啦A夢 期間限定快閃店

活動時間： 2026年8月5日（三）～ 2026年8月18日（二）

活動內容： 展售LeSportsac與哆啦A夢聯名全系列20款商品（含時光機透明包、紐約地圖托特包、銀色金屬系列等），現場打造哆啦A夢主題空間，並獨家販售限定款化妝包與超迷你微型吊飾包。

LeSportsac × 哆啦A夢 全系列新品清單

Doraemon In NYC（紐約地圖系列）

設計特色： 棕色底色搭配紐約地圖，印有哆啦A夢與大雄從任意門躍出的俏皮圖樣，適合日常與通勤。

Large Emerald Tote（大號薄型托特包）： 可輕鬆收納 A4 文件。尺寸 H39×W35cm，售價 ¥19,800。

Medium Dome Cosmetic（圓弧化妝包）： 輕巧隨身收納。尺寸 H13×W15×D8cm，售價 ¥7,260。

Time Machine（時光機透明系列）

設計特色： 採用近未來感的 Clear 透明材質，呈現哆啦A夢與大雄搭乘時光機穿梭時空的歡樂畫面。

Clear Medium Th Tote（中型透明托特包）： 夏日透涼造型。尺寸 H23×W28×D13cm，售價 ¥29,700。

Clear Lg Rect Cosmetic（長型透明化妝包）： 大容量化妝品收納。尺寸 H16×W25×D7cm，售價 ¥9,900。

Doraemon Silver Shine（銀色金屬系列）

設計特色： 亮銀金屬布料搭配鮮艷藍色拉鍊，附贈立體哆啦A夢造型吊飾，內裡藏有隱藏版圖像。

Two Handle Zip Tote（雙把手拉鍊托特包）： 兼具質感與容量。尺寸 H27×W27×D18cm，售價 ¥29,700。

Daniella Crossbody（輕巧斜背包）： 大人系休閒隨身包。尺寸 H16×W21×D8cm，售價 ¥17,600。

We Love Doraemon（表情包系列）

設計特色： 密佈哆啦A夢睡覺、大笑等豐富表情，包款搭配深灰邊條，化妝包搭配爽朗淺藍邊條。

Micro Weekender Charm（超迷你旅行包造型吊飾）： 可愛隨身配件。尺寸 H8×W11×D6cm，售價 ¥8,250。

Cosmetic Clutch（手拿化妝包）： 實用隨身手拿包。尺寸 H15×W19×D6cm，售價 ¥7,150。

Key Card Holder（卡片票卡夾）： 票卡與鑰匙收納。尺寸 H8×W12cm，售價 ¥6,930。

Doraemon Floral Delight（夢幻花卉系列）

設計特色： 清爽淡藍色底色，圍繞著哆啦A夢、哆啦美與繽紛花卉，風格柔和粉嫩。

Deluxe Everyday Bag（經典雙層斜背包）： 大容量側背必備。尺寸 H25×W33×D13cm，售價 ¥27,500。

Small Sloan Cosmetic（小型化妝包）： 隨身補妝小物包。尺寸 H10×W13×D5cm，售價 ¥6,600。

Small Jenni（小型手提斜背兩用包）： 精緻俏皮包款。尺寸 H22×W18×D6cm，售價 ¥20,900。

Other Items（其他特色單品與組合）

ML 2Way Tote（雙面兩用大托特包）： 雙面可翻轉使用，正面為質感素面灰配單點哆啦A夢，反面為「We Love Doraemon」滿版圖騰。尺寸 H30×W29×D11cm，售價 ¥25,300。

Round Piping Charm（圓型造型吊飾）： 尺寸 H12×W12cm，售價 ¥8,250。

Rectangular Cosmetic（方型化妝包）： 尺寸 H9×W16×D5cm，售價 ¥7,260。

Wristlet Pouch W/ Round C（三件組手提包組）： 包含丸型小包（H8×W8×D2cm）、中型包（H12×W17cm）、大型包（H15×W20cm），售價 ¥14,300。

Store Limited Items（通路獨家限定款）

限定販售通路：表参道旗艦店、新宿LUMINE、官方線上商店

Doraemon World In Light - Rectangular Cosmetic： 獨家配色方型化妝包。尺寸 H9×W16×D5cm，售價 ¥7,260。

We Love Doraemon Acc - Micro Weekender Charm： 獨家配件超迷你微型吊飾包。尺寸 H8×W11×D6cm，售價 ¥8,250。

LeSportsac 表参道旗艦店(快閃店門市)

門市地址： 東京都渋谷區神宮前6-29-1

聯絡電話： 03-3407-3434

營業時間： 11:00 ～ 20:00

官方線上通路： LeSportsac日本官方網站





看完這次超欠買的聯名商品，如果你還想挖更多日本當季最紅的限定小物，絕對不能錯過以下延伸報導

推薦閱讀：小熊維尼100週年限定開賣！Samantha Thavasa推出懷舊刺繡包與蜂蜜寶石吊飾，搶購攻略一次看。

推薦閱讀：大人系三麗鷗可愛來襲！HelloKitty隱藏6細節日系可愛穿搭指南搶先看。

推薦閱讀：京都質感雜貨控必訪！太秦映画村SOU・SOU宣屋推出首隻角色ちび影，買T恤與刺繡飾品大公開。