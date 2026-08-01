全日本Tabelog披薩第1名+米其林必比登認證，400℃ PIZZA空降福岡博多，明太子Ｘ高菜Ｘ長芋披薩太犯規。

在日本相當具知名度的披薩店進駐九州，Tabelog披薩排行榜第1名、米其林必比登推薦這兩大殊榮幫400℃ PIZZA背書，除了店裡人氣招牌口味外，還有牛腸鍋、博多風、八乙女抹茶醬等專屬九州博多的獨家口味。

日本Tabelog披薩排行榜第1名的400℃ PIZZA終於進駐九州！曾獲米其林必比登推薦的人氣披薩店將在2026年8月7日登陸博多站前「明治公園」！博多店限定的明太子、牛雜鍋、八女茶口味到底有什麼特別的？這篇全都告訴你。

400℃ PIZZA有名嗎

400℃ PIZZA是2018年於岡山創業的披薩專門店。岡山本店獲選《米其林指南 京都・大阪+岡山2021》必比登推薦，並在Tabelog披薩類（全日本4,884間店舖中）持續蟬聯日本第1名，東京神樂坂店更創下開放訂位最快2秒即訂滿的紀錄。招牌是含水量高、經充分發酵的空氣感餅皮。





400℃ PIZZA博多新店有什麼特色

新店位於博多站前2026年8月開幕的都市公園明治公園，店內以「公園」為主題，採用明亮活潑的配色，配置了類似遊樂器材的座椅，非常可愛，還有類似公園長椅的長凳座位，適合好動活潑的小朋友。



▲店內以「公園」為主題，採用明亮活潑的配色，配置了類似遊樂器材的座椅。





400℃ PIZZA博多店限定菜單有哪些

菜單總共有7種，包含全店共通的常駐4種：必比登推介的招牌「FNT」（藍紋起司醬×馬斯卡彭×蜂蜜，3,150日圓）、使用稀有水牛莫札瑞拉的進階版瑪格麗特「DOC」（2,499日圓）、經典「Margherita」與「Marinara」（各1,999日圓）。重頭戲是博多店才吃得到的限定口味（各2,499日圓），分別是：「Mottsuna」以牛雜鍋為靈感，豚骨醬油奶油醬鋪上牛雜、高麗菜、韭菜、大蒜與辣椒；「Rosetta」堆疊明太子、長芋、高菜、番茄、洋蔥與莫札瑞拉，是最適合配啤酒的博多風披薩；期間限定的「Yamecha」則將福岡名茶八女茶做成羅勒抹茶醬，搭配鴨肉、白蔥與莫札瑞拉。

進階版瑪格麗特DOC

▲使用稀有水牛莫札瑞拉的進階版瑪格麗特DOC售價2,499日圓。





Margherita

▲經典的Margherita也是店內經典熱銷的推薦款，售價1,999日圓。





Marinara

▲和Margherita一樣一起齊名都是店內經典款，售價1999日圓。





牛雜鍋Mottsuna

▲以牛雜鍋為靈感，豚骨醬油奶油醬鋪上牛雜、高麗菜、韭菜、大蒜與辣椒，售價2499日圓。





博多風Rosetta

▲堆疊明太子、長芋、高菜、番茄、洋蔥與莫札瑞拉，是最適合配啤酒的博多風披薩，售價2499日圓。





八乙女抹茶醬披薩Yamecha

▲將福岡名茶八女茶做成羅勒抹茶醬，搭配鴨肉、白蔥與莫札瑞拉，售價2499日圓。





400℃ PIZZA Piu Hakata店舖資訊

地址：福岡市博多區博多站前三丁目24番3號「明治公園」店舖棟2樓

開幕日：2026年8月7日（五）

營業時間：11：00～22：00

公休日：不定休（依設施休館日）

訂位：不可（僅接受現場候位）

外帶：可

座位：室內22桌／露台12桌

官網





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