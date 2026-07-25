東京最新晴空塔旅宿！包層公寓「illi Sen Oshiage」8月新開幕，下榻晴空塔下、爽住最大6人包層高質感頂級公寓，早鳥隱藏版折上折優惠碼限量手刀快搶。

東京熱門景點晴空塔8月將有新飯店開幕，這次由日本精品旅宿品牌「illi Stays」操刀，打造一擁有摩登和傳統的新飯店，除此之外，一層樓僅設一戶的單層獨戶大坪數規劃是一大特色，加上坐落的位置交通便利，周邊觀光景點也很多，值得喜愛團體旅遊的遊客期待喔。
還在煩惱去東京旅遊要住哪嗎，鄰近人氣地標淺草的全新高質感旅宿，絕對值得你立刻列入必住清單。專門打造團體與多人美好住宿體驗的日本精品旅宿品牌「illi Stays」，將於 2026 年8月在東京晴空塔旁，推出最新公寓式生活旅宿力作「illi Sen Oshiage（イリー セン オシアゲ）」。這座融合了東京最前衛摩登文化與傳統下町情緒的全新生活感空間，即日起在官方開放早鳥預約專案，讓熱愛東京的旅人趕快搶先預約盛夏的完美假期吧。
包層旅宿「illi Sen Oshiage 8月開幕
這座全新落成的質感旅宿地理位置無可挑剔，從地下鐵押上站步行出來僅需短短 3 分鐘就能抵達，不論是想散步去拍晴空塔，還是前往鄰近的淺草雷門體驗江戶風情、吃遍排隊美食，甚至要在東京各個核心商務區與熱門景點之間往來通勤，都能提供極高規格的交通便利性。
住宿資訊旅宿名稱：illi Sen Oshiage（イリー セン オシアゲ）
地址：東京都墨田区業平1-21-10 JU SKY CRYSTAL押上 3-8F
官方網站
東京特色飯店
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