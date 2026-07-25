東京最新晴空塔旅宿！包層公寓「illi Sen Oshiage」8月新開幕，下榻晴空塔下、爽住最大6人包層高質感頂級公寓，早鳥隱藏版折上折優惠碼限量手刀快搶。

東京熱門景點晴空塔8月將有新飯店開幕，這次由日本精品旅宿品牌「illi Stays」操刀，打造一擁有摩登和傳統的新飯店，除此之外，一層樓僅設一戶的單層獨戶大坪數規劃是一大特色，加上坐落的位置交通便利，周邊觀光景點也很多，值得喜愛團體旅遊的遊客期待喔。

還在煩惱去東京旅遊要住哪嗎，鄰近人氣地標淺草的全新高質感旅宿，絕對值得你立刻列入必住清單。專門打造團體與多人美好住宿體驗的日本精品旅宿品牌「illi Stays」，將於 2026 年8月在東京晴空塔旁，推出最新公寓式生活旅宿力作「illi Sen Oshiage（イリー セン オシアゲ）」。這座融合了東京最前衛摩登文化與傳統下町情緒的全新生活感空間，即日起在官方開放早鳥預約專案，讓熱愛東京的旅人趕快搶先預約盛夏的完美假期吧。

▲專門打造團體與多人美好住宿體驗的日本精品旅宿品牌將於 8月在東京晴空塔旁，推出最新公寓式生活旅宿力作。





包層旅宿「illi Sen Oshiage 8月開幕

這座全新落成的質感旅宿地理位置無可挑剔，從地下鐵押上站步行出來僅需短短 3 分鐘就能抵達，不論是想散步去拍晴空塔，還是前往鄰近的淺草雷門體驗江戶風情、吃遍排隊美食，甚至要在東京各個核心商務區與熱門景點之間往來通勤，都能提供極高規格的交通便利性。

▲從地下鐵押上站步行僅需3 分鐘就能抵達，不論是想去拍晴空塔或前往淺草雷門體驗江戶風情，都能提供極高便利性。



整棟建築最迷人的地方在於其採用了豪宅級的1 層樓僅設 1 戶的單層獨戶大坪數規劃，室內最大可同時容納 6 名旅人舒適入住。這種完全獨立且極具私密感的無壓空間，讓無論是帶著長輩全家出遊、姊妹淘瘋狂血拼，還是結束高強度行程後想與旅伴喝一杯放蹤的團隊，都能在完全不受他人干擾，優雅地在晴空塔下享受專屬的私密療癒時光。



▲整棟最迷人的地方在於採用豪宅級的一層樓設一戶的單層獨戶大坪數規劃。



為了慶祝 2026 年8月盛大開幕，官方特別在專屬預約網站推出了費用直接大砍 28% OFF 的慶祝新開幕專案，更讓人興奮的是，官方從即日起同步公開了限量前 10 組的神級優待優惠碼。

除了超值折扣優惠外，辦理入住時還能免費獲贈一套由飯店工作人員親自挑選的夏日限定迎賓禮包「Tokyo Summer Refresh Kit」。這套專為日本高溫盛夏打造的防暑神物，裡面貼心地裝滿了高效冷感涼爽噴霧以及能一秒撫平身心燥熱的特製甘醇日本名茶。頂著艷陽結束整天緊湊的血拼行程、大汗淋漓地踏進房間時，這套清涼套組與寬敞的包層空間，絕對能一掃旅途中的熱浪，成為2026日本仲夏旅程中最沁人心脾的清涼救贖。



▲慶祝8月盛大開幕，除了優惠外，辦理入住時還能免費獲贈一套由飯店工作人員親自挑選的夏日限定迎賓禮包。



今年暑假預計前往日本東京的朋友，快把這間全新開幕的包層精品旅宿加入筆記吧！炎炎夏日就讓這座專屬你們的私密高質感空間，療癒你的夏日旅程，帶給你最無壓、最放鬆的東京盛夏回憶吧！





住宿資訊

東京特色飯店

旅宿名稱：illi Sen Oshiage（イリー セン オシアゲ）地址：東京都墨田区業平1-21-10 JU SKY CRYSTAL押上 3-8F

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