妙蛙種子小火龍包裝太犯規「日本麥當勞寶可夢30週年聯名開跑」8款限定美食暑假衝日本必吃。

日本麥當勞與寶可夢強強聯手推出三十週年限定菜單，從初代御三家包裝漢堡到Pokemon GO合作活動引發熱烈討論。資深編輯李維唐表示，這次聯名不僅喚醒跨世代的童年回憶，更結合實體門市巡禮與虛擬遊戲互動，絕對是今年暑假赴日旅遊不可錯過的必訪體驗。

這個夏天去日本旅遊又有全新必訪行程了。日本麥當勞這次帶來令人心動的重磅驚喜，為了慶祝麥當勞55週年與寶可夢30週年的輝煌時刻，特別在2026年夏季推出聯名企劃。從2026年7月22日星期三開始，日本全國麥當勞門市全面換上夏日慶典新裝。這場橫跨晨昏的美味盛宴一共推出8款期間限定新品，不僅把大家童年記憶裡最熟悉的經典角色搬上餐桌，更打造出讓人迫不及待想立刻飛去日本品嚐的滿滿儀式感。



▲日本麥當勞門市於活動期間將貼出包含皮卡丘與歷代夥伴在內共28款寶可夢B5特別海報。圖／日本麥當勞提供；窩客島編輯李維唐整理

▲日本麥當勞推出15塊麥克鷄塊搭配寶可夢限定盒裝與兩款全新沾醬。圖／日本麥當勞提供；窩客島編輯李維唐整理

初代御三家包裝與令人垂涎的限定菜單

這次最讓寶可夢迷尖叫的絕對是「寶可夢30週年漢堡」系列，三款主打漢堡都採用了特製麵包，光是視覺與香氣就讓人食指大動。「塔塔醬醬汁厚切牛肉堡」以份量感十足的百份之百厚切牛肉餅為主角，淋上香濃塔塔醬與法式黑醬，一口咬下滿是濃郁肉汁。「香辣蒜香香脆雞堡」則選用大塊去骨雞肉，外皮炸得酥脆香辣，搭配黑胡椒蒜香美滋味，爽快滋味令人上癮。「焙煎芝麻塔塔蝦堡」巧妙運用香氣四溢的焙煎芝麻塔塔醬，襯托出彈牙鮮蝦餅的甘甜。



▲歡慶聯名特別推出的15塊麥克鷄塊限定盒裝印有萌趣的皮卡丘與寶可夢插畫。圖／

▲日本麥當勞攜手寶可夢推出30週年限定菜單，妙蛙種子與小火龍包裝漢堡、吉沢亮代言與Pokemon GO活動，暑假遊日必訪。

提供；窩客島編輯李維唐整理

外包裝更巧妙印上了初代旅途夥伴「妙蛙種子」、「小火龍」與「傑尼龜」的童趣插畫，拿到餐點的瞬間就像回到小時候拿到第一台遊戲機時的悸動。除了午晚餐時段，清晨與深夜也各有驚喜。早餐時段推出印有各式萌趣表情皮卡丘的「塔塔醬醬汁滿福堡」售價420日圓起。下午5點後的夜麥當勞則有肉餅雙倍的「塔塔醬醬汁雙層厚切牛肉堡」售價840日圓起。點心部分還有「搖搖薯條海苔鹽味」加價50日圓起，以及採用沖繩縣產鳳梨汁調製的「麥當勞沙瓦沖繩鳳梨」售價300日圓起與「麥當勞漂浮冰淇淋沖繩鳳梨」售價380日圓起，完全是炎炎夏日裡最解熱的美味救贖。



▲寶可夢30週年主視覺集結皮卡丘、妙蛙種子、小火龍與傑尼龜等經典角色。圖／日本麥當勞提供；窩客島編輯李維唐整理

吉沢亮熱血代言與寶可夢30週年電視廣告

為了將這份夏日熱情傳遞給每一位寶可夢愛好者，日本麥當勞邀請到本身就是資深玩家的男演員吉沢亮拍攝全新電視廣告。在7月21日星期二起公開的「寶可夢30週年漢堡篇」30秒廣告中，吉沢亮搭乘公車時意外看到聯名新聞，隨後像個興奮的孩子般在街頭奔跑，仰望天空飄揚的巨大寶可夢氣球，眼神裡閃爍著純粹的熱愛。背景音樂搭配人氣男團M!LK的歌曲「You!Joy!Parade!」，讓人看著螢幕都不禁想跟著一起踏上冒險旅程。



吉沢亮在拍攝幕後透露，自己從小就是看著寶可夢長大的，這次能參與合作簡直是夢想成真。當被問到如果在三款漢堡中選擇「旅途夥伴」會選哪一款時，他笑稱自己玩遊戲時一直都是水屬性派，所以會毫不猶豫選擇印有傑尼龜包裝的「焙煎芝麻塔塔蝦堡」。不過看著眼前的豐富菜單，他也忍不住露出苦惱的表情表示每一款看起來都太誘人了，實在很想全部打包。在拍攝夜間廣告時，他更在雨後夜街上輕快地牽著單車旋轉，看著夜空中的皮卡丘氣球驚呼「好大啊」，真摯自然的表現感染了現場所有人。



▲寶可夢30週年主視覺集結皮卡丘、妙蛙種子、小火龍與傑尼龜等經典角色。圖／日本麥當勞提供；窩客島編輯李維唐整理

Pokemon GO合作與日本全台門市限定巡禮

對於準備前往日本自由行的台灣粉絲來說，這次的活動還包含了充滿互動樂趣的實體與虛擬體驗。日本麥當勞與邁入10週年的熱門手遊「Pokemon GO」睽違約6年再次強強聯手。從2026年7月22日星期三至9月1日星期二期間，全日本約3000家麥當勞門市會在遊戲地圖中顯示為「寶可夢補給站」，靠近門市就能解鎖限定的田野調查任務。同時，只要透過日本麥當勞官方應用程式免費註冊，就能以0點數領取「Pokemon GO」限定「限時挑戰」參加券代碼，讓玩家邊吃美食邊捕捉寶可夢。



實體門市同樣驚喜不斷，活動期間全日本門市門口都會貼出全套28款不同寶可夢的特別海報。由於每家門市出現的角色都不盡相同，這也成為旅行途中收集回億的絕佳理由。官方X帳號更同步舉辦多檔抽獎活動，只要在指定時間關注並以限定標籤回覆官方貼文，就有機會獲得價值1000日圓的麥當勞禮券。這個夏天如果剛好計畫前往日本，一定要把麥當勞排進行程裡，親自體驗這場滿載童年回憶與美味的夏日盛典。



▲日本麥當勞門市隨機出現的皮卡丘特別海報款式。圖／日本麥當勞提供；窩客島編輯李維唐整理





日本麥當勞寶可夢30週年夏日特別企劃

活動時間：2026年7月22日星期三至2026年9月1日星期二

活動內容：推出8款寶可夢30週年限定餐點，包含採用妙蛙種子、小火龍與傑尼龜包裝的塔塔醬醬汁厚切牛肉堡、香辣蒜香香脆雞堡、焙煎芝麻塔塔蝦堡，以及夜間雙層牛肉堡、皮卡丘滿福堡、搖搖薯條海苔鹽味、沖繩鳳梨沙瓦與漂浮冰淇淋。同步與Pokemon GO合作將全日本約3000家門市設為遊戲內補給站並提供限定任務與免費限時挑戰券，門市門口亦展出28款特別海報。

吃完限定漢堡還不過癮，接下來這些日本旅遊必訪亮點也千萬別錯過

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