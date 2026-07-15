神戶米飛兔夢幻海景房7/30奢華開箱：千萬級神戶港夜景、經典兔耳魔鏡與專屬流金限定週邊全攻略。

荷蘭人氣米飛兔進駐神戶大倉酒店，即日起到9/30每日推出兩間米飛兔夢幻海景房，房型寬敞，以深邃優雅的經典藍調為主軸，搭配米飛兔的各種裝置，保證受歡迎的就是米飛兔耳造型化妝鏡，絕對拍得出絕美網美照，窗外還能看到神戶港，還有飯店貼心準備只送不賣的米飛兔周邊紀念品，粉絲是不是很想住一晚啊。
在浪漫璀璨的關西港都之夜，一場由荷蘭超人氣萌主「米飛兔」親自陪伴的五星級奢華飯店之夜即將慵懶登場！座落於神戶地標級地段、擁有無敵海景的五星級頂級飯店 「神戶大倉酒店」，與療癒角色「米飛兔」夢幻聯動，推出每日超限量2間的奢華主題房住宿專案！這項令粉絲尖叫的企劃於7月30日至9月30日期間快閃開放入住。
神戶大倉酒店Ｘ米飛兔獨家夢幻海景房
今年的米飛兔主題房以帶有神秘與大人感的「璀璨夜時光」為設計核心。整座客房注入了深邃優雅的大倉經典藍調，並完美與窗外神戶港的千萬級夜景融合。無論是渴望在忙碌的日本差旅後尋求一處精品級的療癒避風港，還是計畫一場極具儀式感的海港度假，這間「滿滿都是米飛兔」的夢幻高空套房，絕對是今夏造訪關西最不容錯過的頂級奢華體驗！
沉浸式蔚藍客房與神戶塔地標全景
一推開房門，旅人便會被整間房間溢出的浪漫「星空夢境」美學所震撼。客房地理位置極佳，座落於臨近神戶美利堅公園的西側高空方位，能全景俯瞰「神戶港」與全新回歸的紅色地標「神戶港口塔」。
房客專屬非賣品免費帶回家
除了在房內享受奢華的浸潤體驗，凡入住本專案的貴賓，大倉酒店更誠意十足地準備了一套完全不對外販售、只有住客才能擁有的頂級原創紀念禮盒，讓旅人能將這份關西夏夜的美好回憶打包帶走。
住宿資訊
KPT×DBT×神戶大倉酒店聯名 米飛兔主題房
期間：2026年7月30日~9月30日
地址：兵庫県神戸市中央区波止場町2-1
費用：1人 17,280日圓～(1室2名含早餐)
日本特色主題住宿體驗
推薦閱讀：鐵道迷快衝！鎌倉王子大飯店江之電蛋糕第二彈7/8登場：芒果Ｘ哈密瓜海景風味、1日1組限定江之電主題房方案延長。
推薦閱讀：東京車站飯店住宿新提案，深度沉浸重要文化財，都心度假時光不藏私大公開。