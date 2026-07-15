神戶米飛兔夢幻海景房7/30奢華開箱：千萬級神戶港夜景、經典兔耳魔鏡與專屬流金限定週邊全攻略。

荷蘭人氣米飛兔進駐神戶大倉酒店，即日起到9/30每日推出兩間米飛兔夢幻海景房，房型寬敞，以深邃優雅的經典藍調為主軸，搭配米飛兔的各種裝置，保證受歡迎的就是米飛兔耳造型化妝鏡，絕對拍得出絕美網美照，窗外還能看到神戶港，還有飯店貼心準備只送不賣的米飛兔周邊紀念品，粉絲是不是很想住一晚啊。

在浪漫璀璨的關西港都之夜，一場由荷蘭超人氣萌主「米飛兔」親自陪伴的五星級奢華飯店之夜即將慵懶登場！座落於神戶地標級地段、擁有無敵海景的五星級頂級飯店 「神戶大倉酒店」，與療癒角色「米飛兔」夢幻聯動，推出每日超限量2間的奢華主題房住宿專案！這項令粉絲尖叫的企劃於7月30日至9月30日期間快閃開放入住。

神戶大倉酒店Ｘ米飛兔獨家夢幻海景房

今年的米飛兔主題房以帶有神秘與大人感的「璀璨夜時光」為設計核心。整座客房注入了深邃優雅的大倉經典藍調，並完美與窗外神戶港的千萬級夜景融合。無論是渴望在忙碌的日本差旅後尋求一處精品級的療癒避風港，還是計畫一場極具儀式感的海港度假，這間「滿滿都是米飛兔」的夢幻高空套房，絕對是今夏造訪關西最不容錯過的頂級奢華體驗！

▲整座客房注入了深邃優雅的大倉經典藍調，並完美與窗外神戶港的千萬級夜景融合。





沉浸式蔚藍客房與神戶塔地標全景

一推開房門，旅人便會被整間房間溢出的浪漫「星空夢境」美學所震撼。客房地理位置極佳，座落於臨近神戶美利堅公園的西側高空方位，能全景俯瞰「神戶港」與全新回歸的紅色地標「神戶港口塔」。

▲一推開房門會被整間房間溢出的浪漫星空夢境美學震撼。



▲客房地理位置極佳，能全景俯瞰神戶港與紅色地標神戶港口塔。



在落地窗前，一隻精緻的米飛兔絨毛玩偶正乖巧地坐在椅子上迎賓，迎接著辦理完入住、帶著疲憊身心進房的星級貴賓。牆面上則裝飾著由 Dick Bruna 工作室官方授權的限定海報，描繪著米飛兔乘著軟綿綿的白雲、躺在彎彎三日月與流星上的經典慵懶睡姿，與窗外真實閃爍的神戶夜空形成了完美的虛實交織。



▲精緻的米飛兔絨毛玩偶坐在椅子上迎賓，迎接著辦理完入住進房的星級貴賓。



房內更特別引進了神戶超人氣網美名店「Dick Bruna TABLE KOBE」最標誌性的「米飛兔耳造型化妝鏡」，高質感的鏡框上方立著兩隻萌翻天的圓潤兔耳，讓女性上班族或旅人在清晨梳妝、或夜晚穿上睡衣補妝時，都能拍出充滿大人感與童心的絕美照。

▲引進了神戶人氣網美名店的米飛兔耳造型化妝鏡，梳妝時能拍出充滿童心的美照。

房客專屬非賣品免費帶回家

除了在房內享受奢華的浸潤體驗，凡入住本專案的貴賓，大倉酒店更誠意十足地準備了一套完全不對外販售、只有住客才能擁有的頂級原創紀念禮盒，讓旅人能將這份關西夏夜的美好回憶打包帶走。

▲入住本專案的貴賓大倉酒店準備了一套不對外販售、的頂級原創紀念禮盒。



專案免費贈送的禮品包含烙印著米飛兔乘著流星與三日月精緻仕樣的星空米飛兔金屬皮革鑰匙圈，最適合掛在隨身精品包或公事包上展現內斂的可愛；另外還有彩度飽滿、極具收藏價值的鐵粉必收原創限定徽章，以及浮雕璀璨神戶港明信片，讓旅人能在客房內一邊欣賞窗外的港灣霓虹，一邊親筆寫下旅途的感動，寄給心愛的家人或自己。





住宿資訊

KPT×DBT×神戶大倉酒店聯名 米飛兔主題房

期間：2026年7月30日~9月30日

地址：兵庫県神戸市中央区波止場町2-1

費用：1人 17,280日圓～(1室2名含早餐)





日本特色主題住宿體驗

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