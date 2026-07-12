池袋太陽城拉拉熊高空特展！東京最新打卡點，限定貓咪甜點與高空拍照全攻略。

東京最新高空療癒景點登場，池袋太陽城天望公園將於暑假舉辦拉拉熊首次動畫特展，推出限定貓咪餐點與特製玩偶攝影棚。資深編輯李維唐表示，這場特展完美結合高空景觀與角色IP，是2026自由行必排的室內避暑行程。

暑假計畫去日本東京旅遊的台灣粉絲有福了，由TBS電視台熱播且由知名團隊製作的拉拉熊動畫版，這次首度跳出螢幕，舉辦歷史性的第一次獨立特展活動。這場特別企劃選在2026年7月24日至2026年8月31日期間，在熱門交通樞紐的池袋太陽城60展望台天望公園盛大登場。主辦單位將這座海拔251公尺的高空景點打造成充滿生活感的療癒空間，把盛夏的東京城市景致與拉拉熊招牌的悠閒作風完美結合，為台灣旅客提供一個完全不用曬太陽、充滿夢幻畫面又非常適合拍照的夏日午後散步提案。

▲展覽官方主視覺集結了拉拉熊、小白熊、小黃雞、茶小熊以及新角色，展現高空悠閒之旅的歡樂氛圍。圖／San-x株式會社提供；窩客島整理



池袋太陽城天望公園化身巨型攝影棚，專屬玩偶攝影位與原創場景自由切換

這次展覽最吸睛的亮點，就是把動畫世界原封不動搬到高空。一走進展區，迎接大家的是由立體展板組成的歡迎拍照區，拉拉熊與小黃雞等經典角色好像直接走進現實生活。館內牆面佈滿豐富的動畫設定與名場面回顧，除了拉拉熊、小白熊、小黃雞、茶小熊等老朋友，連新登場的泡泡貓與呼喚貓也都在高空同步集合。針對現在非常流行的玩偶拍照文化，展方在展望台巨大的玻璃窗前特別規劃了3種不同風格的專屬玩偶位置，讓台灣粉絲可以帶著自己的心愛玩偶，以東京遼闊的天際線當作背景，拍出極具質感的紀念照。另外還有體驗型拍照區，讓大家自由調整裝飾配件，親手組合出專屬的背景畫面，非常有互動樂趣。

▲池袋太陽城60展望台的巨大玻璃窗貼上拉拉熊家族的可愛窗貼，讓粉絲能與東京天際線合影。圖／San-x株式會社提供；窩客島整理

▲展方特別設置的玩偶拍照專區，特製的太空星際背景檯座能讓粉絲帶著自己的拉拉熊玩偶拍出獨特高空大片。圖／San-x株式會社提供；窩客島整理

▲展區內部規劃了垂吊式的動畫底片膠捲風格展板，讓參觀者一邊散步一邊回味經典動畫名場面。圖／San-x株式會社提供；窩客島整理

天望公園咖啡廳限定甜點，泡泡貓與呼喚貓實體化餐點限量贈送原創透明卡

拍完照片還可以順道品嚐展望台內天望公園咖啡廳精心設計的限定聯名餐點。泡泡貓蓬鬆巴西莓果碗售價1550日圓，用新鮮水果搭配綿密的泡泡蜂蜜，完美呈現動畫角色的尾巴質感。呼喚貓汽水售價950日圓，在清爽的碳酸飲料中注入軟綿的蜂蜜風味，光看外觀就讓人少女心大發。只要點購聯名餐點，每點一份就能隨機獲得限量原創透明卡一張，全套共有4款。為了維持用餐品質與數量平衡，每筆消費限制最多購買4份，卡片數量有限送完為止。在251公尺的高空一邊吃著精緻甜點，一邊俯瞰東京夏日風景，真的是今年暑假最奢侈的視覺與味覺享受。

▲天望公園咖啡廳限定推出的泡泡貓蓬鬆巴西莓果碗與呼喚貓汽水，精緻的外觀極具視覺療癒感。圖／San-x株式會社提供；窩客島整理



解謎闖關與手作蠟燭工作坊，2026茶小熊10周年限定紀念票券同步開賣

除了拍照與美食，豐富的周邊體驗活動也很適合排入自由行行程。館內同步舉辦收費制的解謎闖關活動，參與者只需支付850日圓，就可以跟著拉拉熊的腳步在展區內進行趣味問答，完成所有關卡便能兌換限定原創徽章。在特定的周末與對應節日，現場還會舉辦適合親子同樂的果凍蠟燭手作工作坊，費用為2090日圓起，大家可以自由挑選彩砂與拉拉熊玻璃裝飾，製作獨一無二的居家擺飾。特別的是，8月2日當天拉拉熊更會親自現身展望台舉辦4場免費見面會。配合2026年茶小熊迎來10周年，官方線上預約平台也已經開賣附帶原創提袋的日期指定預售票，大人售價2900日圓起，讓這場高空悠閒之旅更具收藏價值。

▲購買限定餐點即可隨機獲得限量的原創角色透明卡，是粉絲不可錯過的收藏好物。圖／San-x株式會社提供；窩客島整理

▲原創透明卡全套共4款，印有拉拉熊與泡泡貓等角色的可愛互動圖樣。圖／San-x株式會社提供；窩客島整理





拉拉熊悠閒空中之旅與太陽城60展望台 動畫特展

活動時間：2026年7月24日至2026年8月31日，每日10:30至21:30（7月24日開幕日為11:00至21:00，每日最終入場為閉館前30分鐘）

活動內容：

高空特展： 免費參觀（僅需購買展望台門票）。包含角色立體展板、動畫設定面板、名場面回顧及3款窗景玩偶專屬攝影位。

聯名咖啡廳： 天望公園咖啡廳推出「泡泡貓蓬鬆巴西莓果碗」（1550日圓）與「呼喚貓汽水」（950日圓）。每點購一款即隨機贈送原創限量透明卡一張（共4款，每筆消費限購4份，數量有限送完為止）。

解謎闖關活動： 參加費850日圓（展望台門票另計），完成所有關卡可兌換限定原創徽章，數量有限送完為止。

拉拉熊高空見面會： 8月2日限定舉辦（共4場：11:30、13:30、15:30、17:30），參加免費（展望台門票另計）。

果凍蠟燭手作坊： 指定日期舉辦（7月25至26日、8月1至2日、8月8至17日、8月21至24日、8月29至30日），時間為11:00至17:30，費用2090日圓起（展望台門票另計）。

限定前賣券優惠： 預售限定推出「附帶原創提袋」的日期指定入場券（大人2900日圓起、兒童2700日圓起），於知名平台限量販售。

展出地點： 池袋太陽城60展望台天望公園（東京都豐島區東池袋3-1太陽城陽光60大樓60樓）

購票預約網站： 預約平台「アソビュー！」（Asoview）及太陽城60樓現場售票櫃檯（現場僅於活動期間販售）

活動官方網站： sunshinecity.jpy-37834.html





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

規劃完拉拉熊的夢幻行程後，不妨順道參考東京今年暑假最強的室內避暑提案

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