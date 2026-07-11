JR九州神券開賣！福岡出發，一張票搞定來回交通+豪斯登堡，8K新設施、升級版煙火一次集滿，省5100日圓超划算。

日本常常會推出超值的交通票券或旅遊套票，九州最近有全新JR限定套票，從福岡或長崎出發，全程包含來回車票和豪斯登堡1日通行券，保證超值！可以透過JR九州網路列車預約及直接到部分車站的指定席售票機購買喔，今年九州旅遊想省錢就靠它了。

準備去九州玩的人注意，九州JR推出限定套票「ENJOY！豪斯登堡套票」，這張票讓你可以從福岡或長崎出發，全程包含來回車票和豪斯登堡1日通行券，最高可以省到5,100日圓。

九州「ENJOY！豪斯登堡套票」到底能省多少錢

省多少，依據你的出發站和票種而定。從福岡市內出發，搭乘特急列車指定席，票券有效4天的話，大人降到12,000日圓，比原價17,100日圓省下5,100日圓；國高中生降到11,100日圓，可省5,000日圓；小學生降到7,020日圓，省2,720日圓。這張票券的路線涵蓋鹿兒島本線、鳥栖、長崎本線、江北、佐世保線、早岐、大村線。如果你是從長崎出發，搭的是普通・快速列車的話，票券有效2天，大人票價降到9,120日圓，省1,940日圓；國高中生降到8,320日圓，省1,740日圓；小學生降到5,560日圓，省1,160日圓。乘車路線包含長崎本線、大村線。注意！這裡的省下金額，是和「一般來回JR車票+指定席特急券，加上現場購買的豪斯登堡1日入場券」相比。如果你要從其他地方出發，可能就不適用。



▲從福岡市內出發搭乘特急列車指定席，票券有效4天，大人比原價省下5,100日圓。





九州「ENJOY！豪斯登堡套票」哪裡買、什麼時候能用

購買方式有2種，一種是透握「JR九州網路列車預約」，另一種是直接到部分車站的指定席售票機購買，可購買的車站包含博多站、香椎站、千早站、吉塚站、笹原站、南福岡站、長崎站。發售期間為2026年7月1日至9月27日。使用期間為2026年8月1日至9月30日。





搭九州JR抵達後，豪斯登堡有哪些新玩法

活動主軸是「RIDE ON SUMMER’26」，期間為2026年7月17日至9月13日。亮點是日本首座以《新世紀福音戰士》為主題的8K騎乘設施「EVANGELION・THE・RIDE - 8K -」，設施位於「迎擊要塞都市 豪斯登堡」區。遊樂園內還有世界唯一的米菲主題區「米菲奇境廣場」。2026年夏天更新增豪華度假泳池區「歐風水樂園」。每年大受好評的煙火活動，也預計再升級！





九州「ENJOY！豪斯登堡套票」領取前要注意什麼

特別提醒你幾個要注意的細節！透過「JR九州網路列車預約」購買的人，必須到JR九州車站的「綠色窗口」或「指定席售票機（站內設置除外）」領取。綠色窗口本身不發售這張票。福岡市內出發的票，領取後可在綠色窗口或指定席售票機預約指定席。網路預約系統本身無法預約指定席。豪斯登堡1日入場券在有效期間內限用一次，需在豪斯登堡窗口兌換成才能入場哦。心動了嗎？快手刀預約吧！

■ENJOY！豪斯登堡套票網路預約連結



▲透過「JR九州網路列車預約」購買的人，必須到JR九州車站的「綠色窗口」或「指定席售票機（站內設置除外）」領取。





日本超值交通與套票

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