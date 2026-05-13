不用自駕也能去秘境！和歌山推出聖地巴士，串聯高野山與熊野，還能泡龍神溫泉。

和歌山兩大聖地搭巴士也可以輕鬆抵達，即日起到11/30的「聖地巡禮巴士」上路，一次搞定兩大世界遺產。

不開車也能玩！2026年度和歌山的「聖地巡禮巴士」正式上路，讓你從高野山出發，直達熊野本宮大社，沿途經過龍神溫泉還可以下車泡湯。一票就讓你暢遊和歌山兩大世界遺產！

高野山和熊野值得去嗎

和歌山境內聳立著歷史長達1200年的高野山，還有神靈棲居的熊野，兩大世界遺產一直是許多日旅中毒者夢想中的聖地。現在不需要自駕，也能輕鬆抵達。2026年度「聖地巡禮巴士」由龍神自動車與南海臨海巴士共同營運，4月2日正式開跑，服務至11月30日止（週二、週三休息）。

▲高野山和熊野兩大世界遺產一直是許多日旅中毒者夢想中的聖地。





高野山去熊野，聖地巡禮巴士走哪條路線

巴士從高野山出發，沿著壯闊的高野・龍神Sky Line一路南下，途經龍神溫泉、熊野本宮溫泉郷，最終抵達熊野本宮大社。這條路線在「紀伊山地靈場與參拜道」成功被認證為世界遺產以後推出。一天只有來回班次各一班，全程無需換車。

▲這條路線在「紀伊山地靈場與參拜道」成功被認證為世界遺產以後推出。

買一張票可以去哪些地方

購買5,300日圓套票之後，除了搭乘聖地巡禮巴士外，還附贈「熊野御坊南海巴士」自由乘車券。持券可從熊野本宮大社繼續前往熊野速玉大社或那智大社，熊野三山一次走透透。此外，持乘車券還享折扣優惠：Goma San Sky Tower的備長炭咖啡從300日圓降至250日圓；季楽里龍神的泡湯費從800日圓降至650日圓。





搭乘和歌山的聖地巡禮巴士還能體驗什麼特別行程

聖地巡禮巴士乘客可加購限定導覽行程，跟著專業導遊深入熊野古道「牛馬童子～近露王子」的路段，約2公里、75分鐘。由熟悉歷史傳說的解說員帶路，深入感受聖地文化。但全程僅有日文導覽哦！費用每人2,500日圓，須提前5天預約，當天現場付款。





如何預約和歌山聖地巡禮巴士

巴士採事先預約制，可透過網路購票（Japan Bus Online、楽天Travel，出發前一天15:00截止），或至Lawson便利商店的Loppi機台購票。

▲採事先預約制，可透過網路購票或至Lawson的Loppi機台購票。

日本自由行越來越方便

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