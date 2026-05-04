當星巴克遇上沖繩海灘！沖繩名護星巴克太犯規，幾十步就就看得到海灘、全景海景和限定獅子雕像。

沖繩名護市的這間新開幕的星巴克可以看到遼闊的海，藍天、大海、綠地都屬於你的，根本就是沖繩專屬享受。

在沖繩喝咖啡能有多享受？答案是：坐在店內，海就在眼前。想要擁有百分之百的度假感的話，建議你先把沖繩名護最新開幕的星巴克列入必去清單。

沖繩名護最新開幕的星巴克在哪裡

星巴克咖啡 名護21世紀之森公園 Akemio Terrace 店已經正式開幕，這間店坐落於21世紀之森公園的草坪廣場與步道盡頭，從店門口再走幾步就能抵達21世紀之森海灘。在全世界的星巴克之中，可說是屈指可數的海景門市。店內座位與露台座位都能將21世紀之森海灘的藍色海洋與天空盡收眼底。視野開闊，毫無遮擋。

▲星巴克咖啡 名護21世紀之森公園 Akemio Terrace 店坐落於21世紀之森公園的草坪廣場與步道盡頭。





星巴克咖啡 名護21世紀之森公園 Akemio Terrace 店特色

這間星巴克不只有海景。走進店內，設計細節也處處充滿沖繩感。吧台牆面使用了琉球瓦。座位區設有仿沖繩傳統緣廊文化的架高座席（小上がり席）。大人小孩都能在這裡放鬆，享受悠閒的午後。除此之外，這間名護店的還有象徵沖繩的獅子雕像。這間星巴克的獅子以海洋藍為主調，尾巴部分則加入了星巴克品牌標誌的髮絲造型。這座雕像僅此一座，記得拍照！

▲走進店內設計細節也處處充滿沖繩感，吧台牆面使用琉球瓦，座位區設有仿沖繩傳統緣廊文化的架高座席。





星巴克咖啡 名護21世紀之森公園 Akemio Terrace 限定餐點

這間門市同時引進了My Fruits³ 星冰樂®，這是沖繩縣內第二間設有此品項的門市。這款星冰樂採客製化概念，顧客可以自行選擇要混合的水果、基底、杯底放入的水果及鮮奶油上的水果裝飾。杯底放入選定水果。杯身主體則以冷凍水果直接打成。等你調好水果星冰樂以後，還可以向櫃台租借沖繩傳統「蓆」（ビーグ草蓆），直接到沙灘或草坪上享用。沖繩傳統草蓆由燈心草製成，柔軟舒適。如果你想去沖繩的新景點，就去這間星巴克吧！

▲可以向櫃台租借沖繩傳統「蓆」（ビーグ草蓆），直接到沙灘或草坪上享用。





商店資訊

店名：星巴克咖啡 名護21世紀之森公園 Akemio Terrace 店

地址：沖繩縣名護市宮里2-2 海之棟2

營業時間：07：30～21：00





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