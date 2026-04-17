星巴克京都圓山公園菊之溪店新開幕，京都名勝首店，提供綠意環繞的咖啡體驗。

星巴克在京都新開了一間，坐落在京都圓山公園內被綠意環繞，結合文化遺產和在地文化，再搭配獨特的藝術風情，又是一間很有特色的咖啡廳。

京都特色星巴克再加一！在京都名勝圓山公園內開設星巴克咖啡 京都圓山公園 菊之溪店，這是星巴克首度進駐被指定為名勝的公園，都市最古老、作為綠色財產代代相傳、深受地方居民珍視的圓山公園中，全新據點在此誕生。

名勝景觀中的休憩空間

星巴克自2008年開設全國首間公園內店舖以來，陸續在各地公園展店，提供在園區景觀中享受咖啡的愜意空間體驗。京都圓山公園菊之溪店是首間座落於名勝公園的分店，透過店舖體驗傳達京都市珍貴文化遺產的魅力及地方居民珍惜傳承這片土地的心意。

▲京都圓山公園菊之溪店是首間座落於名勝公園的分店，透過店舖體驗傳達京都市珍貴文化遺產的魅力。



店舖設計概念為「咖啡茶屋」。過去街道或寺社附近的茶屋，是旅人歇腳後再前往下個目的地的中繼站。將古老的茶屋文化與現代咖啡體驗結合，打造散步途中能輕鬆駐足、感受季節變化的休憩場所。





多元空間貼近不同需求

這棟擁有一樓與地下一樓的日式建築，以暖簾與行燈迎接顧客。穿過暖簾，映入眼簾的是融合京都街景風情、星巴克手作感與咖啡元素的空間。善用原有建築格局的店內分為多個區域，一樓設有能欣賞眼前紫藤棚架的小上台座位，以及樓層中央擺放大桌的座位區。

▲這間星巴克以暖簾與行燈迎接顧客，善用原有建築格局的店內分為多個區域。



地下一樓宛如經營茶屋人家的住宅，營造出茶室、餐桌、客廳般的空間，讓顧客放鬆度過時光。店內準備80個不同風格的座位，參拜完鄰近寺社後來此休息，或依當天心情與情境選擇喜愛的位置，都是這間店獨有的樂趣。

▲地下一樓宛如經營茶屋人家的住宅，營造出茶室、餐桌、客廳般的空間，讓顧客放鬆度過時光。





藝術與吉祥小物豐富體驗

店內藝術指導由當代藝術家三宅麻衣擔綱，她以獨特視角詮釋日本傳統美術工藝的細膩與深度。創作以「自然與人合而為一，在感受小小奇蹟與感恩中度過咖啡時光」為意象，融入京都傳統、自然循環，以及再利用運送生豆麻袋製作的藝術作品，訴說從咖啡樹到一杯咖啡的故事。京都圓山公園四季自然風景與藝術融合，引領顧客進入專屬這個特別場所的星巴克體驗。

▲店內藝術指導由當代藝術家三宅麻衣擔綱，她以獨特視角詮釋日本傳統美術工藝的細膩與深度。



店內也準備在地吉祥小物，JIMOTO Made HIGASHIYAMA「吉祥物吊飾 招財貓土鈴菊」，與京都持續製作御所人形的島田耕園人形工房合作。除了東山地區三間分店(京都二寧坂八坂茶屋店、京都祇園飯店店、京阪祇園四條站店)，京都圓山公園菊之溪店也同步販售。開封才知道裡面是哪款吊飾，為散步留下紀念，將「小小緣分」帶回日常。





守護綠色財產的承諾

進駐這片經歷漫長歲月傳承的美麗圓山公園，星巴克作為地區一員，將配合不損公園景觀與環境的營運方式。與來訪顧客分享「減少垃圾」、「守護景觀」的理念，與地方居民共同細心傳承這片土地的魅力。

春櫻、夏日紫藤與深綠、秋楓、冬日寂靜的雪景——在一年四季變換的景致中，作為與京都魅力相遇的場所，期盼這間店的每一杯咖啡都能溫柔陪伴日常生活。





店舖資訊

活動名稱：星巴克咖啡 京都圓山公園 菊之溪店（スターバックス コーヒー 京都円山公園 菊の渓店）

地址：京都府京都市東山区八坂鳥居前東入円山町620-1

營業時間：07：00～21：00

公休日：不定





日本特色咖啡廳

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