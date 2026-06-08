日本同步瘋搶！樂天第1名寵物涼墊限時下殺85折，貓狗一躺就融化的降溫神物。

初夏氣溫飆升讓毛孩降溫商機提早引爆，資深編輯李維唐表示，現代飼主極為重視寵物體調管理，日本樂天銷售第1名的冷感墊兼具親膚涼感與靠枕設計，是兼顧舒適與便利的防暑指標。
最近天氣開始變得又悶又熱，最高氣溫動不動就飆破30度，這種潮濕的初夏悶熱感，常常讓人卡在開不開冷氣的糾結中。不過我們覺得還好，體溫比人類還要高的貓咪和狗狗其實早就熱到受不了。來自Fun Standard株式會社旗下品牌PetFun的あごのせ涼眠墊，正式在2026年6月4日的樂天超級購物節祭出限時15%OFF的超狂折扣。這款在日本主打能幫愛犬愛貓打造完美睡覺環境的冷感床墊，觸感冰涼又舒服，完全就是貼心飼主今年最該入手的降溫神物。
日本樂天第1名寵物涼墊好評推薦
這款在日本寵物圈引發狂熱討論的涼感墊，在樂天網站上累積了242則日本主人的真實心聲，綜合評分高達4.45顆星。許多日本飼主都大讚這款墊子是夏天的救星，紛紛表示為了接下來的連續高溫，一定要提早幫家裡的寶貝搶一條。一看到日本那邊的好評不斷，台灣的毛爸毛媽們真的也很需要跟上這波熱潮，在熱浪來襲前先幫主子把消暑配備準備好。
狗狗貓咪最愛下巴依靠與接觸冷感
只要環境一悶熱，毛孩就容易心浮氣躁睡不好。這款涼墊特別挑選了摸起來超舒服且散熱很快的特殊冷感布料，毛孩只要一貼上去就能馬上感受到溫柔的涼意。最厲害的是旁邊還設計了高約10公分的軟綿綿靠枕，完美承托毛孩最喜歡把下巴或前腳墊高高的傲嬌習慣。看著牠們用最放鬆的姿勢窩在專屬位置上，那個畫面真的會讓人原地融化。
不卡毛寵物墊清洗方便又止滑
對天天在跟毛髮抗戰的飼主來說，這款墊子表面做得很滑順、不容易卡毛，日常清理掉毛變得輕鬆超級多。翻到背面更有滿滿的點狀矽膠防滑設計，就算家裡主子興奮地飛撲上去，墊子也依然穩如泰山。最棒的是整張都可以直接丟進洗衣機清洗，不管是髒污還是毛孩流口水都能輕鬆洗乾淨，換季時還能直接捲起來收納，完全不佔空間。
日本買家大讚寵物涼眠墊限時85折
因為躺起來實在太療癒，甚至有日本買家笑說，自己有時候也會忍不住跟家裡的貓狗擠在一起搶著睡午覺。這次的限時優惠直接涵蓋了所有規格，小規格的M號約60乘以40公分，原價2480日圓直接砍到2108日圓，大規格的L號約80乘以60公分，原價2980日圓也只要2533日圓。現場還有粉紅色、藍色、薄荷綠跟檸檬黃四種視覺超清涼的顏色可以選。活動從2026年6月4日20點00分一路狂歡到6月11日01時59分，想搶日本超夯好物就趁這一次。
樂天超級購物節 PetFun 限時 15%OFF 優惠活動
活動時間： 2026年6月4日 20:00 至 2026年6月11日 01:59
活動內容：
- 日本樂天市場枕頭類別銷售第1名 PetFun あごのせ涼眠墊全系列享 15%OFF（85折）優惠
- M尺寸（約60×40cm）：通常售價 2,480日圓 → 優惠價 2,108日圓（含稅）
- L尺寸（約80×60cm）：通常售價 2,980日圓 → 優惠價 2,533日圓（含稅）
- 適用顏色：粉紅色、藍色、薄荷綠、檸檬黃
PetFun（Fun Standard株式會社 / RKB每日控股集團）
官方網站：
- 日本樂天官方店鋪：https://www.rakuten.co.jp/petfun/
- Amazon官方店鋪：https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051
除了幫準備實用的消暑涼墊，炎炎夏日還有這些不可不知的居家防暑妙招
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