日本同步瘋搶！樂天第1名寵物涼墊限時下殺85折，貓狗一躺就融化的降溫神物。

初夏氣溫飆升讓毛孩降溫商機提早引爆，資深編輯李維唐表示，現代飼主極為重視寵物體調管理，日本樂天銷售第1名的冷感墊兼具親膚涼感與靠枕設計，是兼顧舒適與便利的防暑指標。

最近天氣開始變得又悶又熱，最高氣溫動不動就飆破30度，這種潮濕的初夏悶熱感，常常讓人卡在開不開冷氣的糾結中。不過我們覺得還好，體溫比人類還要高的貓咪和狗狗其實早就熱到受不了。來自Fun Standard株式會社旗下品牌PetFun的あごのせ涼眠墊，正式在2026年6月4日的樂天超級購物節祭出限時15%OFF的超狂折扣。這款在日本主打能幫愛犬愛貓打造完美睡覺環境的冷感床墊，觸感冰涼又舒服，完全就是貼心飼主今年最該入手的降溫神物。

▲舒適的接觸冷感材質讓毛孩在悶熱的初夏午後也能擁有一處涼爽愜意的專屬特等席。圖／Fun Standard株式会社提供；窩客島整理



日本樂天第1名寵物涼墊好評推薦

這款在日本寵物圈引發狂熱討論的涼感墊，在樂天網站上累積了242則日本主人的真實心聲，綜合評分高達4.45顆星。許多日本飼主都大讚這款墊子是夏天的救星，紛紛表示為了接下來的連續高溫，一定要提早幫家裡的寶貝搶一條。一看到日本那邊的好評不斷，台灣的毛爸毛媽們真的也很需要跟上這波熱潮，在熱浪來襲前先幫主子把消暑配備準備好。

狗狗貓咪最愛下巴依靠與接觸冷感

只要環境一悶熱，毛孩就容易心浮氣躁睡不好。這款涼墊特別挑選了摸起來超舒服且散熱很快的特殊冷感布料，毛孩只要一貼上去就能馬上感受到溫柔的涼意。最厲害的是旁邊還設計了高約10公分的軟綿綿靠枕，完美承托毛孩最喜歡把下巴或前腳墊高高的傲嬌習慣。看著牠們用最放鬆的姿勢窩在專屬位置上，那個畫面真的會讓人原地融化。

▲充滿夏日清涼感的色系設計搭配貼心靠枕，完美擊中貓咪與狗狗最喜歡隨處躺平的生活習性。圖／Fun Standard株式会社提供；窩客島整理

不卡毛寵物墊清洗方便又止滑

對天天在跟毛髮抗戰的飼主來說，這款墊子表面做得很滑順、不容易卡毛，日常清理掉毛變得輕鬆超級多。翻到背面更有滿滿的點狀矽膠防滑設計，就算家裡主子興奮地飛撲上去，墊子也依然穩如泰山。最棒的是整張都可以直接丟進洗衣機清洗，不管是髒污還是毛孩流口水都能輕鬆洗乾淨，換季時還能直接捲起來收納，完全不佔空間。

日本買家大讚寵物涼眠墊限時85折

因為躺起來實在太療癒，甚至有日本買家笑說，自己有時候也會忍不住跟家裡的貓狗擠在一起搶著睡午覺。這次的限時優惠直接涵蓋了所有規格，小規格的M號約60乘以40公分，原價2480日圓直接砍到2108日圓，大規格的L號約80乘以60公分，原價2980日圓也只要2533日圓。現場還有粉紅色、藍色、薄荷綠跟檸檬黃四種視覺超清涼的顏色可以選。活動從2026年6月4日20點00分一路狂歡到6月11日01時59分，想搶日本超夯好物就趁這一次。

▲日本超熱銷寵物涼墊具備約10公分的軟綿靠枕與可放入洗衣機整張丸洗的便利設計。圖／Fun Standard株式会社提供；窩客島整理







樂天超級購物節 PetFun 限時 15%OFF 優惠活動

活動時間： 2026年6月4日 20:00 至 2026年6月11日 01:59

活動內容：

日本樂天市場枕頭類別銷售第1名 PetFun あごのせ涼眠墊全系列享 15%OFF（85折）優惠

M尺寸（約60×40cm）：通常售價 2,480日圓 → 優惠價 2,108日圓（含稅）

L尺寸（約80×60cm）：通常售價 2,980日圓 → 優惠價 2,533日圓（含稅）

適用顏色：粉紅色、藍色、薄荷綠、檸檬黃

PetFun（Fun Standard株式會社 / RKB每日控股集團）

官方網站：

除了幫準備實用的消暑涼墊，炎炎夏日還有這些不可不知的居家防暑妙招

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